Programación Miércoles 12 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Lincoln Center Jazz Orchestra

Inaki’s decision

Larry Carlton

Mulberry Street

Margareta Bengtson

Like someone in love

Twisted

——————————

00.30

Igor Stravinsky

Suite Pulcinella

Orquesta de Cámara Orpheus

01.00

Tiempos Modernos

Jules Massenet

Acto tercero y cuarto” de la opera Werther

Isabel Leonard, mezzosoprano

Vittorio Grigolo, tenor

Anna Christy, soprano

David Bizic, baritono

Orquesta del Metropolitan Edward Gardner

Metropolitan Opera House de New York, EEUU 04 de marzo de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en do menor, BWV 911

Martha Argerich, piano

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg

William Byrd

Danzas inglesas

Ensamble de Metales Philarmonie de Estocolmo

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº1 en Sol mayor, op.40

Josef Suk, violín

Max Reger

Suite Böcklin. Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Francisco Tárrega

Tres piezas para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Michel Corrette

Concierto cómico Nº25 “Los salvajes y la Furstemberg” (sobre Las indias galantes de Rameau)

Florilegium ensamble

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto de cuerdas en Mi bemol mayor, K.428

Cuarteto Bartók

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite op.66

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Benjamín Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq.164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

07.00

Y la mañana va

George Enescu

Rapsodia rumana op.11, Nº1

Orquesta Filarmónica Eslovaca / Kenneth Jean

Mijail Ippolitov Ivanov

“En el paso de la montaña”, de los Bocetos del Cáucaso, op.10

Orquesta Filarmónica de la BBC / Fedor Glushchenko.

Gerald Finzi

Tres bagatelas para clarinete y piano, op.23

Thea King, clarinete

Clifford Benson, piano

Richard Wagner

El idilio de Sigfrido

Orquesta Northern Sinfonia / Richard Hickox

08.00

Georg Philipp Telemann

Suite para flauta, violín y bajo continuo Nº5 en la menor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Clara Schumann

Sonata para piano en sol menor

Daniel Levy, piano

Stanislav Moniuszko

Cuento infantil, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de Varsovia / Witold Rovitzki

09.00

Andrés Segovia

4 piezas para guitarra

William Gómez, guitarra

Gabriel Fauré

Cinco canciones de Venecia, op.58

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en do menor, Hob.1, Nº78

Orquesta de Cámara Orpheus

10.00

El artista de la semana

Lynn Harrell

Johann Sebastián Bach

Suite para chelo Nº6 en Re mayor, BWV 1012

Lynn Harrell, chelo

—————–

Benjamin Britten

Carnaval Canadiense, obertura, op.19

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Steuart Bedford

Johann Nepomuk Hummel

Gran rondo brillante para flauta y piano en Sol mayor, op.126

András Adorján, flauta; Noël Lee, piano

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Jennifer Higdon

Trío con piano

Anne Akiko Meyers, violín

Alisa Weilerstein, chelo

Adam Neiman, piano

Ferde Grofé

Suite Cataratas del Niagara

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / William Stromberg

Williams Schuman

To the Old Cause

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

12.00

Clásicos a la carta

Frédéric Chopin

Andante spianato y Gran polonesa brillante en Mi bemol mayor, op.22

Claudio Arrau, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Eliahu Inbal

Sergei Prokofiev

Suite de “El teniente Kijé”, op. 60

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Max Bruch

Kol Nidrei, adagio sobre temas hebreos, op. 47

Matt Haimovitz, chelo

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Francis Poulenc

Les chemins de l’amour

Judith Mok, soprano

Fernando Pérez, piano

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407

Cuarteto Pascal

Werner Speth, corno

——————–

Heitor Villa-Lobos

Sinfonía Nº11

Orquesta Sinfónica de la radio de Stuttgart / Carl St. Clair

Franz Liszt

“Las fuentes de la Villa d’Este”, de Años de peregrinación

Zoltán Kocsis, piano

14.00

El compositor de la semana

Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº1, op.35

Christiane Edinger, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Katowice / Krzysztof Penderecki

————————

Gaetano Donizetti

“É sara in questi orribili momenti”, de la ópera Roberto Devereux

Montserrat Caballé, soprano

Orquesta de la RCA Italiana / Carlo Felice Cillario

Georg Muffat

Concerto grosso Nº1 en Re mayor, de la colección Armonico Tributo

Ensemble 415 / Chiara Banchini

15.00

Música documental (el Romanticismo)

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Emmanuel Ax, piano

Cuarteto Cleveland

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Obras de estudiante de Grandes Compositores)

Gustav Mahler

Cuarteto para piano y cuerdas en la menor

Gidon Kremer, violín

Veronika Hagen, viola

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

Alberto Ginastera

Impresiones de la puna, para flauta y cuarteto de cuerdas (1934)

Anna Noakes, flauta

Lyric String Quartet

Claude Debussy

Sinfonía en si menor

Alfons y Aloys Kontarsky piano

————————

Wolfgang Amdeus Mozart

Concierto para violín y orquesta N°4 en Sol mayor, K.218

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena/ Nikolaus Harnoncourt

21.00

Música Nocturna

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade. Suite sinfónica, op.35

Orquesta Sinfínica de Londres / Evgeni Svetlanov

Hohn Georgeadis, solo de violín

Guillaume Dufay

Este día del año y Por el amor de mi dulce amiga, chansons

Ensamble Unicorn / Michael Posch

Leo Smit

Sonata para flauta y piano

Koos Verheul, flauta

Jaan van der Meer, piano

Georg Philipp Telemann

Suite para dos cornos y orquesta en Fa mayor

Ádám Friedrich y Albert Brünner, cornos

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

César Franck

Pieza heroica para órgano en si menor

Marie Claire Alain órgano

Arvid Kleven

El bosque durmiente, op.9

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Susana Mälkki

Muzio Clementi

Andante con variaciones

Claudia Antonelli, arpa

Hugo Wolf

Amor secreto y La indiferente, canciones

Rita Streich, soprano

Erik Werba

23.00

Industria Nacional

Gilardo Gilardi

Cantares de mi cantar

Alicia Lastra, piano

Celina Kohan de Scher

Trío para piano, violín y cello

Raquel Lehrer, piano

Pedro Verdino, oboe

Roberto Valetti, cello

Randall Thompson

El reino pacífico

Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio