Programación Miércoles 11 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Dave Brubeck

Blue rondó a la turk

Three to get ready

Antti Sarpila

Helsinki jump

June Christy

Little grass shack

Skip rope

I’ll bet you do

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

Thomas Tallis

Lamentaciones del profeta Jeremías (primera serie)

Oxford Camerata / Jeremy Summerly

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Boris Berman, piano

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Henry Purcell

La mujer virtuosa, Z.596

The Parley of Instruments / Peter Holman

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Andreas Hammerschmidt

Suite Nº1

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Heitor Villa-Lobos

Ciclo brasileiro

Cristina Ortiz, piano

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.1

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Louis Ferdinand

Nocturno, op.8

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Coro Ernst Senfl

Leo Brouwer

Guajira criolla y Zapateo

Silvia Costanzo, guitarra

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

07.00

Y la mañana va

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Do mayor, op.76, Nº3, ”El Emperador”

Cuarteto Amadeus

Thorvald Hansen

Sonata para trompeta y piano en Mi bemol mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Roland Pöntinen, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº3 en la menor, “Inconclusa”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Stephen Gunzenhauser

José Serebrier (director y compositor uruguayo, 1938)

Concierto para flauta y orquesta “con tango”

Sharon Bezaly, flauta

Orquesta de Cámara de Australia / Richard Tognetti

Francis Poulenc

Improvisaciones para piano

Pascal Rogé, piano

Thomas Arne

Sinfonía Nº2 en Fa mayor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Johann Adolph Hasse

“Fra quest’ombre”, del Acto II de la ópera “Solimano”

Vivica Genaux, mezzosoprano

Orquesta Armonia Atenea / George Petrou

09.00

Módulo Educativo

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)