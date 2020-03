Programación Miércoles 11 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Franz Berwald

Obertura de la ópera “La reina de Golconda”

Orquesta Sinfónica de Gävle / Petri Sakari

Frederic Delius

Danza y Marcha de la Primavera, de los Bocetos del país del Norte

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Ferruccio Busoni

Sonatina sobre temas de “Carmen”, de Bizet

Geoffrey Douglas Madge, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Re mayor

Hermann Baumann, corno

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown



08.00



Alexander Glazunov

Obertura solemne, op.73

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Gerald Finzi

Preludio para orquesta de cuerdas

Orquesta de cuerdas de Inglaterra / William Boughton

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor, op.105

Martin Jones, piano

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto Martinú

09.00



Leopold Kozeluch

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta Filarmónica Real / Günther Herbig

Fredrik Pacius

Balada de Leonora, comienzo del Acto Ii de la ópera “La cacería del Rey Charles”

Pirkko Törnrvist, soprano

Orquesta de la Ópera Nacional de Finlandia / Ulf Söderblom

Johann Stamitz

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

Agathe Backer Grondahl (pianista y compositora noruega, 1847-1907)

Piezas de fantasía para piano, op.39

Natalia Strelchenko, piano

10.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219

Vilde Frang, volín

Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen

Ludwig van Beethoven

Quinteto para oboe, tres cornos y fagot en Mi bemol mayor

Jirí Mihule, oboe

Zdenek Tylsar, Bedrich Tylsar y Rudolf Beránek, cornos

Frantisek Herman, fagot

Anónimo popular irlandés

“Danny Boy”

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin

11.00

La gran aldea (Argentina)

Juan Carlos Zorzi (1935 – 1999)

Sonata para violín y piano

Sebastián Masci, violín

Andrés Juncos, piano

Esteban Benzecry

Concertino para chelo y orquesta de cuerdas

Claudio Baraviera, chelo

Orquesta de Cámara Mayo / Mario Benzecry

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano el 13 de octubre de 1992

Carlos Guastavino

Tres cantilenas y final

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario / Nicolás Rauss

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº5 en Re mayor, K.593

Cuarteto Juilliard

Walter Trampler, viola

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Franz Lehár

“Tuyo es mi corazón”, de la opereta El país de las sonrisas

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jochen Rieder

13.00

Artista de Moda

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor (1849)

Krystian Zimmerman, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Richard Wagner

Idilio de Sigfrido (1870, versión original para ensamble de cámara)

Miembros de la Orquesta Filarmónica de New York / Pierre Boulez

Edvard Grieg

Cantata Holberg (1884)

Coro Filarmónico de Oslo / Stephan Sköld

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Música incidental para Teatro)

Marc-Antoine Charpentier

Música incidental para La piedra filosofal de Thomas Corneille

Les Arts Florissants / William Christie

Jean Sibelius

Música incidental para Pellléas et Mélisande de Maeterlinck

Anna-Lisa Jakobson, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Lahti / Osmo Vänskä

Luis Gianneo

Música incidental para Santos Vega de Antonio Pagés Larraya

Ensamble de la Orquesta Filarmónica Latinoamericana

Ensamble de Percusión del Conservatorio de la Ciudad “Astor Piazzolla”

Ignacio Milkes, guitarra

Tomás Ballicora, piano

Lucio Bruno Videla, director

Grabado en vivo en el Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, el 21 de octubre del año 2011

——

Marie Therese von Paradis

Siciliana

Maurice Hasson, violín

Ian Brown, piano

21.00

Música Nocturna

22.00

Industria Nacional

Elsa Calcagno

Tu secreto. Canción en ritmo de tango estilizado, con texto de Evaristo Carriego

Marta Blanco, mezzosoprano

Graciela Uribarri, piano

Piotr Illich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Mario Benzecry

Sergio Parotti (1956)

Capricho N°16, op.229, N°2

Elías Gurevich, violín

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)