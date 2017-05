Programación Miércoles 10 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

00.30

Joseph Haydn

Cuarteto Nº19 en do menor, op.17, Nº4, Hob.III:28

Cuarteto Tátrai

01.00

Tiempos Modernos

Umberto Giordano

“Acto tercero” de la ópera Andrea Chenier

Jonas Kaufmann, tenor

Anja Harteros, soprano

Luca Salsi, barítono

Elena Zilio, Madelon

Solistas coro y orquesta de la Ópera de Munich / Omer Meir Wellber

Opera de Munich, Alemania 12 de marzo de 2017

Alexander Scriabin

Piezas para piano de juventud

Valentina Lisitsa, piano

Grabación de estudio editada en abril de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Johann Sebastian Bach

Toccata, adagio y fuga para clave en Re mayor, BWV 912

András Schiff, piano

Georges Bizet

Suite sinfónica de la ópera Carmen

Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi

Robert Schumann

Trío Nº1 en re menor, op.63

Henryk Szeryng, violín

Pierre Fournier, chelo

Arthur Rubinstein, piano

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, soprano

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Vasily Kalinikov

Dos intermedios para orquesta

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata en trío de la Ofrenda musical

Manfredo Kraemer, violín

Manfredo Zimmerman, flauta barroca

Nina Diehl, chelo barroco

Mario Videla, clave

Joseph Haydn

Cuarteto Nº50 en Si bemol mayor, op.64, Nº3, Hob.III:67

Cuarteto Tátrai

Manuel Ponce

Estampas nocturnas

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Richard Strauss

Sinfonía doméstica, op.53

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

François Devienne

Sonata para fagot y bajo continuo en Do mayor, op.24, Nº1

Klaus Thunemann, fagot

Klauss Stoll, violone

Jörg Ewald Dähler, fortepiano

Zoltan Kódaly

Danzas de Marosszek

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

William Byrd

Christ rising again

Rose Consort of viols

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Artur Schnabel, piano

Claude Debussy

Rêverie, L.68 (transcripción para orquesta)

Orquesta London Promenade / Eric Hammerstein

07.00

Y la mañana va

Daniel François Auber

Obertura de la ópera El caballo de bronce

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Alexander Glazunov

Dos bocetos finlandeses, op.89

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Frederic Chopin

Barcarola, op.60

Evgeny Kissin, piano

Antonio Vivaldi

“In furore iustissimae irae”, motete Ryom 626

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Camille Saint Saens

Preludio del oratorio “El diluvio”, op.45

Yan Pascal Tortelier, violín

Orquesta Sinfónica de Birmingham / Louis Fremaux

08.00

Ludwig Van Beethoven

Trío para clarinete, chelo y piano en Si bemol mayor, op.11

Kalman Berkes, clarinete

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Richard Strauss

Preludio al Acto I de la ópera “Guntram”, op.25

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Christian Thielemann

Hugo Alfven

Leyenda de los archipiélagos, op.20

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

09.00

Charles Valentin Alkan

Obertura para piano, op.39, Nº11

Bernard Ringeissen, piano

Franz Schubert

1er mov de la Sinfonía Nº9 en Do mayor, D.944 “Grande”

Staatskapelle Dresden / Jeffrey Tate

Ralph Vaughan Williams

Suite de canciones folklóricas inglesas

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Giovanni Battista Pergolesi

Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor

Ensamble Europa Galante / Fabio Biondi

10.00

El artista de la semana

Patrick Gallois

Joaquín Rodrigo

Concierto pastoral, para flauta y orquesta

Patrick Gallois, flauta

Orquesta Philharmonia / Ion Marin

Franz Schubert

Tres marchas militares para piano a 4 manos, op.51, D.733

Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos

Ferruccio Busoni

Canción de cuna elegíaca para orquesta, op.42

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Samuel Wong

11.00

La gran aldea (Holanda)

Julius Röntgen

Variaciones para orquesta sobre una melodía folklórica noruega

Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania / David Porcelijn

Hendrik Franciscus Andriessen

Sonata para viola y piano

Francien Schatborn, viola

Jeannette Koekkoek, piano

Johann Wilhelm Wilms

Tercer movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº2 en Do mayor, op.12

Paolo Giacometti, piano

Kölner Akademie / Michael Alexander Willens

Quirinus van Blankenburg

Fuga obligada para clave

Jacques Ogg, clave

12.00

Clásicos a la carta

Felix Mendelssohn

Primer movimiento de la Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, “Escocesa”

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51, B.92, “Eslovaco”

Cuarteto de Cuerdas Lindsay

Georges Bizet

“La fleur que tu m’avais jetée” de la ópera Carmen

Plácido Domingo, tenor

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Carlo Maria Giulini

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto para cuerdas Nº16 en Mi bemol mayor, K.428

Cuarteto Roth

Erwin Schulhoff (1894 – 1942)

Concerto doppio para flauta, piano y orquesta

Karl Heinz Schütz, flauta

Maria Prinz, piano

Ignaz Moscheles (1794 – 1870)

Romanza y tarantella brillante para piano en la menor, op.101

Ian Hobson, piano

14.00

El compositor de la semana

Jean-Philippe Rameau

“Los salvajes” de Las indias galantes

Howard Crook, tenor

Claron McFadden, soprano

Nicolas Rivenq, barítono

Bernard Delétré, bajo

Les Arts Florissants / William Christie

Alfredo Casella

Paganiniana, divertimento para orquesta op.65

Orquesta Filarmónica de La Scala / Riccardo Muti

15.00

Música documental (el Romanticismo)

Édouard Lalo

Sonata para chelo y piano en la menor

Maria Kliegel, chelo

Bernd Glemser, piano

Modest Mussorgsky

Prólogo de la ópera Boris Godunov (versión original de 1869)

Nikolai Putilin, bajo

Vassily Gerello, barítono

Grigory Karasev, bajo

Evgeni Nikitin, bajo-barítono

Coro y Orquesta del Teatro Marinsky / Valery Gergiev

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Grandes sinfonias de Mozart)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº36 en Do mayor, K.425, “Linz”

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Nicolauis Harnoncourt

Gabriel Fauré

Nocturnos para piano op.33, N°1 y 3

Pascal Rogé, piano

21.00

Música Nocturna

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Mistislav Rostropovich

Johann Sebastian Bach

Despertad, la voz nos llama, BWV 645

Ton Koopman, órgano

Bohuslav Martinú

Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot

Ensamble Dartington

Franz Liszt

“Gondoliera”, “Canzona” y “Tarantella”. Suplemento de Años de peregrinaje. Segundo año: Italia

Lazar Berman, piano

Leopold Mozart

Sinfonía burlesca

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Francis Poulenc

Rapsodia negra, para barítono, piano, cuarteto de cuerdas, flauta y clarinete

Nicolas Rivenq, barítono

New Music Studium / Antonio Plotino

Argangelo Corelli

Trío sonata en Re mayor, op.1, Nº12

The English Concert / Trevor Pinnock

Georges Enescu

Rapsodia rumana en La mayor, op.11, N°1

Orquesta Sinfónica RCA Victor / Leopold Stokowski

23.00

Industria Nacional

Alberto Ginastera

Concierto para arpa y orquesta

Nicanor Zabaleta, arpa

Orquesta de la Radio y Televisión Francesa / Jean Martinon

Domenico Zipoli

Partita en sol menor

Adalberto Tortorella, clave

Aníbal Cuadros

Compadre del sol, tonada cuyana

Atahualpa Yupanqui

Recuerdos del Portezuelo

Guillermo “Cuchi” Leguizamón

Carnavalito del duende

Coral Nuevas Voces / Ricardo Mansilla

Daniel Cocchetti (1956)

Variaciones sobre un tema de López de la Rosa, op.11

Alicia Kovalsky, piano