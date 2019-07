Programación Miércoles 10 de Julio

00.00

Programación especial de música

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Obertura y galopa, de la suite de El Tabano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Conradin Kreutzer

Variaciones para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean Sibelius

Cinco impresiones características, op.103

Erik Tawaststjerna, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en re menor, Hob.1, Nº80

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00



Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta, op.9 Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Petr Messieurer, violin

Radoslav Kvapil, piano

Aaron Copland

Musica para teatro, suite en 5 movimientos

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

09.00

Carl Philip Emanuel Bach

Trío sonata en do menor

Cuarteto Purcell

Charles Alkan

Sonatina para piano

Bernard Ringeissen, piano

Darius Milhaud

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

10.00

Edvard Grieg

Sonata para violin y piano Nº3 en do menor, op.45

Leila Josefowicz, violín

John Novacek, piano



Míchael Haydn

Pastoral en Do mayor, Perger 91

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

Robert Schumann

Introducción y allegro concertante para piano y orquesta en re menor, op.134

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

11.00

La gran aldea (Brasil)

Francisco Soares de Souza

Cabore Nº1, Silvia Helena, Lenda Trabajara y Peneirando

Cristina Azuma, guitarra

Brenno Blauth

Concierto para oboe y cuerdas

Andrés Spiller, oboe

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

Heitor Villa Lobos

Cuarteto para cuerdas Nº1

Cuarteto Latinoamericano

Ernesto Nazareth

Vitorioso

Polly Ferman, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ferde Grofé

Suite Gran Cañón

Orquesta Sinfónica Bournemouth / William Stromberg

Camille Saint-Saëns

“Mon coeur s’ouvre a ta voix” de la ópera Sansón y Dalila, op.47

Elina Garanča, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica del Teatro Comunal de Bolonia / Yves Abel

Baldassare Galuppi

Sonata para piano Nº5 en Do mayor

Ya Li Wu, piano

13.00

La música del fauno

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Antonín Dvořák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51, “Eslovaco” (1879)

Cuarteto Panocha

Richard Strauss

Burlesca para piano y orquesta en re menor (1886)

Daniel Barenboim, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Zubin Mehta

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Obras para chelo solo)

Domenico Gabrielli (1651-1690)

Ricercare para chelo solo N°1, 3, 4, 5 y 6

Roel Dieltiens, chelo barroco

Luciano Berio

Sequenza XIV para chelo

Rohan de Saram, chelo

———



Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta N°2 en re menor, op.40

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

21.00

Música Nocturna

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº15 en la menor, op.132

Cuarteto Emerson

Héctor Berlioz

Carnaval romano. Obertura característica, op.9

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Thomas Morley

Milagrosa herida de amor

Thomas Weelkes

Puesto que Robin Hood

John Ward

Ven, melancólica noche

The Hilliard Ensemble / Paul Hilliard

Albertus Groneman

Concierto en para flauta, dos violines y continuo en Sol mayor

Jed Wentz, flauta

Conjunto Musica Ad Rhenum

Leoš Janáček

En la neblina

Antonín Kubalek, piano

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Agustín Barrios Mangoré

Humoreske

Antigoni Goni, guitarra

23.00

Industria Nacional

Norma Lado (1934)

Interiores III, para flauta, clarinete, chelo y piano

Ensamble Música Viva

José María Castro

Obertura para una ópera cómica

Orquesta Estable del Teatro Colón / Wilhelm Furtwaengler

Grabado en vivo el 5 de mayo de 1950

Julio Viera (1943)

Polifonías sobre un cantus firmus

Plural Ensamble / Fabián Panisello

Arvo Pärt

Misa de Berlín Estudio Coral de Buenos Aires

Conjunto de cuerdas/ Carlos López Puccio

Grabado en vivo en la Basílica Nuestra Señora del Pilar el 11 de diciembre del año 2003

———-

Piotr Illich Chaikovsky

“Mazurca”, del acto tercero del ballet El lago de los cisnes

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn