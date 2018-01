Programación Miércoles 10 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Lester Young y el trío de Oscar Peterson

Ad Lib Blues

I’m confessin’

I can’t give you anything but love

Raphael Wressnig

Beat me ‘till I’m blue

Chunky thighs

Johnny Pizzarelli

You make me feel so young

Yes sir, that’s my baby

Joseph Haydn

Cuarteto Nº62 en Do mayor, op.76, Nº3, “Emperador”

Cuarteto Amadeus

01.00

La trasnoche de la 96.7

7.00

Y la mañana va

Hector Berlioz

“Marcha hacia el cadalso”, de la Sinfonía Fantástica, op.27

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Anton Wilhelm Solnitz

Sinfonía en La mayor para cuerdas y bajo continuo, op.3, Nº4

Ensamble “Musica Ad Rhenum”

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Michel Béroff, piano

Franz Danzi

Concierto para flauta y orquesta Nº3 en re menor, op.42

András Adorján, flauta

Orquesta de cámara de Munich / Hans Stadlmair

08.00



Darius Milhaud

Cuarteto Nº14

Cuarteto Arcana

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Gabriel Faure

Suite de la música incidental para “Pelléas et Mélisande”, op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

09.00



Matyas Seiber

Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor op.37, Nº1

Donatella Failoni, piano

Ralph Vaughan Williams

En el país de los pantanos, impresión sinfónica

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

10.00



Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hob.18, Nº4

Philippe Entremont, piano y dirección

Orquesta de Cámara de Viena

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Si bemol mayor

Heinz Holliger, oboe

Christiane Jaccottet, fortepiano

Thomas Demenga, chelo

Alexander Scriabin

Seis mazurcas para piano, op.25

Cyprien Katsaris, piano



11.00

La gran aldea (Finlandia)

Jouni Kaipainen

Sinfonía Nº2, op.44

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Joonas Kokkonen

Concierto para chelo y orquesta

Torleif Thedéen, chelo

Orquesta Sinfónica de Lahti / Osmo Vänskä

12.00

Clásicos a la carta

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, “De mi vida”

Cuarteto Lindsay

Giacomo Puccini

“Tua madre! Tua madre!” de la ópera La Rondine

Kiri Te Kanawa, soprano

Plácido Domingo, tenor

Orquesta Sinfónica de Londres / Lorin Maazel

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania / José Serebrier

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Enrico Mainardi, chelo

Guido Alberto Borciani, piano

Registro de 1950

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº2, op.65

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Giovanni Benedetto Platti (1697-1763)

Concierto para oboe y orquesta en sol menor

Xenia Löffler, oboe

Academia de Música Antigua de Berlín

14.00

El compositor de la semana

Jean Sibelius

Cuarteto para cuerdas en re menor, op.56, “Voces íntimas”

Cuarteto de Cuerdas Gabrieli

Felix Mendelssohn

Obertura Las Hébridas, op.26

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Erik Satie

Jack-in-the-Box

Angela Brownridge, piano

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Héctor Berlioz

Noches de estío, op 7, con textos de Théophile Gautier

Véronique Gens, mezzosoprano

Orquesta Nacional de la Región del Loire / John Axelrod

Max Reger

Sonata para clarinete y piano Nº1 en Re mayor, op.40, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Francisco Mignone

Preludio, leyenda y dos valses

Sergio Barcelos, piano

Anton Rubinstein

Fantasia heroica, op.110

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovenia / Robert Satnkowsky

Luigi Boccherini

Sonata para chelo y piano Nº1 en La mayor, Num catalogo 13

Fedor Amosov, chelo

Jen-Ru Sun, piano

19.00



Max Reger

Cuarteto en fa sostenido menor, op121

Cuarteto de Mannheim

Heinrich Stölzel (1690-1760)

Cantata Yo le grito desde lo mas profundo

Tomas Tomasche, barítono

Virtuosi di Praga / Oldriich Viczek

20.00

Ciclos (Percy Grainger, arreglador)

Percy Grainger

Green Bushes (Passacaglia sobre una canción folklórica inglesa)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Richard Hickox

Tradicionales británicos

Shenandoah, Tormentoso, Un día más, querido John, Lejos de las tierras bajas y Shallow Brown, canciones de marinos en arreglos de Percy Grainger

Stephen Varcoe baritone

Penelope Thwaites piano

Joyful Company of Singers

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Tradicionales estadounidenses

The Ragtime girl. Canción estadounidense (arreglo para piano de Percy Grainger)

Spoon River (arreglo para dos pianos de Percy Grainger)

Martin Jones y Richard McMahon, piano

Friedrich Kuhlau

Quinteto para flauta ycuerdas en Re mayor, op.51, N°1

Jean-Pierre Rampal, flauta

Cuarteto Juilliard

21.00

Música Nocturna

Georg Philipp Telemann

Música para la mesa, producción Nº3

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Gabriel Fauré

Espejismos, op.113

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Josephe Boulogne, Chevalier de Saint Georges

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.3, Nº1

Qian Zhou, violín

Camerata Toronto / Kevin Mallon

Silvestre Revueltas

Cuarteto de cuerdas Nº3

Cuarteto Latinoamericano

23.00

Industria Nacional

Johannes Brahms

Seis piezas para piano, op.118

Daniel Levy, piano

Antonio y Pablo Agri

Carambón

Antonio y Pablo Agri, violines

Orquesta Sinfónica de Letonia/ Pedro Ignacio Calderón

Ángel Lasala

Carnavalito

Francesco Marigo

Belta di Donna

René Teseo

En el jardín

Félix Palorma

Póngale por las hileras

Coro Nacional de Niños / Vilma Gorini