Programación Miércoles 9 de Enero

00.00

La trasnoche de la 96.7

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clave y orquesta Nº1 en Re mayor, K.107, Nº1, sobre una sonata de Johann Christian Bach

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Astor Piazzolla

Escualo y Adios Nonino. Arreglo para violín y piano de José Bragato

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Federico El Grande, Rey de Prusia

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Patrick Gallois, flauta

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emmanuel Bach / Peter Schreier

08.00



Ferruccio Busoni

Rondó arlequinesco, op.46

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte Alemán / Werner Andreas Albert

Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “Paganini”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Sergei Rachmaninov

Piezas de fantasía, op.3

Howard Shelley, piano

09.00



George Frideric Handel

Concierto para oboe y cuerdas en sol menor, HWV 287

Emilia Csánky, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Gaetano Donizetti

Cuarteto Nº9 en re menor (arreglo para orquesta de cuerdas)

Orchestre de Auvernia / Jean Jacques Kantorow

Frederick Delius

Sonata para violín y piano Nº1

Susanne Stanzeleit, violín

Gusztáv Fenyo, piano



10.00

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Sinfónica de Boston / Andris Nelsons



Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hob 15, Nº16

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Agustín Barrios Mangoré

Dos valses para guitarra, op.8: Nºs 3 y 4

Jason Vieaux, guitarra

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Friedrich Kuhlau

Sonata para piano en Do mayor, op.26, Nº2

Thomas Trondhjem, piano

Carl Nielsen

Sueño de leyenda

Nueva Orquesta Filarmonia / Jascha Horenstein

Dietrich Buxtehude

O dulcis Jesu, o amor cordis mei, BUXWV83

Opera Omnia XIX / Ton Koopman

Hans Christian Lumbye

Vals de la Sílfide

Orquesta Sinfónica de Tivoli / David Ridell

12.00

Clásicos a la carta

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Truls Mörk, chelo

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Sergei Rachmaninov

Trio elegíaco Nº1 en sol menor

Beaux Arts Trio

13.00

La música del fauno

Franz Berwald (1796-1868)

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano

Tomaso Albinoni

Sonata para violín y continuo en La mayor, op.6, Nº11

Trío Locatelli

14.00

Darius Milhaud

Concierto para piano y orquesta Nº1, op.127

Michael Kortstick, piano

Orquesta de la Radio del Sudoeste de Alemania / Alun Francis

Nicola Porpora

In caelo stelle clare

Julia Lezhneva, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor

The Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Nicolò Paganini

Caprichos para violín solo, op.1, Nº 14, 16, 22, 23 y 24

Midori, violín

Frédéric Chopin

Fantasía sobre aires polacos en La mayor para piano y orquesta, op.13 (1829)

Nelson Goerner, piano

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121 (1924)

Cuarteto Guarnierii

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Luis de Milán

Fantasías para vihuela

Christopher Wilson, vihuela

Edmundo Villani-Côrtes (compositor brasileño nacido en 1930)

Concierto para piano y orquesta Nº3

Karin Fernandes, piano

Orquesta Sinfónica del Teatro San Pedro / Lutero Rodrigues

Robert Schumann

Sinfonia de Zwickau en sol menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Witold Lutoslawski

Cuarteto de cuerdas

Cuarteto Hagen

19.00

Heinrich Ignaz Biber (1644-1704)

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor

Ensamble Romanesca

George Gershwin

“Tres escenas” de la ópera Porgy and Bess

Leontyne Price, sopra

William Warfield, barítono

Coro y orquesta de la RCA / Strich Henderson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº8 en la menor, K.310

Helene Grimaud, piano

20.00

Ciclos (Los tres estilos de Carlos Chávez)

Carlos Chávez

Cuarteto Nº1

Lorenz Gamma, violín

Jan Karlin, viola

Peter Jacobson, chelo

Tom Peters, contrabajo

Carlos Chávez

Sinfonía N°6

Orquesta Sinfónica de Londres / Eduardo Mata

21.00

Música Nocturna

Luigi Boccherini

Quinteto para dos violines, dos violas y chelo en Sol mayor, op.60, Nº5

Ensamble 415

Joseph Marx

Nocturno, Plegaria nocturna, Noche de dicha y Pierrot dandy

Renée Fleming, soprano

Jean-Yves Thibaudet, piano

Mario Kuri-Aldana

Sinfonía bolero

Orquesta Sinfónica de Aguascalientes / Gordon Campbell

John Thomas

“La separación”, Nº3 de Cuatro romances, Movimiento staccato y Otoño

Sayo Lipman, arpa

Georg Philipp Telemann

Concierto para dos chalumeaux en re menor

Colin Lawson y Michael Harris, chalumeaux

Collegium 90 / Simon Standage

Ertugul Bayraktar

Hem meyva

Turgay Erdener

Grotesque

Anónimo

Aygiz

Ahmet Kanneci, guitarra

Grabado en vivo en el Festival Guitarras del Mundo 1995

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº1, op.19

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

Jean-Philipp Rameau

Chacona de la tragedia lírica Dardanus

Orquesta de Cámara Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

23.00

Industria Nacional

Wolfang Amadeus Mozart

Réquiem en re menor, K.626

Solistas vocales no identificados

Coro Ars Musicalis

Orquesta Sinfónica Nacional / Jesús Gabriel Segade

Grabado en vivo en la Catedral de Buenos Aires