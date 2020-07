Programación Miércoles 1 de Julio

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

La trasnoche de La 96.7

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Gaetano Donizetti

La favorita. Paráfrasis para oboe y piano (arr. Jiri Ruzicka)

Thomas Indermühle, oboe

I Salonisti

Aaron Copland

Cuatro blues para piano

James Tocco, piano

Jean-Baptiste Arban

Fantasía Brillante

Maurice André, trompeta

Orchestre D’Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau

Frank Bridge

Trío Nº2

Trío Borodin

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48,Nº2

Evgeni Kissin, piano

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Johann Sebastian Bach

Toccata para clave en do menor, BWV 911

Martha Argerich, piano

Richard Strauss

Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Michael Gielen

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en La mayor, R.396

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Anton Webern

Passacaglia para orquesta, op.1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Henry Purcell

Divine Hymn, de Harmonia Sacra

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Franz Anton Hoffmeister

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Dieter Klöcker y Waldemar Wandel, clarinetes

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Franz Schubert

Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960

Claudio Arrau, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº3 en sol menor

René Clemencic, flauta dulce

Christiane Jaccottet, clave

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Itzhak Perlman, violín

Jorge Bolet, piano

Cuarteto Juilliard

07.00

Y la mañana va

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta Nº8 en Re mayor, op.99

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Adolf Schulz-Evler

Arabescos sobre “El Danubio azul”, vals op.314

Jorge Bolet, piano

Grabación realizada en vivo en febrero de 1974

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Re mayor, op.7, Nº3

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Gustav Schreck (alemán, 1849-1918)

Sonata para fagot y piano en mi bemol mayor, op.9

Karen Geoghegan, fagot

Philip Edward Fisher, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandeburgués Nº6 en Si bemol mayor, BWV 1051

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Erich Wolfgang Korngold

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.25

Geoffrey Tozer, piano

Alexander Scriabin

El Poema del Éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

Richard Wagner

“Fausto”, obertura de concierto

Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong

Umberto Giordano

4to.y último acto de la ópera ”Andrea Chenier”

Patricia Racette, soprano

Marcelo Alvarez, tenor

Zeljko Lucic, barítono

Dwayne Croft, barítono

David Crawford, bajo-barítono

Orquesta del Metropolitan Opera de Nueva York / Gianandrea Noseda

Bela Bartok

Cuarteto para cuerdas Nº5

Cuarteto Takacs

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº8

Camerata Strumentale di Santa Cecilia

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondó en Re mayor, K.485

Vladimir Horowitz, piano

11.00

La gran aldea (Alemania)

Ferdinand Ries

Gran Fantasía – Sonata para piano en fa sostenido menor, op.26, “La desgracia”

Alexandra Oehler, piano

Christoph Förster

Concerto a 5 para oboe, cuerdas y bajo continuo en do menor

Xenia Löffler, oboe

Pequeña Orquesta de la Corte de Batzdorf

Engelbert Humperdinck

Movimiento de Cuarteto para cuerdas en mi menor

Cuarteto Diógenes

Johannes Brahms

Selección de piezas corales

Coro Femenino Zoltán Kodály de Budapest / Ilona Andor

12.00

Clásicos a la carta

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdeněk Košler

Joseph Haydn

Cuarteto Nº53 en Re mayor, op.64, Nº5, “La alondra”

Cuarteto Tátrai

13.00

Complemento musical



Anónimo

Concierto para clave y orquesta en sol menor

János Sebestyén, clave

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Aarre Merikanto

Génesis

Karita Mattila, soprano

Coro del Festival de Ópera de Savonlinna

Orquesta Sinfónica de Latí / Ulf Söderblom

14.00

Artista de moda

15.00

Complemento musical

François Couperin

Sonata en trío Nº4 en Si bemol mayor “La Steinquerquel”

Ensamble Rebel

Antonio Salieri

“Numi, respiro- Ah, lo sento” y “Quando piu irato freme” de L’Europa riconosciuta

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l’Harmonie / Jérémir Rhorer

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca para orquesta Nº3, op.47

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Stig Westerberg

Scott Joplin

Selección de ragtimes

Joshua Rifkin, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

22.00

Industria Nacional

Mario Castelnuovo-Tedesco

Capricho diabólico, homenaje a Paganini

Ernesto Bitetti, guitarra

Ástor Piazzolla

Las cuatro estaciones porteñas

Jorge de la Vega, flauta

Claudio Baraviera, chelo

Vera Anosova, piano

Nicola Porpora

“Giusto Amor tu che m’accendi, de la serenata “Gli orti esperidi”

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sol Gabetta, chelo

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Antonio Agri

Carambón

Antonio Agri, violín

Pablo Agri, violín

Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Pedro Ignacio Calderón

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)