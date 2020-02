Programación Miércoles 05 de Febrero

Miércoles 07-08-2019

00.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Herman Severin Løvenskiold

Obertura del ballet La Sílfide

Orquesta Real de Dinamarca / David Garforth

Darius Milhaud

Concierto para piano y orquesta Nº1, op.127

Claude Helffer, piano

Orquesta Nacional de Francia / David Robertson

Eduardo Sàinz de la Maza (compositor y guitarrista español, 1903-1982)

Homenaje a la guitarra y Campanas del alba

Wolfgang Lendle, guitarra

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Stephen Gunzenhauser

08.00



Giuseppe Verdi

“Oh madre, dal cielo soccorri al mio pianto”, del segundo acto de I Lombardi

June Anderson, soprano

Orquesta de la Opera del Metropolitan / James Levine

Aaron Copland

Variaciones orquestales

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas

Joseph Haydn

Concierto para oboe y cuerdas en Do mayor

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Béla Bartók

Microcosmos, selección del volumen 5

Andor Foldes, piano

09.00



Antonin Dvorak

Cuarteto en Fa mayor, op.96, “Americano”

Cuarteto Bartok

Gabriel Fauré

Nocturno Nº12 en mi menor, op.107

Nocturno Nº13 en si menor, op.119

Vlado Perlemuter, piano

Hanns Eisler

Cinco piezas orquestales

Orquesta Filarmónica de Magdeburgo / Mathias Husmann

10.00

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Leonidas Kavakos, violín

Yuja Wang, piano

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, poema sinfónico op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Giuseppe Ferlendis (oboísta y compositor italiano, 1755-1810)

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en Do mayor

Diego Dini Ciacci, oboe y dirección

Orquesta Haydn de Bolzano y Trento

11.00

La gran aldea (Finlandia)

Leevi Antti Madetoja

Otoño, op.68

Camilla Nylund, soprano

Orquesta de la Radio de Münich / Ulf Schirmer

Ernst Mielck

Pieza de concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.8

John Storgårds, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Erkki Melartin

Trío para violín, viola y chelo, op.133

Trio Echnaton

12.00

Clásicos a la carta

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Antonin Dvorák

Trío Nº4 en mi menor, op.90, “Dumky”

Trío de Oslo

Vincenzo Bellini

“Casta diva”, de la ópera Norma

Maria Callas, soprano

Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín / Arturo Basile

13.00

La música del fauno

Joseph Haydn

Sinfonía en La mayor, Hob.1, Nº64

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Ernő Dohnányi (1877 – 1960)

Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10

The Nash Ensemble

Henry Purcell

Suite de la música incidental para Bonduca o la heroína británica

The Parley of Instruments / Peter Holman

14.00

Ernst Krenek

Concertino para flauta, violín, piano y orquesta de cuerdas, op.27

Karl-Heinz Schütz, flauta

Christoph Konez, violín

Maria Prinz, piano

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Vincent D’Indy

Cuentos de hadas, suite para piano op.86

Michael Schäfer, piano

Luigi Boccherini

Cuarteto en mi menor, op.32, Nº2

Cuarteto Esterházy

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Claude Joseph Rouget de Lisle (1760-1836)

La Marsellesa, arreglo de Héctor Berlioz

Plácido Domingo, tenor

Coro de la Ópera de París

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Josef Suk (1874-1935)

Quinteto para piano y cuerdas en sol menor, op.8

Pavel Stephan, piano

Cuarteto Suk

Edward Elgar

Obertura “Cockaigne”, op.40

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

20.00

Ciclos (Música incidental para Teatro)

Robert Schumann

Música incidental para Manfredo de Lord Byron, op.115

Nora Kaminiczny, soprano

Karin Rohde, mezzosoprano

Kim Schrader, tenor

Peter Schulz, Jörg Schneider, Werner Eberhardt, Günther Beyer, Siegfried Haussmann, bajos

Jörg Gundzuhn, Catherine Stoyan y Elke Brosch, actores

Coro de la Radio de Berlín

Orquesta Sinfónica de Berlín / Michael Schønwandt

21.00

Música Nocturna

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº15 en mi bemol menor

Cuarteto Borodin

Johannes Brahms

Danzas húngaras Nº17-21 (orquestación de Antonín Dvořák)

Orquesta Filarmónica Real de Londres / Rafael Kubelik

Roger Quilter

Tres canciones de Shakespeare, op.6

Rene Pape, bajo

Camillo Radicke, piano

Francesco Geminiani

Suite del ballet-pantomima El bosque encantado

Ensamble Cosarara / Giuseppe Carmelingo

Alan Hovhaness

Invocaciones a Vahakn

Şahan Arzruni, piano

Jiři Ignác Linek (1725-1791)

Concierto para órgano y orquesta en Do mayor

Alena Veselá, órgano

Orquesta de Cámara Bohuslav Martinů / František Jílek

23.00

Industria Nacional

Jacobo Ficher (1896-1978)

Canciones del Paraná, op.77, sobre poemas de Rafael Alberti

Paula Almerares, soprano

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Luis Gorelik

Mariano Etkin

Otros soles

Marcela Magin, viola;

Griselda Giannini, clarinete

Pablo Fenoglio, trombón

Grabado en vivo en la Sala Argentina de CCK el 16 de septiembre de 2015 en el marco del Ciclo Precursores

Esteban Benzecry (1970)

Concierto para violín y orquesta

Nemanja Radulovic, violin

Orquesta Pasdeloup / Wolfgang Doerner