Programación Miércoles 01 de Febrero

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

01.00

Tiempos Modernos

Carl Philip Emmanuel Bach (1714-1788)

Sonata en la menor, Numero de catálogo 562 (H 562)

Maria Cecilia Muñoz, flauta

Capilla La Asunción, Villa La Angostura, 26 de enero de 2017

VII edición del festival de los 7 lagos-

John Adams

Become Ocean

Orquesta Sinfónica de Seattle / Ludovic Morlot

Auditorio Stern del Carnegie Hall de New York, 6 de mayo de 2014

02.00

Heinrich Franz Von Biber

Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Franz Liszt

Seis cantos polacos de Chopin S.480

Claudio Arrau, piano

Leo Brouwer

Canción de cuna (arreglo sobre canción tradicional)

Silvia Costanzo, guitarra

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.49, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga para clave Nº20 en la menor,BWV 889

András Schiff, piano

Jean Sibelius

Luonnotar, op.70

Elisabeth Söderström, soprano

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Ludwig van Beethoven

Triple concierto para violín, chelo y orquesta en Do mayor, op.56

Anne-Sophie Mutter, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Mark Zeltser, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Agustín Barrios Mangoré

Choro da Saudade

Sven Lundestad, guitarra

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en la menor

Gidon Kremer, violín

Veronika Hagen, viola

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo en La mayor, op.2, Nº6

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Jack Brymer, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Piezas de fantasía para piano, op.12

Murray Perahia, piano

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera “Lucio Silla”

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Franz Liszt

Fantasía romántica sobre dos melodías suizas

Leslie Howard, piano

Jean Sibelius

“Las Oceánides”, poema sinfónico op.73

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

08.00

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y continuo en Fa mayor, op.2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte Van Der Meer, chelo

Ton Koopman, clave

Erik Satie

Cuaderno de apuntes y de bocetos

Aldo Ciccolini, piano

Alexander Glazunov

El Bosque, fantasía para orquesta en do sostenido menor op.19

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

09.00

Henryk Wieniawski

Variaciones sobre un tema original, op.15

Marat Bisengalier, violín

John Lenehan, piano

Ralph Vaughan Williams

Variaciones para orquesta de vientos

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

Federico Mompou

Impresiones íntimas

Alicia de Larrocha, piano

10.00

El artista de la semana

Jean-Guihen Queyras

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de Paris / David Stern

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en do menor

Liana Serbescu, piano

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera “Il Trovatore”

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

11.00

La gran aldea (Finlandia)

Jouni Kaipainen

Concierto para oboe y orquesta, op.46

Helén Jahren, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Jean Sibelius

Suite de Pélleas y Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

12.00

Clásicos a la carta

Ambroise Thomas

Selección de la ópera Mignon

Ruth Welting, soprano

Marilyn Horne, mezzosoprano

Alain Vanzo, tenor

Nicola Zaccaria, bajio

Orquesta Philarmonia / Antonio de Almeida

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.62

Martin Jones, piano

François-Adrien Boieldieu

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor

Nicanor Zabaleta, arpa

Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Robert Schumann

Cuarteto para piano y cuerdas en Mi bemol mayor

Glenn Gould, piano

Cuarteto Juilliard

Ástor Piazzolla

Tangazo, variaciones sinfónicas sobre Buenos Aires

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Franciszek Lessel (1780-1838)

Fantasía para piano en Do mayor, op.8

Marcin Lukaszewski, piano

14.00

El compositor de la semana

François Couperin

Concierto real Nº4

Miembros del ensamble Musica ad Rhenum

Giacomo Puccini

Final de la ópera La Bohème (estrenada el 1º de febrero de 1896)

Anna Netrebko, soprano (Mimì)

Joseph Calleja, tenor (Rodolfo)

Jennifer Rowley, soprano (Musetta)

Lucas Meachem, barítono (Marcello)

Marco Vinco, bajo (Colline)

Simone Del Savio, bajo-barítono (Schaunard)

Orquesta del Covent Garden de Londres / Dan Ettinger

Aram Jachaturián

Concierto rapsodia para violín y orquesta, op.96

Mihaela Martin, violín

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar

15.00

Música documental (el Romanticismo)

Franz Schubert

Cantos de Ellen (“Descansa, guerrero”, “Descansa, cazador” y “Ave Maria”), D.837-839 (1825)

Jessye Norman, soprano

Irwin Cage, piano

Gabriel Fauré

Concierto para violín y orquesta, op. 14 (1879)

Philippe Graffin, violín

Orquesta del Ulster / Thierry Fischer

Mily Balakirev

Islamey. Fantasía oriental (1869)

Olga Kern, piano

Edvard Grieg

Dos melodías elegíacas para cuerdas, op 34 (1880)

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Obras de estudiantes de grandes compositores)

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor (1845)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Sergei Prokofiev

Cuatro piezas, op.3 (1911)

Boris Berman, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

21.00

Música Nocturna

Antonín Dvořák

Trío Nº3 en fa menor, op.65 (1883)

Trío Chung

Georges Enescu

Voz de la naturaleza

Orquesta Filarmónica de Timisoara / Remus Georgescu

Antonio Soler

Fandango

Andreas Staier, clave

François Adrien Boïeldieu

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carl Stueber)

Catherine Michel

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Samuel Barber

Dover Beach, op.3

Thomas Hampson, barítono

Cuarteto Emerson

Johann David Heinichen

Concierto en Sol mayor

Musica Antiqua Kölm / Reinhard Goebel

Toshiro Mayuzumi

Rapsodia rumba

Orquesta Sinfónica de Nnueva Zelandia / Takuo Yuasa

23.00

Industria Nacional

Vicente Martín y Soler

Selección de la ópera La Festa del Villaggio.

Selene Lara y Milagros Burga, sopranos

Tamara Odón, mezzosoprano

Christian Casaccio y Esteban Manzano , tenores

Alejandro Spies y Juan Pablo Paccazochi, barítono

Coro y Orquesta Lírica Lado B / Camilo Santistefano

Grabado en vivo en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces el 22 de octubre del año 2011