Programación Martes de 1 Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

George Wallington

Serendipity

The ghostly lover

Up jumped the devil

Simon Phillips

You can’t but you can

Jimmy Whiterspoon

How long will it take to be a man

Trouble in mind

I’ll always be in love with you

00.30

Max Reger

Doce valses-capricho, op.9

Dúo Tal & Groethuysen, piano a cuatro manos

01.00

Tiempos Modernos

Robert Schumann

Sinfonía N°3 en Mi bemol mayor, op.97 “Renana”

Orquesta Filarmónica de Berlin / Gustavo Dudamel

Festival de Waldbühne Berlin, 01 de Julio de 2017

Carl Maria von Weber*

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Michael Rusinek, clarinete

Orquesta Sinfónica de Boston / Manfred Honeck

Heinz Hall de Pittsburg, EEUU, 27 de noviembre de 2015

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Béla Bartók

Dos retratos, op.5

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Maurice Ravel

Vocalise-estudio en forma de habanera

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº4, de Mensa Sonora

La Follia Salzburg

Franz Schubert

Momentos musicales para piano, D.780

Daniel Barenboim, piano

Ludwig van Beethoven

Serenata para flauta, violín y viola en Re mayor, op.25

Peter-Lukas Graf, flauta

Franco Gulli, violín

Bruno Giuranna, viola

Antonio Martín y Coll (Tarragona ca.1660)

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lislevand, vihuela

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº6, op.62

Hakon Austbo, piano

Louis Spohr

Noneto para vientos y cuerdas en Fa mayor, op.31

Consortium Classicum / Dieter Klöcker

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Carlos López Buchardo

Canción de ausencia

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº9 en Mi bemol mayor, K.271, “Jeunehomme”

Mitsuko Uchida, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

Emilia Csánky, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

07.00

Y la mañana va

Emmanuel Chabrier

Polonesa de la ópera Rey a pesar suyo

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Hervé Niquet

Domenico Cimarosa

Dos sonatas para piano: en Mi bemol mayor y en La mayor

Victor Sangiorgio, piano

Alexander Glazunov

Bocetos finlandeses para orquesta en Mi mayor, op.89

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Cole Porter

Comienza el beguine, Cada vez que decimos adiós y La leyenda de la ostra

Samuel Ramey, bajo

Warren Jones, piano

Stanislaw Moniuszko

Obertura de la ópera Paria

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Grzegorz Fitelberg

08.00



Paul Dukas

Variaciones, interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Aaron Copland

Concierto para clarinete y orquesta

Richard Stoltzmann, clarinete

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº6

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

09.00



Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Michael Haydn

Sinfonía en Si bemol mayor

Orquesta Sinfónica Oradea / Ervin Acel

Giovanni Battista Pergolesi

“Questo é il piano”, cantata para contralto, cuerdas y continuo

Marianna Pizzolato, contralto

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

10.00



El artista de la semana

Nicolas Altstaedt

Gabriel Pierné

Sonata para chelo y piano en fa sostenido menor, op.46

Nicolas Altstaedt, chelo

José Gallardo, piano

Leopold Mozart

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Joaquin Turina

Danzas gitanas, op.55

Jordi Masó, piano

11.00

La gran aldea (Polonia)

Piotr Perkowski

Concierto para chelo y orquesta

Roman Jabłoński chelo

Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord

Zygmunt Stojowski

Sonata para violín y piano en Sol mayor, op.13

Barbara Trojanowska, violín

Elżbieta Tyszecka, piano

Frédéric Chopin

El guerrero, op.74, Nº10

Mariusz Kwiecień, barítono

Nelson Goerner, piano

12.00

Clásicos a la carta

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, “Concierto de Navidad”

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº21 en Do Mayor, op.53, “Waldstein”

Ethella Chuprik, piano

Ralph Vaughan Williams

El ascenso de la alondra

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg

Carl Orff

“O Fortuna” de Carmina Burana

Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Mehta

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Jean Sibelius

Una saga, poema sinfónico op.9

Orquesta Filarmónica de Londres / Victor de Sabata

Registro de 1946

Ernesto Halffter

Dos piezas cubanas

Guillermo González, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Giurana

14.00

El compositor de la semana

Édouard Lalo

Trío Nº1, op.7

Trío Parnassus

Hermann Raupach (1728-1778)

“Me encamino a la muerte”, de la ópera Alsesta

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

I Barocchisti / Diego Fasolis

Darius Milhaud

Concierto para chelo y orquesta

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

15.00

Música documental (El clasicismo)

Wolfgang Amadeus Mozart

Una broma musical, K. 522

Vera Beths, violín

Jürgen Kussmaul, viola

Anner Bylsma, chelo

Anthony Woodrow, contrabajo

Ab Koster y Knut Hasslemnn, corno

Karol Pietrowski

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara Filarmónica de Poznam / Robert Satanowski

Ivan Jandoshkin (1747-1804)

Selección de las Seis antiguas canciones rusas

Anastasia Jitruk, violín

Dimitri Yacubovsky, viola

Kyrill Yevtushenko, chelo

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Obras concertantes de Saint-Saëns)

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Camille Saint-Saëns

Rapsodia de Auvernia para piano y orquesta, op.73

Jean-Philippe Collard, piano

Orquesta Filarmónica Real / André Previn

Johann Sebastian Bach

Selección de preludios corales para órgano

Kåre Nordstoga, órgano

21.00

Música Nocturna

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550

Orquesta del Siglo VIII / Frans Brüggen

Alexander Cherepnin (1899-1977)

Canciones y danzas, op.84

Alexander Ivashkin, chelo

Geoffrey Tozer, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para dos mandolinas y orquesta,RV 532

James Tyler y Robin Jeffrey, mandolnas

The English COnsort / Trevor Pinnock

Amadeo Roldán (1900-1939)

Rítmicas Nº5 en tiempo de son montuno y Rítmicas Nº6 en tiempo de rumba

Percusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman

Mauro Giuliani

Doce Länfler con coda

Mikale Helasvuo, flauta

Jukka Savijoki, guitarra

Peter Warlock

Diez canciones para tenor y cuarteto

John Mark Ainsley, tenor

Miembros del Ensamble Nash

Pierre Boulez

Notations I, IV, III y II, para orquesta

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Carl Philip Emanuel Bach

Sonata Württemberg para teclado N°1 en la menor

Mahan Esfahani, clave

23:00

Industria Nacional

Eduardo Grau

Concertino para viola, orquesta de arcos y piano

Gustavo Massun, viola

Alicia Guerreiro, piano

Orquesta de Cámara Mayo / Luis Roggero

Isaac Albéniz

Rumores de la caleta (transcripción de Narciso Yepes)

Joaquín Rodirgo

En los trigales

Atahualpa Yupanqui

La estancia vieja

Arturo Zeballos, guitarra

Jorge Horst (1963)

Esferas

Mariano Rey, clarinete bajo

Andrea Merenzon, fagot

Marcela Magin, viola

Roberto Segret, chelo

Pastor Mora, contrabajo

Andrés Gerszenson, dirección

Georg Philipp Telemann

Fantasía para violín solo en Si bemol mayor

Tomás Cotik, violín

Alberto Williams

Segunda obertura de concierto, op.18

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Antonio Russo