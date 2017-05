Programación Martes 9 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Oliver Nelson, King Curtis y Jimmy Forrest

Anacruses

In passing

Luis Perdomo Trio

Shine

Sara Gazarek

Mood Indigo

Blackbird

———–

00.30

Bohuslav Martinu

Sonata para chelo y piano Nº3

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

01.00

Tiempos Modernos

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta N°5 en Mi bemol mayor, op.73

Valery Afanasiev, piano

Orquesta Sinfonica de Rusia “Svetlanov” / Gerd Herklotz

Sala de conciertos Chaikovsky de Moscu, Rusia 28 de marzo de 2017

Gang Chen

Amores de mariposas

Orquesta Filarmónica de Saarbrucken / Joseph Pons

Auditorio de la Radio de Saarbrucken, Alemania 31 de marzo de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor, BWV 829

András Schiff, piano

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº2: “Iberia” (Libro Nº3)

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Julian Bream, guitarra

Ludwig Van Beethoven

Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26

Sviatoslav Richter, piano

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº6 de Harmonia Artificiosa

The Rare Fruits Council

Maurice Ravel

La valse

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

César Franck

Andantino quietoso en Mi bemol menor para violín y piano, op.6

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

Luigi Boccherini

Sonata para dos chelos en Mi bemol mayor

Anner Bysma y Kenneth Slowik, chelos

Johann Samuel Schroeter (compositor alemán, 1735-1808)

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op. 3, Nº3

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Edward Elgar

Sea Pictures, ciclo de canciones op.37

Linda Finnie, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Erik Satie

Cuatro gnossiennes (transcripción para guitarra de diez cuerdas)

Pierre Laniau, guitarra

Louis Clérambault

La muerte de Hércules, cantata Nº4 del Libro Nº4 de Cantatas francesas

Nicolas Rivenq, bajo

Les Arts Florissants/William Christie

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº1, Sz 83

György Sándor, piano

Orquesta del Estado de Hungría / Adam Fisher

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, suite op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Francisco Mignone

Vals de Esquina Nº3, Vals Choro Nº2, Vals brasileiro Nº7

Valdilice de Carvalho, piano

Ralph Vaughan Williams

Enrique V, obertura de concierto

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Christoph Graupner

Suite para tres clarinetes Nº1

Keith Puddy, Gary Brodie y Paul Price, clarinetes

George Frideric Handel

Concerto grosso en La mayor, op.6, Nº11

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms

Balada para piano en sol menor, op.118, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)

Obertura de la opereta El Pañuelo de encaje de la Reina

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Alfred Walter

Nicolo Paganini

“La primavera”, sonata para violín y orquesta en La mayor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Johann Sebastián Bach

Fantasía y fuga en la menor, BWV 904

Alfred Brendel, piano

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Ensamble “Consortium Classicum

08.00

Alan Hovhaness

Canción de la tarde, para flauta, violín, timbales y orquesta de cuerdas

Paul Edmund-Davies, flauta

Arnold Kobyliansky, violin

Randy Max, timbales

Orquesta “I fiamminghi” de Flandes / Rudolf Werthen

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Michel Beroff, piano (hoy cumple 66 años)

Piotr illych Chaikovsky

La tempestad, fantasía sinfónica sobre temas de Shakespeare, op.18

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

09.00

Arthur Bliss

Cuarteto con piano

Laurence Jackson, violín

Martin Outram, viola

Michal Kaznowski, chelo

Peter Donohoe, piano

Gaetano Donizetti

“Una furtiva lagrima” de la ópera El elixir de amor

Luciano Pavarotti, tenor

Pablo Sarasate

Tres danzas españolas para violín y piano: Habanera, Playera y Malagueña

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº6 en re menor, Hoboken 1, Nº26, “Lamento”

Philharmonia Hungárica / Antal Dorati

10.00

El artista de la semana

Patrick Gallois

Francis Poulenc

Sonata para flauta y piano

Patrick Gallois, flauta

Lydia Wong, piano

————

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº5 en La mayor, op.18, Nº5

Cuarteto Jerusalem

Harald Saeverud (noruego, 1897-1992)

Danza sinfónica con passacaglia, op.20

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dimitriev

11.00

La gran aldea (Francia)

Jacques-Martin Hotteterre, “El Romano”

Suite para flauta y bajo continuo Nº2 en mi menor

Laurence Pottier, flauta dulce

Philippe Pierlot, viola da gamba

Yasuko Uyama-Bouvard, clave

Napoleón Coste

La fuente de Lyson, fantasía para guitarra op.47

Shin-Ichi Fukuda, guitarra

Hyacinthe Jadin

Sonata para piano en La mayor, op.6, Nº2

Patrick Cohen, piano

François Pantillon

Segundo movimiento de Clamores del mundo, oratorio profano en siete jornadas

Katharina Beidler, soprano

Michel Brodard, barítono

André Neury, recitador

Coro sinfónico de Bienne y Coro de niños de Tavannes

Orquesta Sinfónica de Bienne / François Pantillon

12.00

Clásicos a la carta

Frank Bridge

Sonata para piano, H.160

Ashley Wass, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº1 en Re mayor, Hob.I:1

Philharmonia Hungarica / Antal Dorati

Franz Schubert

Ave Maria, D. 839

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Sergei Lyapunov

Dos estudios de ejecución trascendente op.11: Nº3 y Nº4

Louis Kentner, piano

Registro de 1949

——————–

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Edith Peinemann, violín

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart

Gerald Finzi

Cinco bagatelas para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

14.00

El compositor de la semana

Jean-Philippe Rameau

Suite del ballet Pigmalion

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

————–

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales

Orquesta Filarmónica de Roterdam / Yannik Nézet-Séguin

Joaquín Turina

Sonata para violín y piano Nº1, op.51

Felix Ayo, violín

Bruno Canino, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Samuel Wesley (1766-1837)

Concierto para violín y orquesta Nº2 en Re mayor

Elizabeth Wallfisch, violín

The Parley of Instruments / Peter Hollman

Joseph Haydn

Trío en mi bemol,H. XV:29

Trio Beaux Arts

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº5 en Mi bemol mayor

Academy of St Martin in the Fields

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Sextetos para cuerdas)

Wolfgang Erich Korngold

Sexteto para cuerdas, op.10

Sexteto de Berlín

———-

Béla Bartók

Suite de danzas

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

21.00

Música Nocturna

Luigi Cherubini

Réquiem en do menor

Coro Musicus Köln

Das Neue Orchester / Christoph Spering

Eduard Tubin

Suite sobre melodías campesinas estonias

Vardo Rumessen, piano

Marcel Tournier

Imágenes para arpa

Judy Loman, arpa

Capel Bond

Concierto Nº6 en Si bemol mayor, de los Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Heitor Villa-Lobos

Chôros Nº7, “Settimino”, para, vientos, violín, chelo y tam tam

Ensamble de la Orquesta Sinfónica de San Pablo

Richard Strauss

Recitativo y aria de Zerbinetta de la ópera Ariadna en Naxos

Edita Gruberova, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Lamberto Gardelli

23:00

Industria Nacional

Eduardo Falú

Suite argentina

Néstor Benito, guitarra

Alberto Favero

Elegía para el planeta Tierra

Cuarteto de la Universidad Nacional de La Plata

Franz Schubert

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485

Orquesta de Cámara de la Universidad Nacional de Lanús / Daniel Bozzani