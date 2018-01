Programación Martes 9 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Elmo Hope

Hot sauce

I remember you

Happy hour

Bireli Lagrene

Made in France

Acoustic moments

Emilie Claire Barlow

You’re driving me crazy

All i do is dream of you

You make me feel so young

—————————



Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica “Rey Manfredo”, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

01.00

La Trasnoche de La 96.7

7.00

Y la mañana va

William Walton

Scapino, una obertura de comedia

Orquesta Filármónica de Londres / Bryden Thomson

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales

Samson Francois, piano

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y orquesta de cámara Si bemol mayor, op.101

Karl Keister, clarinete

The Masterplayers / Richard Schumacher

Frederic Curzon

La peineta, serenata española para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de Checoslovaquia / Adrian Leaper

08.00



Ottorino Respighi

Chacona para violín, órgano y cuerdas

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara Inglesa / Marcello Viotti

Frederic Chopin

Tres valses op.34

Artur Rubinstein

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Collegium Musicum de Copenhagen / Michael Schønwandt

09.00

Gordon Jacob

Suite para fagot y cuarteto de cuerdas

Daniel Smith, fagot

Cuarteto Coulll

Carl Maria Von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Quique Sinesi

Tres piezas para guitarra: “El abrazo”, “Terruño” y “Serás verdad?”

Ignacio López, guitarra

10.00

Leoš Janáček

Concierto para violín y orquesta, “La migración de un alma”

Baiba Skride, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Marek Janowski

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en do menor, Hob,16, Nº20

Emanuel Ax, piano

Franz Xaver Richter

Cuarteto en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

11.00

La gran aldea (Australia)

Alfred Hill

Sinfonía Nº3 en si menor, “Australia”

Orquesta Sinfónica de Queenland / Wilfred Lehmann

Don Banks

Cuatro piezas para cuarteto de cuerdas

Cuarteto de Cuerdas de Sidney

Brenton Broadstock

Fortuna

The Kew Band / Mark Ford

12.00

Clásicos a la carta

Marc-Antoine Charpentier

Magnificat, H.79

Bernadette Degelin, soprano

Jean Nirouet, contratenor

Jan Caals, tenor

Kurt Widmer, bajo

Coro Cantabile de Gent

Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos

Ludwig van Beethoven

Obertura Coriolano, op.62

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov

Rapsodia para piano y orquesta sobre un tema de Paganini, op.43

Danil Trifonov, piano

Orquesta Philadelphia / Yannick Nézet-Séguin

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Wolfgang Lendle, guitarra

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Claude Debussy

El mar

Orquesta Philharmonia / Guido Cantelli

Registro realizado en 1954

——————–

Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826)

Cuarteto para cuerdas N°3 en Mi bemol mayor

Camerata Boccherini

Carl Heinrich Graun (1703-1759)

“Il mar s’inalza e freme”, de la ópera L’Orfeo

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mijail Antonenko

14.00

El compositor de la semana

Jean Sibelius

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.43

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

——————-

Manuel Ponce

Cuatro danzas mejicanas

David Witten, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para flauta, oboe y continuo en do menor, Wq.161a (1748)

Solistas Rococó de Munich

Jean-Pierre Duport (1741-1818)

Ejercicio N°2 para dos chelos

Anner Bylsma y Kenneth Slowik, chello

Stanley Hoogland, fortepiano

Franz Joseph Frölich (1780-1862)

Concierto para piano a cuatro manos y orquesta en Si bemol mayor

Dúo de Pianos Kalvelage-Krücker de Colonia

Orquesta de la Radio de Colonia / Florian Merz

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Maurice Ravel

Suite de Daphnis y Chloe Nº2

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Mariss Jansons

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonata Nº3 para violín y ensamble

Ensamble Romanesca

Selim Palmgren (Compositor finlandés, 1897-1951)

Concierto para piano y orquesta Nº2, op.33, “El río”

Juhani Lagerspetz, piano

Orquesta Filarmónica de Turku / Jacques Mercier

19.00

Hector Tosar (compositor uruguayo 1923 y 2002)

Toccata

Orquesta del Sodre de Montevideo / Lamberto Baldi

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto para Cuerdas Nº 14 en Sol K.387

Cuarteto Harmony

Piotr Ilich Tchaikowsky

Capricho Italiano

Orquesta Sinfónica de la RCA Victor / Kiril Kondrashin

20.00

Ciclos (El Concerto grosso)

Alessandro Stradella

Sonata di viole en Re mayor

Orquesta Barroca Capricho de Basilea

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso en Do mayor, op.6, Nº10 (1714)

The English Concert / Trevor Pinnock

Béla Bartók

Divertimento para cuerdas

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

———————–

Frédéric Chopin

Nocturno en mi menor, op. póstumo

Maria João Pires, piano

21:00

Música nocturna

Ludwig van Beethoven

Cuarteto de cuerdas Nº15 en la menor, op.132

Cuarteto Emerson

Alexander Borodin

“Sea firme, señora condesa”, “Coro de los colonos” y “Danzas polovtsianas” de la ópera El príncipe Igor

Coro del Teatro Bolshoi

Orquesta Sinfónica del Teatro Bolshoi / Alexander Lazarev

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12

Ensamble Convivium

Matthijs Vermeulen

Sinfonía Nº7, “Ditirambos por los tiempos por venir”

Orquesta de la Residencia de La Haya / Gennadi Rozhdestvensky

John Burton (1730-1785)

Sonata para piano Nº1 en Do mayor

Ian Hobson, piano

Émile Waldteufel

Vals de los patinadores, op.183

Orquesta Gulbenkian / Michel Swierczewski

23:00

Industria Nacional

Juan Pedro Esnaola

Sanctus

Camerata Vocale

Conjunto de cámara Con Voces e Instrumentos / Gullermo Oppitz

Tirso de Olazábal (1924-1960)

Sonatina

Alicia Lastra, piano

Florent Schmitt

A tour d’anches, op.97

Miembros del Ensamble Molto Libero

Elvio Di Rito

Onnagata, música de ballet

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Elvio Di Rito

Guillermo Espel (1959)

Osergered o las migas de pan

Alejandro Kordon, flauta