Programación Martes 8 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

The Prestige Blues Swingers

Sent for you yesterday and here you come today

Blues are swingin’

Raskoski Hot Club

Puttin on the Ritz

Belleville

El gato que pesca (María Elena Walsh)

Freddy Cole

Something happens to me

Wild is love

———-

Franciszek Lessel

Trío para violín, chelo y piano en Mi mayor, op.5

Tadeusz Gadzina, violín

Marian Wasiolka, chelo

Pawel Perlinski, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Gabriel Pierné

“Viaje al país de la ternura”, para flauta, violín, viola, chelo y arpa

Miembros de la Orquesta de Cámara de Inglaterra

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13

Jean-Yves Thibaudet, piano

Rued Langgaard (compositor danés, 1893-1952)

Sinfonía Nº5, “Tierras de estepas”

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº2

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

János Sebestyéns, clave



08.00



Franz Liszt

Danza macabra para piano y orquesta, Searle 126

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Edward Elgar

Cuarteto en mi menor, op.83

Cuarteto Gabrieli

Darius Milhaud

Saudades do Brasil

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

09.00



Ludwig Van Beethoven

Octeto para vientos en Mi bemol mayor, op.103

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gaspard Fritz

Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

John Ireland

Sarnia, tres piezas para piano

John Lenehan, piano

10.00



Maurice Ravel

Fragmentos de la ópera cómica “La hora española”

Luca Lombardo, tenor

Marc Barrard, barítono

Isabelle Druet, mezzosoprano

Frederic Atoun, tenor

Nicolas Courjal, bajo

Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Eduard Brunner, clarinet

Gerhard Oppitz, piano

Antonin Dvorak

Othello, obertura de concierto op.93

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

11.00

La gran aldea (Bélgica)

Joseph Jongen

“Primer movimiento” de la Sinfonía concertante para órgano y orquesta, op.81

Franz Hauk, órgano

Orquesta Filarmónica de Ingolstadt / Alfredo Ibarra

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Luiz Fernando Benedino, piano

Cuarteto Bessler Reis

Nicolas Gombert

Chansons

Noël Bisson, soprano

Ensamble de Violas Woodman / Peter Urquhart

12.00

Clásicos a la carta

Bedrich Smetana

“De los bosques y campos de Bohemia” de Mi patria

Orquesta de la Gewandahus de Leipzig / Václac Neumann

Gioachino Rossini

Selección de El barbero de Sevilla

Teresa Berganza, mezzosoprano

Hermann Prey, barítono

Luigi Alva, tenor

Enzo Dara, bajo

Paolo Montarsolo, bajo

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

María Isabel Siewers, guitarra

Cuarteto Stamic

13.00

La música del Fauno

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Peter-Lukas Graf, flauta

Leos Janácek

Sinfonietta, op.60

Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras

14.00

Édouard Lalo

Trío Nº1, op.7

Trío Parnassus

Hermann Raupach (1728-1778)

“Me encamino a la muerte”, de la ópera Alsesta

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

I Barocchisti / Diego Fasolis

Igor Stravinsky

Concierto para piano e instrumentos de viento

Alexei Lubimov, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Toronto / Jukka-Pekka Saraste

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Federico II “El grande”

Concierto para flauta y cuerdas en Do mayor

Patrick Gallois, flauta

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Peter Schreier

Thomas Attwood (1765-1835)

Trío en Do mayor, op.1, Nº2

Christopher Angerer, violín

Christine Riegelsperger, chelo

Paul Angerer, piano

Christian Cannabich

Sinfonía Nº48 en Sol mayor

Nicolaus Esterhazy Sinfonia / Uwe Grodd

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Cuadros de una Exposición (Alicia de Arteaga)

21:00

Música nocturna

Béla Bartók

El castillo del duque Barba Azul, op.11, ópera en un acto

Eva Marton, soprano

Samuel Ramey, bajo

Voces Femeninas del Coro de la Radio y Televisión de Hungría

Orquesta del Estado de Hungría / Adam Fischer

Georg Philip Telemann

Sonata para oboe y continuo en Si bemol mayor

Gabriel Fauré

Balada para piano en Fa sostenido mayor, op.19

Jean-Philippe Collard, piano

Ivan Jandoshkin

“Por este puente, este puente”, de Seis antiguas canciones rusas

Anastasia Jitruk, violín

Kyrill Yevtushenko, chelo

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº1 en re menor, op.78

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

23.00

Industria Nacional

Leo Brouwer

Concierto de Tricastín, para dos guitarras y orquesta de guitarras

Eduardo Isaac y Juan Almada, guitarra

Camerata Argentina de Guitarras

Cristian Basto, contrabajo

Graciela Jiménez (1965)

Luz de enero (versión para chelo y piano)

Matías Villafañe, chelo

Dora De Marinis, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera Las bodas de Fígaro

Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín / Andrés Spina

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA 10 de diciembre del año 2005