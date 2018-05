Programación Martes 8 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Earl Hines

No greater love

Them there eyes

Colosos,

Blues para Edi

Sinergia

Barbara Morrison

I love being here with you

Don’t get around much anymore

Josef Suk

Canciones de cuna, op.33

Margaret Fingerhut, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Nicoló Paganini

I Palpiti, op.13

Salvatore Accardo, violín

André Collard, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete, corno di bassetto y trío de cuerdas en Fa mayor, K.580b

Béla Kovács, clarinete

Jozsef Balogh, corno di bassetto

Miembros del Cuarteto Danubius

John Ireland

Tres piezas para piano

Eric Parkin, piano



08.00



Luigi Cherubini

Trece contradanzas

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Michel Richard Delalande

Primer capricho de las Sinfonías para las cenas del rey

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Claudio Arrau, piano

09.00

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt

Frederic Chopin

Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38

María Tipo, piano

Antonio Vivaldi

“In turbate mare irato”, motete Ryom 627

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

10.00

Carl Friedrich Abel

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Do mayor, op.6

Karl Kaiser, flauta

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Jules Massenet

“Escenas fantásticas”, suite orquestal Nº6

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / John Elliot Gardiner

11.00

La gran aldea (Venezuela)

Antonio Lauro

Sonata para guitarra

Victor Villadangos, guitarra

Inocente Carreño

Margariteña, variaciones sinfónicas

Orquesta Juvenil de Venezuela Simón Bolivar / Gustavo Dudamel

Evencio Castellanos

Santa Cruz de Pacairigua

Orquesta Juvenil de Venezuela Simón Bolivar / Gustavo Dudamel

Alfredo Rugeles

Tanguitis

Beatriz Balzi, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Rey Esteban, música incidental op.117

Ambrosian Singers

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Francisco Tárrega

Capricho árabe

Milos Karadaglic, guitarra

13.00

La música del Fauno

Carl Heinrich Graun (1703-1759)

“Mi paventi il figlio indegno”, de la ópera Britannico

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mijail Antonenko

Juan Crisóstomo de Arriaga

Sinfonía para gran orquesta

Orquesta Il Fondamento / Paul Dombrecht

Igor Stravinsky

Tres movimientos de Petrouchka

Maurizio Pollini, piano

14.00

Carl Nielsen

Concierto para violín y orquesta, op.33

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Máximo Pujol

Tangata de agosto

María Isabel Siewers, guitarra

Cuarteto Stamic

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Joseph Joachim Quantz (1695-1773)

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württenberg / Jörg Faerber

Thomas Attwood (1765-1835)

Trío en Do mayor, op.1, Nº2

Christopher Angerer, violín

Christine Riegelsperger, chelo

Paul Angerer, piano

Luigi Cherubini (1760-1842)

Obertura de concierto

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Canciones populares estilizadas)

Manuel de Falla

Siete canciones populares españolas

Teresa Berganza, mezzosoprano

Juan Antonio Álvarez Parejo, piano

Ivan Jandoshkin (1747-1804)

“¿Qué sucedió y por qué?” y “Una vez recogía gavillas”, de Seis antiguas canciones rusas para violín

Anastasia Jitruk, violín

Kyrill Yevtushenko, chelo

Edvard Grieg

Álbum para tenor, barítono, bajo-barítono y coro masculino, op.30

Grex Vocalis / Carl Høgset

Leopold Mozart

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bodan Warchal

21:00

Música nocturna

Johann Sebastian Bach

La ofrenda musical, BWV1079

Peter-Lukas Graf, flauta

Hansheinz Schneeberger e Ilse Mathieu, violines

Walter Kägi, viola

Rolf Looser, cello

Jörg Ewald Dähler, Christine Daxelhofer y Ernst Geber, clave

Jörg Ewald Dähler, director

Zoltán Kodály

Danzas de los niños

Jenö Jandó, piano

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turovsky

César Franck

Cantabile, para órgano (1878)

Jean Guillou, órgano

Ermanno Wolf Ferrari

Suite de la ópera Las joyas de la Madonna

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Agustín Barrios Mangoré

Confesión

Enno Voorhorst, guitarra

Francis Poulenc

Hotel y La reina de corazones

Régine Crespin, soprano

John Wustman, piano

23:00

Industria Nacional

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en La mayor, K.526

Tomás Cotik, violín

Tao Lin, piano

Eduardo Grau (1919-2006)

Pequeña música para teatro español, op.54

Orquesta Sinfónica Nacional / Mario Benzecry

Registro documental obtenido el 24 de septiembre de 1980

Graciela Paraskevaídis (1940-2017)

Tres piezas infantiles, para piano

Elina Gencarelli, piano

Roque Cerutti

“Kyrie”, de la Misa de Lima

Esteban Ponce de León

Fragmentos de la ópera-serenata Venid, venid, deidades

Ensamble Louis Berger / Ricardo Massun