Programación Martes 8 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Stefano Di Battista

Don’t stand so close to me

Una carezza in un pugno (una caricia en un puño)

Teté Montoliú

No hago otra cosa que pensar en ti

Paris Combo

Le magasin de porcelaine

Tout excusé

Je te vois partout

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

3.30

Frédéric Chopin

Fantasía sobre melodías polacas para piano y orquesta, en La mayor, op.13

Claudio Arrau, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Eliahu Inbal

Alexander Scriabin

Cinco preludios para piano, op.15

Wanda Brauner, piano

Benjamin Britten

Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor, BWV 1059

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Arnold Schönberg

Sinfonía de cámara, op.9

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Zubin Mehta

Edward Elgar

Introducción y allegro para cuerdas, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Richard Strauss

Cinco piezas para piano, op.3

Glenn Gould, piano

Mijail Glinka

Ruslán y Ludmila. Obertura

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Bohuslav Martinu

Sexteto de cuerdas

Academy Chamber Ensamble

Gabriel Fauré

Prisión, op.83, Nº1

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

Thomas Lupo

Dos fantasías a 4, Nº4 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Evgeny Kissin, piano

London Symphony Orchestra / Valery Gergiev

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre “Ich bin der Schneider Kakadu” (Yo soy el sastre Kakadu) de Wenzel Müller, op.21ª

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

07.00

Y la mañana va

Camille Saint-Saëns

Bacanal de la ópera Sansón y Dalila

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Stephen Gunzenhauser

Leos Janacek

“Variaciones Zdenka”, para piano

Radoslav Kvapil, piano

Anton Arensky

Sinfonía Nº1 en si menor, op.44

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Ludwig Van Beethoven

Trío para flauta, fagot y piano en Sol mayor

Susan Milan, flauta

Sergio Azzolini, fagot

Ian Brown, piano

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.14

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Fernando Sor

Seis piezas para guitarra, op.48

Jeffrey McFadden, guitarra

Gabriel Faure

Suite de la música incidental para “Pelléas et Mélisande”, op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

Joseph Martin Kraus

“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas

Rossina Sonnenschimdt, soprano

Ensamble Sephira de Stuttgart

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99

Zuill Bailey, chelo

Awadagin Pratt, piano

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº2 en Fa mayor

Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para piano, oboe, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, K.452

Stephen Hough, piano

Andreas Wittmann, oboe

Walther Seyfarth, clarinete

Fergus McWilliam, corno

Henning Trog, fagot

Dmitri Kabalevsky

Cuatro bocetos musicales sobre “Romeo y Julieta”, op.55

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

John Field

Preludios y lecciones, op.33

Míceál O’Rourke, piano

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

14.00

Complemento musical

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón