Programación Martes 8 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Charles Mingus

Better get hit in your soul

Goodbye pork pie hat

Myriam Alter

Moving somewhere

Waking up

Ruby Moon

It’s best you met somebody else

I want a little sugar in my bowl

————

00.30

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

01.00

Tiempo Modernos

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta N°2 en Si bemol mayor, op.83

Heléne Grimaud, piano

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / James Gaffigan

Walt Dysney Concert Hall, EEUU, 24 de febrero de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488

Clara Haskil, piano

Wiener Symphoniker / Paul Sacher

Heitor Villa-Lobos

Quinteto para flauta, trío de cuerdas y arpa

Xavier Aragau, flauta

Dominique Feret, violín

Jean-Baptiste Brunier, viola

David Simpson, chelo

Gwenaelle Roussely, arpa

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre Margarita en la Rueca, Para cantar sobre el agua y La trucha, de Schubert

Yevgeny Kissin, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para clave y orquesta de cuerdas en Fa mayor, Wq.33 (Wotqene 33)

Horst Göbel, piano

Orquesta de Cámara “Dall’ Arco” de Budapest / Jack Martin Händler

Anton Bruckner

Sinfonía Nº0 en re menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Thomas Moore

The last Rose of Summer

Kiri Te Kanawa, soprano

National Philharmonic Orchestra / Douglas Gamley

Joaquín Rodrigo

3 mazurkas para guitarra

Wolfgang Lendle, guitarra

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº2, Sz 112

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Johann Pachelbel

Suite en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Edward MacDowell

Sonara para piano Nº4 en mi menor, op.59, “Sonata celta”

Garah Landes, piano

Antonin Dvorak

En el reino de la naturaleza, obertura op.91

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

Frederick Delius

Concierto para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

07.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº2

Orquesta Estatal de Hungría / Matyás Antál

Franz Schubert

Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897

Trío Bekova

Nicoló Paganini

Sonata para violín y orquesta en La mayor, “La Primavera”

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Edward Elgar

Grande es el señor, salmo Nº48, op.67

Jonathan Vaughn, órgano

Coro del Colegio St John de Cambridge / Christopher Robinson

08.00



Alexander Tansman

Variaciones sobre un tema de Frescobaldi

Orquesta Filarmónica de Podlasie / Marcin Naueunch

Claude Debussy

La isla alegre y Máscaras

Tamás Vásáry, piano

August Klughardt

Quinteto para vientos, op.79

Quinteto de vientos de Bergen

09.00



Richard Strauss

Las alegres aventuras de Till Eulenspiegel, op.28

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Antonin Dvorak

Largo, 2º mov. de la Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95 “del Nuevo Mundo”

Orquesta del Estado de Hungría / Giuseppe Patané

Jean Sibelius

Canción de la primavera

Orquesta Nacional Real de Escocia / Alexander Gibson

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op.1, Nº9

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddeo, chelo

Rinaldo Alessandrini, clave

Pascal Monteilhet, tiorba

10.00

El artista de la semana

Khatia Buniatishvili

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15

Khatia Buniatishvili, piano

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Grabación en vivo realizada en Tel Aviv el 6 de julo de 2015

———-

Camille Saint Saëns

Fantasía para flauta y arpa en La mayor, op.124

Jean Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa

Charles Griffes

Nubes

Orquesta Filarmónica de Búfalo / JoAnn Falletta

11.00

La gran aldea (Suecia)

Franz Berwald

Sinfonía Nº2 en Re mayor, “Caprichosa”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Roy Goodman

Bernhard Henrik Crusell

Cuarteto con clarinete Nº2 en Do menor, op.4

Thea King, clarinete

Miembros del Cuarteto Allegri

Wilhelm Peterson-Berger

Canciones de Marit

Randi Stene, mezzosoprano

Burkhard Kehring, piano

12.00

Clásicos a la carta

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Valery Gergiev

Léo Delibes

“Viens, Mallika”, de la ópera Lakmé

Hei-Kyung Hong, soprano

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos

Agustín Barrios Mangoré

La Catedral

Pepe Romero, guitarra

Johann Strauss

Marcha Radetzky, op.228

Orquesta Filarmónica de Viena / Daniel Baremboin

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Giuseppe Verdi

“Ella giammai m’amò”, de la ópera Don Carlo

Tancredi Pasero, bajo

Registro de 1938

——————–

Sergei Prokofiev

Concertino para chelo y orquesta en sol menor, op.132

Alexander Ivashkin, chelo

Orquesta Sinfónica de Estatal de Rusia / Valery Poliansky

Franciszek Lessel (1780-1838)

Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3

Marcin Łukaszewski, piano

14.00

El compositor de la semana

Paul Hindemith

Sonata para chelo y piano, op.11, Nº3

Julius Berger, chelo

Siegfried Mauser, piano

———-

Cécile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

François Couperin

Cuarto ordre, “La Piamontesa”, de la colección Las Naciones

Musica Ad Rhenum

15.00

Música documental (El clasicismo)

Thomas Attwood (1765-1835)

Trío en Do mayor, op.1, Nº2

Christopher Angerer, violín

Christine Riegelsperger, chelo

Paul Angerer, piano

Franz Ignaz Danzi

Concierto para fagot y orquesta N°1 en Fa mayor

Alberche Holder, fagot

Orquesta Nueva Philharmonia de Brandenburgo / Nicolas Pasquet

Ferdinando Carulli (1770-1741)

Dúo para flauta y guitarra en Re mayor, op.104, N°1

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexandre Lagoya, guitarra

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Obras concertantes de Saint-Saëns)

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Idil Biret, piano

Orquesta Philharmonia / James Loughran

Camille Saint-Saëns

La musa y el poeta. Dúo para violín, chelo y orquesta en mi menor, op.132

Patrice Fontanarosa, violín

Gary Hoffman, chelo

Ensamble Instrumental de París / Jean-Jacques Kantorow

———-

Georg Philipp Telemann

Fantasía para flauta dulce Nº1 en La mayor

Dan Laurin, flauta dulce

21.00

Música Nocturna

Alberto Ginastera

Cuarteto Nº2, op.26

Cuarteto Latinoamericano

Tomasso Albinoni

Sonata en Fa mayor para trompeta y órgano

Maurice André, trompeta

Marie-Claire Alain, órgano

Maurice Ravel

Dos melodías hebreas

Victoria de los Ángeles, soprano

Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París / Georges Prêtre

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1

Daniel Barenboim, piano

Arnold Bax

Balada del Norte N°2

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Jean-Philippe Rameau

Primer concierto de Piezas de clave en concierto

Masahiro Arita, flauta

Natsumi, Wakamatsu, violín

Wieland Kwijken, viola da gamba

Chiyoko Arita, clave

Dúos de las óperas Rigoletto de Verdi y L’Amico Fritz de Mascagni

Aylinb Pérez, soprano

Stephen Costello, tenor

Orquesta Sinfónica de la BBC / Patrick Summers

George Gershwin

Promenade

William Bolcolm, piano

23:00

Industria Nacional

Felix Mendelssohn

Fantasía para piano en fa sostenido menor. “Sonata escocesa”, op.28

Tomás Alegre, piano

Rodolfo García Morillo

Variaciones olímpicas, op.24

Orquesta Sinfónica Nacional / Víctor Tevah

Jorge Gómez Crespo

Canción de cuna y Bailecito

Juan Falú

Laurel

Pablo Márquez, guitarra

Gabriel Ádamo

Cuarteto para saxofones, op.24

Cuarteto de Saxofones de Buenos Aires