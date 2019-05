Programación Martes 7 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Dizzy Reece y Ted Curson

Bass conclave

All the things you are

Joe Diorio

Spring can really hang you up the most

Bloomdido

Dee Daniels

Almost like being in love

I let a song go out of my heart

———-

Heinrich von Herzogenberg

Trío para oboe, corno y piano en Re mayor, op.61

Ingo Goritzki, oboe

Barry Tuckwell, corno

Ricardo Requejo, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Hector Berlioz

Rob Roy, obertura

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Franz Schubert

Dos Impromptus para piano, op.90, D.899: Nº3 en Sol bemol mayor y Nº4 en La bemol mayor

Alfred Brendel, piano

Johann Georg Albrechtsberger

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Elias Parish-Alvars (arpista y compositor inglés, 1808-1849)

Serenata para arpa, op.83

Chantal Mathieu, arpa

08.00



Felix Mendelssohn

Capricho brillante para piano y orquesta en si menor, op.22

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Bohuslav Martinu

Los frescos de Piero della Francesca

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Antonio Vivaldi

“Nisi Dominus”, salmo, Ryom 803

Solistas de “La Capella Ducale”

Música Fiata / Roland Wilson

09.00



Franz Liszt

Polonesa melancólica para piano en do menor, Searle 223, Nº1

Leslie Howard, piano

Igor Stravinsky

Canto fúnebre, op.5

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Joseph Haydn

Cuarteto Nº22 en Sol mayor, op.17, Nº5

Cuarteto Tatrai

Ralph Vaughan Williams

Rapsodia de Norfolk Nº1 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

10.00

Isaac Albeniz

España, seis hojas de álbum, op.165. (Arreglo para guitarra de la intérprete, sobre el original para piano)

Xuefei Yang, guitarra

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en do mayor

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano

Raymond Galois-Montbrun, violín

11.00

La gran aldea (Noruega)

Harald Sæverud

Concierto para fagot y orquesta, op.44

Robert Ronnes, fagot

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

Christian Sinding

Serenata para dos violines y piano Nº2 en La mayor, op.92

Stephan Barrat Due y Soon-Mi Chung, violines

Eva Knardahl, piano

12.00

Clásicos a la carta

Alban Berg

Suite lírica

Cuarteto Alban Berg

Aram Khachaturian

“Suite Nº1” del ballet Espartaco

Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo / André Anichanov

13.00

La música del Fauno

Henri Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Aaron Copland

Sonata para clarinete y piano

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Domenico Scarlatti

Tinte a note di sangue, cantata de cámara

Patrizia Ciofi, soprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

14.00

Darius Milhaud

Sinfonía Nº8 en Re mayor, op.362, “Del Ródano”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Nikolai Rimsky Korsakov

Quinteto para piano, flauta, clarinete, corno y fagot en Si bemol mayor

Ensamble Capricorn

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Giovanni Battista Martini (1706-1784)

Magnificat, op.14

Solistas vocales

Ensamble Cantissimo

L’Arpa Festante / Norbert Düchterl

Thomas Busby (1754-1835)

Sonata para piano en Mi mayor, op.1, Nº4

Ian Hobson, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº1 en Re mayor, D.82 (1813)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Lieder de Schumann)

Robert Schumann

Liederkreis, op.24, ciclo de canciones sobre poemas de Heinrich Heine

Ian Bostridge, tenor

Julius Drake, piano

——

Zoltán Kodály

Suite de la ópera Háry

Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda / Antal Dorati

21:00

Música nocturna

Béla Bartók

Música del ballet El madarín maravilloso, op.19 (1924)

Coro y Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Marain Marais

Variaciones sobre “Las folias de España”

Laurence Dreyfus, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Franz Liszt

“Bendición de Dios en la soledad”, Nº3 de Armonías poéticas y religiosas

Claudio Arrau, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Cantilena / Adrian Shepherd

Esteban Benzecry

Rapsodia andina para chelo y piano

Dúo Balbi-Castro

Luigi Rossi

Lamento de la reina de Suecia, cantata

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Ensamble Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Johann Strauss II

Marcha egipcia, op.355

Coral Cincinnati Pops

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

23:00

Industria Nacional

Enrique Mario Casella (1891-1948)

Suite incaica

Estela Telerman, piano

Magdalena García Robson

Coplas de amores

Claudia Lloret, soprano

Saúl Martín, flauta

Ekaterina Larchenko, violín

Juan José Racovsky, viola

Martín Devoto, chelo

Eva Lopszyc, dirección

Grabado en vivo en la Alianza Francesa

Marcos Franciosi (1973)

Las aguas. Doble concierto para órgano, percusión y orquesta

Diego Innocenzi, órgano

Bruno Lo Bianco, percusión

Orquesta Sinfónica Nacional / Santiago Santero

Grabación de la transmisión radial de concierto realizado en la Sala Sinfónica del CCK el 3 de noviembre de 2017