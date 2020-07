Programación Martes 7 de Julio

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Alberto Ginastera

Sonata para guitarra, op.47

Eduardo Fernández, guitarra

Carl Reinecke

Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188

Ingo Goritzky, oboe

Barry Tuckwell, corno

Ricardo Requejo, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Frédéric Chopin

Tres Nocturnos para piano, op.9

Claudio Arrau, piano

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Giuseppe Ferlendis

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Fa mayor

Heinz Holliger, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Maurice Ravel

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto Ysaÿe

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Nelson Freire, piano

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra y continuo Nº2 en do menor, de El arte de tocar la guitarra o la cítara

László Szendrey-Karper, guitarra

János Sebestyén, clave

Ede Banda, chelo

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, “Pastoral”

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Richard Strauss

Llevo mi amor, op.32, Nº1 y Desde que tus ojos me miraron, op.17, Nº1

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo, en sol menor, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

Claude Debussy

Preludio para piano, L.117, Nº5: “Las colinas de Anacapri” y Preludio para piano, L.117, Nº1: “Bailarinas de Delfos”

Krystian Zimerman, piano

Maurice Ravel

Mi madre la oca

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

Max Reger

Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Bach, op.81

Rudolf Serkin, piano

07.00

Y la mañana va

Moritz Moszkowski

Danzas españolas, Libro Nº1, op.12

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataulfo Argenta

Felix Mendelssohn

Pieza de concierto para clarinete, corno di baseto y orquesta en re menor, op.114

Thea King, clarinete

Georgina Dobrée, corno di baseto

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.23, Nº3

Donatella Failoni, piano

Anton Arensky

Variaciones sobre un tema de Chaikovsky,op.35

Cuerdas de la Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Benjamin Britten

Fantasía para oboe y trío de cuerdas, op.2

Douglas Boyd, oboe

Andrew Watkinson, violín

Garfield Jackson, viola

David Waterman, chelo

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Franz Liszt

La batalla de los hunos, poema sinfónico Nº11

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Vladimir Horowitz, piano

François Joseph Gossec

Sinfonía en Sol mayor, op.12, Nº2

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Arnold Bax

Quinteto con arpa

Skaila Kanga, arpa

Miembros del Ensamble Nash

Jean Françaix

El reloj de flores, para oboe y orquesta

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franciszek Lessel

Sonata para piano en Do mayor, op.2, Nº1

Marcin Lukaszewski, piano

Luigi Boccherini

Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1

Ensamble 415

Niels Gade

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.20

Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt

11.00

La gran aldea (Checos)

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº2, H.150

Cuarteto Martinu

Zdenek Fibich

Imágenes, op.41, Parte Nº3

William Howard, piano

Johann Vanhal

Sinfonía en Re mayor, Bryan D17

Nocolaus Esterházy Sinfonia / Uwe Grodd

12.00

Clásicos a la carta

Gustav Mahler

Selección de La canción de la tierra

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta Filarmónica de Viena / Jonathan Nott

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº1, Nº2 y Nº3

Murray Perahia, piano

Piotr Illich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49

Coro de Cosacos del Don “Serge Jaroff”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Biagio Marini

Sonata Nº1, “Simple”

Convivium

13.00

Complemento musical

Peter von Winter

Sinfonía concertante para violín, clarinete, corno, fagot y orquesta

Wolfgang Schwarzmüller, violín

Karl Schlechta, clarinete

Jürgen Gode, fagot

Xiao-Ming Han, corno

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Charles-Valentin Alkan

Selección de piezas para piano

Ronald Smith, piano

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Complemento musical

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Colón