Programación Martes 6 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Miles Davis Quintet

S’ posin

Stablemates

Benny Green

Central Park South

My girl Bill

Ernestine Anderson

This time the dream’s on me

Pieces of a dream

Everybody eats when they come to my house

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Arthur Rubinstein, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

Igor Stravinsky

Ocho miniaturas instrumentales para quince instrumentistas

Orquesta de Cámara Orpheus

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Franz Berwald

Sinfonía Nº1 en sol menor, “Seria”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

William Byrd

Danzas inglesas

Ensamble de Metales Philarmonie de Estocolmo

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Claude Debussy

La caja de juguetes, L.128

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

07.00

Y la mañana va

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa menor, op.13, Nº6

Maria Tipo, piano

Antonin Dvorak

Seis piezas del ciclo “Cipreses”

Cuarteto Hagen

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor

Siegfried Behrend, guitarra

Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en Si bemol mayor

Ensamble “L’Ecole d’Orphée”

Camille Saint-Saëns

Variaciones sobre un tema de Beethoven para dos pianos, op.35

Noel Lee y Christian Ivaldi, pianos

Edward German

Obertura y tres danzas, de la música incidental para “Nell Gwyn”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adrian Leaper

Johannes Brahms

Cuatro canciones para chelo y piano

Truls Mork, chelo

Juhani Lagerspetz, piano

09.00

Módulo Educativo

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón