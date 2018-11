Programación Martes 6 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Roy Hargrove

I’m not so sure

Rouge

Strasbourg – St.Denis

Georges Barnes y Bucky Pizzarelli

Slow street

Rose room

Judith Owen

Cool life (con Ian Shaw)

Cry me a river

Joseph Haydn

Cuarteto Nº36 en Si bemol mayor, op.50, Nº1, “Cuarteto prusiano Nº1”

Cuarteto Tátrai

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss, hijo

Obertura del ballet Cenicienta

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas Nº2 en do menor

Jean-Claude Malgoire, oboe

Le Florilegium Musicum de Paris

Józef Elsner

Gran sonata para piano en Mi bemol mayor, con violín y chelo opcionales, op.2

Trio Varsovia

Antonin Dvorak

Othello, obertura de concierto op.93

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

08.00

Nicoló Paganini

Sonata Varsovia, para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Johann Sebastián Bach

Aria y diez variaciones en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº52 en Mi bemol mayor, op.64, Nº6

Cuarteto Tátrai

09.00

Jean-Philippe Rameau

Final del primer acto de Castor y Pollux, tragedia lírica en cinco actos

Peter Jeffes, tenor

Jennifer Smith, soprano

Orquesta y Coro Barrocos del Festival Bach de Inglaterra / Charles Farncombe

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini, op.35

Jean-Yves Thibaudet, piano

Alexander Glazunov

“Stenka Razin”, poema sinfónico op.13

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

10.00

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº1 en re menor, op.89

Eric Le Sage, piano

Cuarteto Ebéne

Anton Arensky

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54

ilya Gringolts, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / ilan Volkov

11.00

La gran aldea (Polonia)

12.00

Clásicos a la carta

George Frideric Handel

Selección de El Mesías

Margaret Marshall, soprano

Charles Brett, contratenor

Anthony Rolfe-Johnson, tenor

Robert Hale, bajo

Coro Monteverdi

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Domenico Scarlatti

Sonata para piano en Do mayor, K.132

Marcela Roggeri, piano

Bedrich Smetana

El Moldava

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

13.00

La música del Fauno

Aram Jachaturián

Concierto-rapsodia para violín y orquesta

Mihaela Martin, violín

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar

Georges Bizet

Dos canciones: “Ausencia” y “Tarantella”

Ann Murray, mezzosoprano

Graham Johnson, piano

Samuel Wesley (1766-1837)

Sinfonía en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

14.00

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo, en Si bemol mayor, “Staggion bella”

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddeo, chelo

Rinaldo Alessandrini, clave

Pascal Monteilhet, tiorba

Claude Debussy

Fantasía para piano y orquesta

Zoltán Kocsis, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.49, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Johann Stamitz

Sinfonía en La mayor

Orquesta de Cámara de Nueva Zelandia / Donald Amstrong

Mauro Giuliani (1781-1819)

Serenata en mi menor, op.25

Itzhak Perlman, violín

John Williams, guitarra

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

Cantata “Los celos”

Simone Kermes, soprano

L’Arte del Mondo / Werner Ehrhardt

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Quintetos con piano)

Camille Saint-Saëns

Quinteto para piano y cuerdas en la menor, op.14

Andrea Lucchesini, piano

Cuarteto de Cremona

Andrea Lumachi, contrabajo

Alberto Ginastera

Quinteto para piano y cuerdas, op.29 (1963)

Barbara Nissman, piano

Cuarteto Laurentian

21:00

Música nocturna

George Frideric Handel

El festín de Alejandro o El poder de la música, oratorio sobre la oda homónima de John Dreyden (1736)

Felicity Palmer, soprano

Anthony Rolfe Johnson, tenor

Sstephen Roberts, bajo

Coro Bach de Estocolmo

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Bohuslav Martinů

Mariposas y aves del paraíso

Giorgio Koukl, piano

Maciej Radziwiłł

Serenata

Orquesta de Cámara de Varsovia / Marek Sewen

23:00

Industria Nacional

Joseph Jongen

Sinfonía concertante para gran órgano y orquesta, op.81

Sara de Vergara, órgano

Ensamble Paulus de Hamm

Conjunto de Metales de la Ciudad de la Sinfónica de Bochum / Rolf Schönstedt

Grabado en vivo el 13 de octubre de 1991 en la Iglesia de San Pablo, Hamm, Alemania

José María Castro

Sonata para chelo y piano

Washington Castro, chelo

Haydée Loustaneau, piano