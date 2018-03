Programación Martes 6 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Jimmy McPartland

Darktown Strutter’s Ball

Farewell blues

That’s a plenty

Kenny Barron

Bacchanal

Belem

Diane Schuur

Deed I do (a dúo con Joe Williams)

Baby you got what it takes (con Bobby Womack)

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor

Siegfried Behrend, guitarra

Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Marcha Imperial

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich

Sinfonía Nº48 en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada.

Howard Shelley, piano

Giuseppe Sammartini

Concierto para oboe y contínuo en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

I Musici

08.00



Henryk Wieniawski

Variaciones sobre un tema original, op.15

Vadim Repin, piano

Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, “De la Coronación”

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisboa / Theodor Guschlbauer

Joseph Lanner

“Los Publicistas”, vals op.103

Ensamble de Viena



09.00



Christoph Willibald Gluck

Obertura de la ópera “Ifigenia en Áulide”

Orquesta de la Opera Alemana de Berlín / Artur Rother

Joseph Haydn

“Kyrie” de la Misa de Santa Cecilia, Hoboken XXII, Nº5

Maria Stader, soprano

Marga Höffgen, contralto

Richard Holm, tenor

Josef Greindl, bajo

Coro y Orquesta Sinfónicos de la Radio de Baviera / Eugen Jochum

Antonin Dvorak

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Paolo Tosti

Non t’amo piú

Sumi Jo, soprano

Vincenzo Scalera, piano

10.00

William Walton

Concierto para chelo y orquesta

Lynn Harrell, chelo

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Franz Schubert

Momento musical Nº6 en La bemol mayor, op.94, D.780

John O’Conor, piano

Ernest Chausson

Viviane, poema sinfónico op.5

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

11.00

La gran aldea (Polonia)

Karol Kurpiñski

Fantasía para cuarteto de cuerdas (1923)

Cuarteto Wilanów



Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Rafał Blechacz, piano



Wojciech Zywny

Polonesa para orquesta de cámara

Orquesta de Cámara de Varsovia / Marek Sewen

12.00

Clásicos a la carta

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Francis Poulenc

Les chemins del amour

Judith Mok, soprano

Fernando Pérez, piano

Samuel Barber

Adagio para cuerdas

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Francisco Tárrega

Capricho árabe

Wolfgang Lendle, guitarra

13.00

La música del fauno

Granville Bantock (1868-1946)

El Pierrot del minuto, obertura de comedia

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Vladimir Horowitz, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor

Andrew Manz, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

14.00

Alexander Scriabin

Concierto para piano y orquesta en fa sostenido menor, op.20

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Lorin Maazel

Giuseppe Verdi

“Come in quest’ora bruna”, de la ópera Simon Boccanegra

Sonya Yoncheva, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Massimo Zanetti

Franz Krommer

Partita para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble Josef Triebensee

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Yevstigney Fomin (1761-1800)

Obertura, Escenas corales, Monólogo de Orfeo y Danzas de las furias del melodrama Orfeo, sobre un poema de Yakov Knyazhnin

Coro, Orquesta Pratum Integrum y Orquesta de Cornos de Rusia / Sergey Polyanichko

Luis Fernando de Prusia (1772-1806)

Gran trío en Mi bemol mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Aram Jachaturian

“Danza de las muchachas rosa” del ballet Gayaneh

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (El concerto grosso)

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.7, N°6

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Andrey Eshpay (1925-2015)

Concerto grosso para trompeta, piano, vibráfono, contrabajo y orquesta

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

Juan Orrego Salas (1919)

Concerto grosso para oboe, violín y orquesta de cuerdas

Rodrigo Herrera, oboe

Cristián González, violín

Orquesta de Cámara de la Universidad Católica de Valparaíso / Pablo Alvarado

Joaquín Malats

Serenata española

Andrés Segovia, guitarra

21:00

Música nocturna

Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11

Cuarteto Borodin

Joaquín Nin Culmell

Tonadas. Segundo Volúmen

Alicia De Larrocha, piano

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta National Philharmonic / Raymond Leppard

Johann Sebastian Bach

Señor Jesús, el único Hijo de Dios, Alabado seas, Jesucristo, Desde los Cielos a la Tierra llegó y Debemos disponernos a alabar a Dios, preludios corales

Kåre Nordstoga, órgano

Witold Lutosławski

Chantefleur et chantefable, ciclo de canciones sobre poemas de Robert Desnos

Olga Pasiecznik, soprano

Orquesta Sinfonía Varsovia / Jerzy Maksymiuk

Alexandre Agricola

Los ciegos no distinguen los colores

Ensamble Unicorn / Michael Posch

Granville Bantock

La bruja de Atlas. Poema sinfónico para orquesta N°5

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

23:00

Industria Nacional

Manuel Ponce

Sonata romántica (a Franz Schubert, que amaba la guitarra)

Jorge Cappa, guitarra

Carlos Simkin (1944)

Pasos lejanos (2015)

Orquesta Sinfónica Nacional / Pablo Boggiano

Ignacio Ares, piano

Grabado en vivo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 11 de marzo de este año

Carlos Barraquero (1927-2002)

Quinteto para vientos

Quinteto de Vientos Aconcagua