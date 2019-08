Programación Martes 6 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Brad Mehldau

M B

Twiggy

Stephane Grappelli

Let’s do it (let’s fall in love)

Esperanza Spalding

City of roses

I can’t help it

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Mi patria, obertura op.62

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor, “con violín obligado”

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Anatoly Liadov

Dos piezas para piano: Preludio, op.11 y Kukolki, op.29

Monique Duphil, piano

Leos Janácek

Andante y Allegretto, de la música incidental para “Schluck y Jau”, de Gerhart Hauptmann

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Libor Pesek

08.00



Samuel Barber

Souvenirs, suite de ballet, op.28

Orquesta Nacional Real de Escocia / Marin Alsop

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema original, op.21, Nº1

Gerhard Oppitz, piano

Luigi Boccherini

Trío para cuerdas en Fa mayor, op.14, Nº1

Trío Flieder



09.00

Joseph Haydn

Divertimento para vientos en Re mayor, Hob.2, Nº18

Ensamble de Vientos de la Orquesta de Cámara Franz Liszt

Cesar Franck

Gran dúo concertante para violín y piano en Mi bemol mayor, sobre motivos de Gulistan de Dalayrac, op.14

Mariana Sirbu, violín

Mihail Sarbu, piano

Michael Tippett

Concierto para orquesta

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Sharon Bezaly, flauta

Orquesta de cámara de Ostrobotnia / Juha Kangas

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº4 para piano

Cristina Ortiz, piano

George Frideric Handel

Ah! mio cor!, aria del Acto II de la ópera Alcina

Reneé Fleming, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

11.00

La gran aldea (Cuba)

Leo Brouwer

Sones y Danzones

Trío Arbos

Ignacio Cervantes

Cuatro danzas cubanas

Rene Izquierdo, guitarra

Rubén González

Melodía del rio y Como siento yo

Rubén Gonzáles y ensamble

Esteban Salas

Un musiquito nuevo y Una nave mercantil

Ensamble Exaudi de Cuba / María Felicia Pérez.

12.00

Clásicos a la carta

Carl Nielsen

Suite de Aladdin

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Antonio Vivaldi

“El invierno”, Concierto para violín y orquesta Nº4 en fa menor, op. 8

Joshua Bell, violin

Academy of St. Martin in the Fields / John Constable

13.00

La música del Fauno

Ned Rorem

Sinfonía Nº3

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / José Serebrier

Johann Baptist Cramer (1771 – 1858)

Sonata para piano en Fa mayor, op.27, Nº1

Ian Hobson, piano

Frédéric Chopin

Introducción y Polonesa brillante para chelo y piano, Op.3

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

14.00

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Jean-Philippe Rameau

Aria de la locura, de Platée

Sabine Devieilhe, soprano

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Bohuslav Martinů

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Johann Friedrich Peter (1746-1813)

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta Eastman-Rochester / Howard Hanson

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Nicolas Deletaille, arpeggione

Paul Badura-Skoda, piano

Luigi Cherubini

Selección de contradanzas

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Músicas Incidentales)

Wolfgang Amadeus Mozart

Thamos, rey de Egipto, K.345, música incidental para la pieza homónima de Tobias Philipp von Gebler

Thomas Thomaschke, bajo

Janet Perry, soprano

Anne-Marie Mühle, mezzosoprano

Maris van Altena, tenor

Harry van der Kamp, bajo

Coro de Cámara de Holanda

Collegium Vocale

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Francesco Corbeta

Alemanda por la muerte del duque de Gloucester

Jakob Lindberg, guitarra barroca

21:00

Música nocturna

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Paavo Berglund

Anónimo

Ganinha, mia Ganinha

Jose Mauricio

E amor a lei suave

Antonio da Silva Leite

Onde vas linda negrinha

Sandra Medeiros y Joana Serra, sopranos

Ensamble L’Aventura de Londres / Żak Ozmo

Maurice Ravel

Juegos de agua

Dominique Merlet, piano

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Wilhelm Stenhammar

Adagio, Noche estrellada y Florez y Blanzeflor

Håkan Hagegård, barítono

Warren Jones, piano

Zoltán Kodály

Danzas de Galanta

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Do mayor, op.10, Nº6

Stephen Preston, flauta

Richard Burnett, fortepiano

Henry Purcell

Chacona en sol menor

The Parley of Insttruments / Peter Hollman

23:00

Industria Nacional

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano N°29 en La mayor, op.101

Martha Argerich, piano

Grabado en vivo en Venecia en 1969

José Bragato

Graciela y Buenos Aires, para chelo y orquesta de cuerdas

Víctor Aepli, chelo

Camerata Bariloche / Elías Khayat

Fernando Polonuer (1964)

Del ser o la nada y esa desesperada búsqueda, obra electroacústica

Guillaume de Machaut

Rosa, lirio, rondó

Hay quien ríe por la mañana y llora por noche, complainte

Señora, mi corazón queda contigo, rondó