Programación Martes 5 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Leslie Pintchik

I’d turn back if I were you

Ready

Harry Allen y Howard Alden

Comes love

Ike Moriz

The devil is real in your mind

Forevermore

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de “La Bella Molinera”, op.160

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Mijail Glinka

Obertura de Ruslán y Ludmila

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta Nº6 en Do mayor, Ryom 447

Nicholas Daniel, oboe y dirección

Orquesta de cuerdas de Peterborough

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

Harald Saeverud

Lucrecia, op.10, suite sinfónica sobre “El rapto de Lucrecia” de Shakespeare

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

08.00

Benjamin Britten

Suite de la música incidental para la obra de teatro Johnson over Jordan

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, op.32

Adrienne Soós e Ivo Haag, piano

Giuseppe Verdi

Te Deum de las Cuatro piezas sacras para coro y orquesta

Coro y Orquesta Sinfónica de Atlanta / Robert Shaw

09.00

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hob.18, Nº4

Philippe Entremont, piano y dirección

Orquesta de Cámara de Viena

Alexandre Tansman

Cavatina

Alain Prévost, guitarra

Bohuslav Martinu

Sonata para flauta y piano Nº1

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

10.00

Johann Christian Bach

Gran obertura para doble orquesta en Mi bemol mayor, op.18, Nº1

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Pinchas Zukerman

Jean Sibelius

Trece piezas para piano, op.76

Erik Tawaststjerna, piano

Leos Janacek

Suite de la ópera Destino

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Frantisek Jilek

11.00

La gran aldea

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del Fauno

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Mi mayor, op.110, “Los adioses”

Stephen Hough, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Bryden Thomson

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para flauta, violín y bajo continuo Re mayor, op.41, Nº2

Le Petit Trianon

Alberto Ginastera

Suite de danzas criollas, op.15

Alfredo Corral, piano

14.00

Antonín Dvořák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Bohuslav Martinů

Sonata para chelo y piano Nº2

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Antonio Vivaldi

“In turbate mare irato”, motete, R.627

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Étienne Méhul

Canto de la partida. Himno de guerra, con texto de André Chenier (1793)

Tibère Raffali, tenor

Françoise Pollet, Thomas Lefevre y Ghislaine Raphanel, sopranos

Alain Chilemme, tenor

Marcel Vanaud, barítono

Jean-Philippe Courtis, bajo

Manuel Canales (1747-1786)

Cuarteto en Sol mayor, op.3, Nº5

Cuarteto Cambini de Munich

Wolfgang Amadeus Mozart

Música fúnebre masónica, K.477 (1785)

London Classical Players / Roger Norrington

George Frederick Pinto (1786-1806)

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Cuadros de una Exposición (Alicia de Arteaga)

21:00

Música nocturna

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, op.100

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Francesco Antonio Rosetti

Sonata para arpa en Si bemol mayor, op.2, N°3

Susan McDonald, arpa

Robert Schumann

Allegro para piano en si menor, op.8

Robert Hairgrove, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para tres oboes y orquesta en Si bemol mayor

Peter Westermann, Michael Niesemann y Piet Dhont, oboes

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Camille Saint-Saëns

La rueca de Onfalia, op.31, poema sinfónico

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Frank Martin

Trío sobre melodías populares irlandesas

Trío de Oslo

Chistoph Willibald Gluck

Aria de la opera Montezuma

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Les Violons du Roi / Bernard Labadie

23.00

Industria Nacional

Carlos Guastavino

Tres romances argentinos (versión orquestal)

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario / Nicolás Rauss

Bruno D’Astoli (1934)

Cantos del despertar, con textos de Carmen Tarsi

Marcela (pishó) Pichot, soprano

Susana Frangi, piano

Andrés Gerszenson (1958)

Ibi dabo tibi

Ensamble Instrumental / Andrés Gerszenson

Ferdinando Carulli

Largo y Rondó

Dúo de Guitarras Pomponio Zárate