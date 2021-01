Programación Martes 5 de Enero

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Louis Hayes Quintet

For the love of what

Enchantment

Richard Galliano y Gabriele Mirabassi

Reflections

Etta Jones

Hurry home

Can you look me in the eyes

I wish I didn’t love you so

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”

Maria Joao Pires, piano

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, poema sinfónico, op.34

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Johannes Brahms

Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Emerson

Johann Sebastian Bach

No temas, yo estoy contigo, motete, BWV 228

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Antonin Dvorák

Leyendas, op.59

Dúo Crommelynck, piano a cuatro manos

Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 “Undine”

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Zoltán Kodály

Danzas de Galanta

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman

Domenico Scarlatti

Sonata para piano en Sol mayor

Vladimir Horowitz, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Giovanni Paolo Cima

Sonata para violín y continuo Nº1

Convivium Ensamble

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

07.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Obertura de la ópera Sueño del Volga, op.16

Orquesta Sinfónica de Moscu / Dimitry Yablonsky

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Paul Tortelier, chelo

Eric Heidsieck, piano

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas, op.46, Nº4 en Fa mayor, Nº5 en La mayor y Nº6 en Re mayor

Orquesta Royal Philharmonic / Antal Dorati

Johann Svendsen

Romance para violín y orquesta en Sol mayor, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Frederic Chopin

Dos nocturnos para piano, op.9: Nº2 en Mi bemol mayor y Nº3 en Si mayor

María Joao Pires, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Alexander Alyabiev

Sonata para violín y piano en mi menor

Lievon Ambarpumyan, violín

Mikhail Voskresensky, piano

Eduard Tubin

Sonatina para piano en re menor

Vardo Rumessen, piano

Gaetano Donizetti

“Orrida e`questa notte…”, escena primera del Acto II de Lucia de Lammermoor

Jerry Hadley, tenor

Thomas Hampson, barítono

Orquesta de la Opera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Edward Elgar

En el sur, obertura, op.50

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín y orquesta en la menor, BWV 1041. Transcripción para guitarra y cuarteto de cuerdas de la intérprete.

Xuefei Yang, guitarra

Cuarteto de Cuerdas Elías

Leos Janácek

En la niebla

Rudolf Firkusny, piano

Joaquín Turina

Sinfonía sevillana, op.23

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

ntonio Vivaldi

Concierto para chelo y orquesta en Fa mayor, Ryom 411

Heinrich Schiff, chelo

Academy of St Martin the Fields / Iona Brown

11.00

Latinoamericana Acadèmica (Sergio Campero)

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayàn)

15.00

Sumando Voces (Eva Lopzsyc & Nelly Gòmez)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón