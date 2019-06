Programación Martes 4 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

New York Trumpet Ensemble

Peckin’

The Mooche

Black bottom stomp

Wolfgang Haffner

Nightsong

Sophie Darly

Brother were are you

Nobody’s fault but mine

People make the world go round

——–

Hector Berlioz

Tristia, op.18, para coro y orquesta

Coro John Alldis

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis.

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jaromir Weinberger

Polka y fuga de la ópera “Schwanda, el gaitero”

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, Ryom 317, op.51 Nº3, “il

sospetto”

Itzhak Perlman, violín y dirección

Orquesta Filarmónica de Israel

Claude Debussy

El balcón” y “La fuente”, dos canciones sobre textos de Baudelaire

Nathalie Stutzmann, contralto

Catherine Collard, piano

Ottorino Respighi

Suite del ballet El caldero mágico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº7 en Mi bemol mayor, K.160, “Cuarteto Milán Nº6”

Cuarteto Festetics

César Franck

Andantino quietoso en Mi bemol menor para violín y piano, op. 6

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor, op.48

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

09.00



Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, D.935, Nº3

Alfred Brendel, piano

Marc-André Dalbavie (compositor francés nacido en 1961)

Concierto para flauta y orquesta

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Peter Eötvös

León Minkus

Música del ballet Paquita

Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú / Algiz Zuraitis

10.00

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Florestan

Franz Danzi

Quinteto para vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto de vientos Michael Thompson

Joseph Lanner

Valses de Pest, op.93

Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik

11.00

La gran aldea (Brasil)

Radames Gnattali

Cuarteto para cuerdas Nº1

Cuarteto Radames Gnattali

Heitor Villa-Lobos

Sinfonía Nº9

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Carl St. Clair

José Alberto Kaplan

Tres piezas para trombón y piano

Radegundis Feitosa Nunes, trombón

José Henrique Martins, piano

Claudio Santoro

Frevo

Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo / John Neschling

12.00

Clásicos a la carta

Franz Schubert

Selección de canciones del ciclo Viaje de invierno, D.911

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Alfred Brendel, piano

Dmitri Shostakovich

Concierto para piano, trompeta y cuerdas Nº1 en do menor, op.35

Martha Argerich, piano

Sergei Nakariakov, trompeta

Orquesta della Svizzera Italiana / Alexander Vedernikov

13.00

La música del Fauno

Darius Milhaud

Sinfonía Nº1, op.210

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Ignaz Pleyel

Cuarteto para cuerdas en Re mayor, op.2, Nº6

Cuarteto Enső

Carl Heinrich Graun (1703-1759)

“Il mar s’inalza e freme”, de la ópera L’Orfeo

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mijail Antonenko

14.00

Alfredo Casella

Scarlattiana, divertimento sobre música de Domenico Scarlatti para piano y pequeña orquesta, op.44

Martin Roscoe, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

Malcolm Arnold

Dúo para flauta y viola, op.10

Judith Pearce, flauta

Roger Chase, viola

Mijail Glinka

Sinfonía sobre dos temas rusos

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Johann Christian Bach

Quinteto para flauta, oboe, violín, fagot y teclado en Re mayor

Ensamble Barroco de París

Étienne Méhul (1763-1817)

Sinfonía Nº2 en Re mayor

Orquesta de la Fundación Gulbenkian / Michel Swierczewski

Ferdinando Carulli (1770-1741)

Dúo para guitarra y piano en Do mayor, op.150

Leopoldo Saracino, guitarra

Máximo Palumbo, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Lieder de Schumann)

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, op.42, sobre poemas de Adalbert von Chamisso

Brigitte Fassbaender, mezzosoprano

Irwin Cage, piano

Robert Schumann

Cinco canciones, op.40, sobre poemas de Andersen y de autor anónimo

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

——–

Arnold Bax

Suite del ballet Tamara (orquestación de Douglas Parlett)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Martyn Brabbins

21:00

Música nocturna

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Martin Fröst, clarinete

Cuarteto Vertavo

César Franck

El cazador maldito, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch

Georg Philipp Telemann

Cuarteto en Sol mayor, de la primera colección de Tafelmusik

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº1 en sol menor, op.23

Vladimir Ashkenazy, piano

François-Adrien Boieldieu

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)

Catherine Michel, arpa

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Samuel Barber

A pesar de todo, op.41

Thomas Hampson, barítono

John Browning, piano

23:00

Industria Nacional

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos según pinturas de Arnold Böcklin, op.128

(“El ermitaño y su violín”, “El juego de las olas”, “La isla de los muertos” y “Bacanal”)

Orquesta Música de las Luces / Facundo Agudín

María Teresa Luengo (1940)

Vi un mar de cristal y fuego. Ensamble en tres tiempos

Saúl Martín y Jorge Slivskin, flautas

Norberto García, violín

Martín Devoto, chelo

Amalia Del Giudice, clarinete

Eva Lopszycf, piano

Diana Lopszyc, dirección

Agustín Bardi

Gallo ciego

Eduardo Falú

Canción del jangadero

Héctor Stamponi

Flor de lino

Quinteto de Vientos del Conservatorio “Gilardo Gilardi”

Zoltán Kodály

Escenas de Matra

Coro de Cámara de la Municipalidad de Morón / Guillermo Raúl Tesone