Programación Martes 4 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Stan Getz

Lover come back to me

Stars fell on Alabama

Hymn of the Orient

Mimi Fox

Donna Lee (Miles Davis)

Wave (Antonio Carlos Jobim)

Kenny Rankin

Berimbau

Someone to watch over me

———

Hamilton Harty

Con los gansos salvajes, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorak

Obertura Carnaval, op.92

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº3 en Do mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Adolf Schulz-Evler

Arabescos sobre el Danubio azul, de Johann Strauss

Jorge Bolet, piano

Harald Saeverud (compositor noruego, 1897-1992)

Tonadas y danzas de Siljustol, op.21

Quinteto de vientos de Bergen

08.00



Carl Maria von Weber

Romanza siciliana en sol menor para flauta y orquesta. Transcripción para trombón y piano.

Alain Trudel, trombón

Guy Few, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, Deutsch.485

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Domenico Scarlatti

Tres sonatas para clave: en Mi mayor, en fa menor y en La mayor

Dubravka Tomsic, piano

09.00



Ernest Bloch

“Baal Shem“, tres episodios de la vida Jasídica

Michael Guttman, violín

Orquesta Royal Philharmonic / José Serebrier

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob.15, Nº15

Auréle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Carlo Ricciotti

Concertino para cuerdas en Sol mayor

Ensamble de Cuerdas de Budapest / Béla Bánfalvi

Erik Satie

El pez soñador

Aldo Ciccolini, piano

10.00

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol mayor, “Dumbarton Oaks”

Orquesta de Cämara Orpheus

Joaquin Turina

Niñerías, pequeña suite para piano, op.21, Nros.1 a 8

Mirian Conti, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº5 en do menor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shephard

11.00

La gran aldea (Polonia)

Mieczysław Karłowicz

Estanislao y Ana Oświęcim, poema sinfónico op.12

Orquesta Filarmónica del Estado de Silesia / Jerzy Salwarowski

Henryk Górecki (1933 – 2010)

Segundo y tercer movimiento de la Sinfonía Nº3, “De los cantos tristes”

Zofia Kilanowicz, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Antoni Wit

12.00

Clásicos a la carta

Claude Debussy

Selección del segundo libro de Preludios para piano, L.123

Claudio Arrau, piano

Béla Bartók

El Mandarín maravilloso, op.19

Ambrosian Singers

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

13.00

La música del Fauno

Edvard Grieg

Humorescas, op.6

Eva Knardahl, piano

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Edith Peinemann, violín

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart

Gerald Finzi

Cinco bagatelas para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

14.00

Jean-Philippe Rameau

Suite del ballet Pigmalion

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

Joaquín Turina

Sonata para violín y piano Nº1, op.51

Felix Ayo, violín

Bruno Canino, piano

Heitor Villa-Lobos

Concierto para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Johann Friedrich Peter (1746-1813)

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta Eastman-Rochester / Howard Hanson

Archiduque Rodolfo de Austria (1788-1831)

Septeto en mi menor para clarinete, fagot, corno, violín, viola, chelo y contrabajo

Consortium Classicum

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Obra de Heinrich Ignaz von Biber)

Heinrich Ignaz von Biber

Plaudite tympana (Que suenen los tambores), motete a 54 partes vocales e instrumentales

La Capella Reial de Catalunya

Hespèrion XXI y Le Concert de Nations / Jordi Savall

Heinrich Ignaz von Biber

Sonatas N°3, “La Navidad”, N°6, “La agonía en el jardín” y N°12, “La Aascensión”, de las Sonatas del Rosario, para violín y continuo

Reinhard Goebel, violin

Phoebe Carrai, chelo

Konrad Junghanel, laúd

Andreas Spering, clave y órgano

Heinrich Ignaz von Biber

Passacaglia para violín solo en sol menor

Rachel Podger, violín

Heinrich Ignaz von Biber

Sonata Sancti Polycarpi, para ocho trompetas, timbales y continuo

Hespèrion XXI / Jordi Savall

———-

Øistein Sommerfeldt

Paisaje noruego, op.61, para guitarra

Stein Erikk Olsen, guitarra

21:00

Música nocturna

Richard Strauss

Salome, ópera en un acto con libreto del compositor basado en la pieza homónima de Oscar Wilde

Montserrat Caballé, soprano

Sherill Mines, barítono

Richard Lewis, tenor

Regina Resnik, mezzosoprano

James King, tenor

Julia Hamari, mezzosoprano

Otros cantantes

Orquesta Sinfónica de Londres / Erich Leinsdorf

Marcel Grandjany

Rapsodia, op.10

Judy Loman, arpa

John Parry

Sonata para arpa N°2

Judy Loman, arpa

23:00

Industria Nacional

José Torre Bertucci (1880-1970)

Sonata para piano en do sostenido menor

Alfredo Corral, piano

Alejandro Pinto (1922-1991)

Resurrección (Díptico sinfónico)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzii

Grabación de la transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 1974

Georges Bizet

Extractos de las suites N°1 y 2 de la ópera Carmen

Trío de Guitarras de Buenos Aires