Programación Martes 4 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.00

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20

Vladimir Horowitz, piano

Charles Avison

Concerto grosso Nº3 en re menor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Carlos Chávez

Sarabanda para cuerdas

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Johannes Brahms

Souvenir de Rusia

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

George Frideric Handel

The King Shall Rejoice, HWV 260

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro para clarinete, corno de basetto, violín, viola y chelo en Fa mayor

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Sergei Prokofiev

Tres piezas para piano, op.59

Boris Berman, piano

Frank Bridge

Cuarteto Nº2 en sol menor

Cuarteto Delmé

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en si menor, R.424

Heinrich Schiff, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Anton Webern

Variaciones para piano, op.27

Maurizio Pollini, piano

Jean-Baptiste Antoine Forqueray

La du vancel (arr. para viola da gamba de J. Savall)

Jordi Savall, viola da gamba

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Sinfónica Académica de la filarmónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

Federico El Grande

Adagio del Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

07.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Obertura de la ópera Sueño del Volga, op.16

Orquesta Sinfónica de Moscu / Dimitry Yablonsky

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Paul Tortelier, chelo

Eric Heidsieck, piano

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas, op.46, Nº4 en Fa mayor, Nº5 en La mayor y Nº6 en Re mayor

Orquesta Royal Philharmonic / Antal Dorati

Johann Svendsen

Romance para violín y orquesta en Sol mayor, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Frederic Chopin

Dos nocturnos para piano, op.9: Nº2 en Mi bemol mayor y Nº3 en Si mayor

María Joao Pires, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Alexander Alyabiev

Sonata para violín y piano en mi menor

Lievon Ambarpumyan, violín

Mikhail Voskresensky, piano

09.00

Módulo Educativo

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón