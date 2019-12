Programación Martes 31 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Doug Webb

Friends again

High groove, low feedback

Phronesis

Matrix for D.A.

Raul Midón

Ride on a rainbow

Sunshine, I can fly

Henri Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

Andante festivo

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Edward Elgar

Allegro de concierto

Peter Pettinger, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº9 en Do mayor, K.73

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Alejandro García Caturla (compositor cubano, 1906-1940)

Tres danzas cubanas

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Robert Schumann

Cuentos de hadas, para clarinete, viola y piano, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

08.00



Frank Bridge

Tres canciones populares irlandesas

Cuarteto Delmé

George Enescu

Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10

Aurora ienei, piano

Isabella Leonarda

Sonata para dos violines, chelo y bajo continuo, op.16, Nº1

Capella Strumentale del Duomo di Novara

09.00



Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Wolfgang Sawallisch

Franz Krommer

Partita para vientos en Mi bemol mayor, op.45, Nº2

Ensamble Josef Triebensee

Federico Mompou

Preludio, Coral, Cuna y Recitativo, de la Suite Compostelana

Andrés Segovia, guitarra

10.00

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Khatia Buniatishvili, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Paavo Järvi

Georg Philipp Telemann

Cuarteto para flauta, violín, oboe y bajo continuo en Sol mayor

Solistas Barrocos de Ámsterdam

11.00

La gran aldea (Holanda)

Albertus Groneman (1712-1778)

Concierto para flauta, orquesta y bajo continuo

Jed Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum / Jed Wentz

Jan Brandts Buys (1868-1933)

Serenata siciliana para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Raphael

Christian Friedrich Ruppe

Cantata de Navidad

Ensamble Musica ad Rhenum / Jed Wentz

Robert Heppener (1925 – 2009)

Entre los árboles

Ed Spanjaard, piano

12.00

Clásicos a la carta

George Frideric Handel

Música para los reales fuegos de artificio, HWV 351

London Classical Players / Roger Norrington

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Nikita Magaloff, piano

Franz Lehár

Selección de La viuda alegre

Teresa Stratas, soprano

Elizabeth Harwood, soprano

René Kollo, tenor

Werner Krenn, tenor

Donald Grobe, tenor

Zoltan Kelemen, barítono

Coro de la Ópera de Berlín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

Programación especial de música