Programación Martes 30 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Duke Jordan

Dig

Dancer’s call

Ron Carter

117 Special

Come Shine

You’ll have to swing it

Love for sale

Albert Roussel

Suite para piano en fa sostenido menor, op.14

Eric Parkin, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Bedrich Smetana

El carnaval de Praga

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Jean Sibelius

Sonatina para violín y piano en Mi mayor, op.80

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Frederick Delius

En un jardín de verano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto para cuerdas Nº2 en La mayor

Cuarteto Rasoumovsky

08.00



Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

Clara Schumann

Tres romances para piano, op.11

Yoshiko Iwai, piano

Darius Milhaud

Saudades do Brazil, op.67. Arreglo para orquesta de Elmer Schönberger

Ensamble Schoenberg

09.00



Luigi Boccherini

Quinteto con dos violas en Do mayor, op.60, Nº1, Gerard 391

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº12 en do sostenido menor

Yevgeny Kissin, piano

Hamilton Harty

Con los gansos salvajes, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

10.00

Ottorino Respighi

Tocata para piano y orquesta

Geoffrey Tozer, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Sandor Veress (compositor húngaro, 1907-1992)

Cuatro danzas de Transilvania, para orquesta de cuerdas

Camerata Bern

George Gershwin

Dos canciones: Love is here to stay y Embraceable you. Arreglo para dos pianos

Katia y Marielle Labeque, pianos

11.00

La gran aldea (Argentina)

Alberto Williams

Poema del Iguazú, op.115

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria / Adrian Leaper

Luis Gianneo

Tres piezas criollas

Cuarteto Gianneo

12.00

Clásicos a la carta

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi bemol mayor, G.447

Pepe Romero, guitarra

Miembros de la Academy of St.Martin in the Fields

Carl Orff

“O Fortuna” de Carmina Burana

Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Mehta

13.00

La música del Fauno

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en el menor

Yundi Li, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Baldassare Galuppi

Sonata para dos violines y bajo continuo en Fa mayor

Ensamble L’Opera Stravagante

Antonín Dvořák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

14.00

Louis Spohr

Seis canciones alemanas, op.154

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Nils-Erik Sparf, violín

André Jolivet (1905-1974)

Concierto para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor

Cuarteto Kontra

Philipp Naegele, viola

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Wolfgang Amadeus Mozart

Misa en Do mayor, K.317, “Coronación”

Barbara Schlick, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Matthijs Mesdag, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Tom Koopman

Frédéric Nicolas Duvernoy (1765-1838)

Trío para corno, violín y piano Nº1 en Do mayor

Jenö Keveházi, corno

Ildikó Hegyi, violín

Jenö Jándo, piano

Carlos Baguer (1768-1808)

Sinfonía Nº2 en do menor

Capella Bydgostiensis / Joan Lluis Moraleda

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Quintetos para piano)

Enrique Granados

Quinteto para piano y cuerdas en sol menor, op.40

Javier Perianes, piano

Cuarteto Quiroga

Dmitri Shostakovich

Quinteto para piano y cuerdas en sol menor, op.57

Anatol Ugoski, piano

Cuarteto Delian

21:00

Música nocturna

Jean-Baptiste Lully

Te Deum

Amel Brahim-Djelloul y Claire Lefilliatre, sopranos

Jean-François Lombard, countertenor

Mathias Vidal, tenor

Geoffroy Buffière, bass

Le Poème Harmonique

Les Cris de Paris / Vincent Dumestre

David Popper (chelista y compositor checo)

Gavota, op.23, para chelo y piano

Maria Kliegerl, chelo

Bernd Glemser, piano.

Igor Stravinsky

Concierto “Dumbarton Oaks”

Orquesta de Cámara Orpheus

Ferdinando Carulli

Serenata para dos guitaras en Sol mayor, op.96, N°2

Ida Presti y Alexandre Lagoya, guitarra

Philip Sainton (1891-1967)

Nadir

Orquesta Philharmonia / Matthias Bamert

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para oboe y continuo en do menor

Michel Piguet, oboe

Colin Tilney, clave

Isaac Albéniz

“La fiesta de Corpus Cristi en Sevilla” y “Triana”, de la Suite Iberia (orquestación de Fernández Arbós)

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

23:00

Industria Nacional

Giacomo Puccini

“Vissi d’arte” de Tosca

Pietro Mascagani

“Voi lo sapete”, de Cavalleria Rusticana

Pablo Luna

“De España vengo”, de la zarzuela El niño judío

Fidela Campiña, soprano

Orquestas y directores no identificados

Beatriz Renta (1943)

Sonata para chelo y piano

Carlos Nozzi, chelo

Fernanda Morello, piano

Heitor Villa-Lobos

Uirapurú, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Provincia de Santa Fe / Carlos Cuesta

Alex Nante (1992)

Evocaciones

Bruno Lo Bianco, vibráfono