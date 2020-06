Programación Martes 30 de Junio

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, op.29

Pascal Rogé, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Alexander Scriabin

El poema del éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

Franz Schubert

Momento musical para piano Nº6 en La bemol mayor, D.780, Nº6

Daniel Barenboim, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en sol menor, op.6, Nº6

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Malcolm Arnold

Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37

Judith Pearce, flauta

Gareth Hulse, oboe

Michael Collins, clarinete

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Louis Spohr

Cuarteto Nº2 en do menor, op.4, Nº2

Nuevo Cuarteto de Budapest

Charles Ives

Sinfonía Nº4

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

John Alldis Choir

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Maxim Vengerov, violín

Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, H.584, Wq,158

Cuarteto Purcell

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum

Joaquín Rodrigo

Zarabanda lejana, para guitarra, de Zarabanda lejana y villancico

Manuel Barrueco, guitarra

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Richard Strauss

Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.13

Cuarteto con piano Ames

Claude Debussy

Rapsodia para clarinete y orquesta Nº1, L.116

George Pieterson, clarinete

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Movimiento de cuarteto en mi menor

Cuarteto Diógenes

Edvard Grieg

Melodías folklóricas noruegas, op.72. Versión orquestal

Orquesta Real Nacional de Escocia / Bjarte Engeset

Domenico Cimarosa

Tres sonatas para teclado: en Si bemol mayor, en do menor y en La mayor

Victor Sangiorgio, piano

Benjamin Godard

Suites I y II para orquesta, de la ópera “Jocelyn”, op.100

Orquesta Real Nacional de Escocia / Martin Yates

Georg Philipp Telemann

Suite para flauta, violín y bajo continuo Nº5 en la menor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Frédéric Chopin

Balada para piano N°1 en sol menor, op.23 y Nº4 en fa menor, op.52

Leif Ove Andsnes, piano

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Albert Roussel

“Los flautistas”, cuatro piezas para flauta y piano, op.27

Marc Beaucoudray, flauta

Yves Henry, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº4 en Re mayor

The Philharmonia / Francesco D’Avalos

Joseph Haydn

Cuarteto Nº20 en Re mayor, op.17, Nº6

Cuarteto Tátrai

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Joshua Bell, violín

Jean-Yves Thibaudet, piano

Cuarteto Takacs

Mili Balakirev

Rusia, poema sinfónico

The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

11.00

La gran aldea (Suiza)

Frank Martin

Concierto para siete instrumentos de viento, timbal, percusión y cuerdas

La orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet

Ernest Bloch

Infantil, diez piezas para niños

István Kassai, piano

Raffaele D’Alessandro

Concierto para violín y orquesta, op. 41

Sibylle Tschopp, violín

Orquesta Estatal de Winterthur / Nicholas Carthy

12.00

Clásicos a la carta

Michel Richard Delalande

De Profundis, gran motete

Gillian Fisher, soprano

Charles Daniels, contraternor

Angus Smith, tenor

Stephen Varcoe, bajo

Coro del New College de OxfordThe King’s Consort / Edward Higginbottom

Felix Mendelssohn

Andante y variaciones para piano a cuatro manos en Si bemol mayor, op.83a

Héctor Moreno y Norberto Capelli

Piotr Illich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49

Coro de Cosacos del Don “Serge Jaroff”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

José Bragato

Graciela y Buenos Aires

Viktor Aepli, chelo

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Complemento musical



Edvard Grieg

Piezas líricas, Libro Nº1, op.12

Geir Henning Braaten, piano

George Frederic Handel

Selección de dúos del oratorio Theodora, HWV 68

Karina Gauvin, soprano

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

João de Sousa Carvalho (compositor portugués, 1745 – 1798)

Obertura de la ópera Penélope

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Ralph Vaughan Williams

Concierto para tuba y orquesta en fa menor

Patrick Harrild, tuba

Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Thompson

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Industria Nacional

Luis Cluzeau-Mortet

Suite de valses Nº2

Polly Ferman, piano

Ástor Piazzolla

Historia del tango

Luis Rocco, flauta

Víctor Villadangos, guitarra

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº8

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta

Franz Schubert

Tres marchas militares para piano a 4 manos, op.51, D.733

Daniel Barenboim – Radu Lupu, piano a 4 manos

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en la menor, op.4, Nº5

Cuarteto Purcell

23.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)