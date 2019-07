Programación Martes 30 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Red Mitchell & Harold Land Quintet

Somara

Rosie’s spirit

Kenny Drew

Autumn in New York

I’ll remember April

Pam Lawson

I’ll be hard to handle

Top hat, white tie and tails

———

Igor Stravinsky

“El canto del ruiseñor”, poema sinfónico para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Alegría vienesa, obertura

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº5

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Max Reger

Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58.

Dúo Tal & Groethuysen

Gottfried Heinrich Stölzel

Concierto para seis trompetas y orquesta en Re mayor

Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Thierry Caens, Jean Paul Leroy y Jacques Jarmasson, trompetas

Ensamble Orquestal de Paris / Jean-Pierre Walez

08.00



Michael Tippett

Fantasía concertante sobre un tema de Corelli

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, Hob.18, Nº11

Oliver Schnyder, pìano

Academy of St.Martin in the Fields / Andrew Watkinson

Adolphe Adam 13

Fragmentos del ballet Giselle

Orquesta Philarmonia Slavonica / Alfred Scholz

09.00



Sergei Rachmaninov

Cuatro etudes tableaux, op.33 y op.39

Murray Perahia, piano

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor, R.93

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm



10.00

Franz Schubert

“Intende voci”, ofertorio para tenor, coro y orquesta, Deutsch 963

Herbert Lippert, tenor

Coro Arnold Schönberg

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Charles-Valentin Alkan

Sonata de concierto para chelo y piano en Mi mayor, op.47

Emmanuelle Bertrand, chelo

Pascal Amoyel, piano

Henry Purcell

Fantasía a 4, “Chacona”

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

11.00

La gran aldea (México)

Blas Galindo

Cantata a la Patria para coro y orquesta

Coro Nacional de México

Orquesta Sinfónica Carlos Chávez / Fernando Lozano

José Rolón

Concierto para piano y orquesta, op.42

Claudia Corona, piano

Orquesta Sinfónica de Nuremberg / Gregor Bühl

José Rolón

¿Quién me compra una naranja?

Lourdes Ambriz, soprano

Ricardo Miranda, pianoforte

12.00

Clásicos a la carta

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Leif Ove Andsnes, piano

Cuarteto Artemis

Leonard Bernstein

“Danzas sinfónicas” de West side story

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Giuseppe Verdi

“Brindis” de La traviata

Diana Damrau, soprano

Juan Diego Flórez, tenor

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera / Yannick Nézet-Séguin

13.00

La música del fauno

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en el menor

Yundi Li, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Baldassare Galuppi

Sonata para dos violines y bajo continuo en Fa mayor

Ensamble L’Opera Stravagante

Antonín Dvořák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

14.00

Louis Spohr

Seis canciones alemanas, op.154

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Nils-Erik Sparf, violín

André Jolivet (1905-1974)

Concierto para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor

Cuarteto Kontra

Philipp Naegele, viola

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Bernkard Henrik Crusell (1775-1838)

Cuarteto para clarinete y cuerdas Nº3 en Re mayor, op.7

Thea King, clarinete

Miembros del Cuarteto Allegri

Leopold Hoffmann (1738-1793)

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara de Basilea / Andrés Gabetta

Ferdinando Carulli (1770-1841)

Dúo para flauta y guitarra en Re mayor, op.104, N°1

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexandre Lagoya, guitarra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Lieder de Schumann)

Robert Schumann

“Tu rostro”, de Cinco poemas, op.127, N°2

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

Robert Schumann

Poemas de la reina María Estuardo, op.135

Miah Person, soprano

Joseph Breinl, piano

Robert Schumann

“De dentro tengo mi mal”, “Muy graciosa es la doncella”, “Ebro caudaloso”, “Cuán enfada está la muchacha” y “La sierra es alta”, de Spanisches Liederspiel, op, 138, N°2, 3, 5, 7 y 8 (1849)

Geraldine McGreevy, soprano

Stella Doufexis, mezzosoprano

Adrian Thompson, tenor

Stephan Lodges, barítono

Graham Johnson, piano

———-

Albert Roussel

Suite N°2 del ballet Baco y Ariana, op.43

Orquesta Sinfónica de Chicago / Jean Martinon

21:00

Música nocturna

Luigi Cherubini

Cuarteto N°4 en re menor

Cuarteto Melos

Sergei Prokofiev

Concierto Nº1 para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.10

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Arias de las óperas Romeo y Julieta de Gounod y La africana de Meyerbeer

Gregory Kunde, tenor

Orquesta Sinfónica de Navarra / Ramón Tobar

John Jenkins

Fantasía Suite en Fa mayor

The Parley of Instruments / Peter Holman

Rued Langgaard

Sinfonía Nº5

Orquesta Filarmónica Artur Rubinsttein / Ilya Stupel

Johann Christian Bach

Cuarteto para oboe y cuerdas en Si Bemol mayor

Max Artved, oboe

Elise Båtnes, violín

Tue Lautrop, viola

Lars Holm Johansen, chelo

Heitor Villa-Lobos

Chôros Nº 8 para gran orquesta y dos pianos

Orquesta Sinfónica de Paraiba / Eleazar de Carvalho

23:00

Industria Nacional

Sergio Fidemraizer (1958)

Viento Sur, para clarinete bajo y cinta

Jorge Variego, clarinet bajo

Aram Jachaturián

Concierto para violín y orquesta en re menor

Luis Roggero, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Luis Gorelik

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 8 de septiembre del año 2000

Remo Pignoni

Cueca Nº3 en Sol mayor, Chacarera trunca N°13 en la menor y Triunfo en Sol mayor

Patricia Lamberti, piano