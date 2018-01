Programación Martes 30 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Hal Singer y Charlie Shavers

Fancy pants

Windy

Herbie Mann y Bill Evans

Lover man

Gymnopedie (Satie)

Dida

Our love is here to stay

Can’t take my eyes off you

————

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Jan Henrik Kaiser, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Mili Balakirev

“En Bohemia”, obertura

Orquesta Sinfónica de Singapur / Choo Hoey

Edgard Grieg

Balada para piano, op.24

Eckard Heiligers, piano

Johannes Brahms

Canciones y Romanzas para coro mixto y soprano solista, op.93a

Anna Korondi, soprano

Coro Arnold Schoenberg / Edwin Ortner

Carl Michael Ziehrer (austríaco, 1843-1922)

Leyendas del Danubio, vals op.446

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

08.00



Joaquín Turina

Sonata para violín y piano Nº2, op.82

Felix Ayo, violín

Bruno Canino, piano

Georg Friedrich Handel

Sinfonía del oratorio “Samson”

The English Concert / Trevor Pinnock

Philip Glass

El Cañon, episodio dramático para orquesta

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Robert Shaw

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia, piano

09.00

Carl Stamitz

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor

Sabine Meyer, clarinete

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Carlos Guastavino

Cantilenas argentinas Nº1 “Santa Fe para no llorar”, Nº8 “Santa Fe antiguo” y Nº9 “Trébol”

Alfredo Corral, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Anton Reicha

“Harmonique imitée”, para cuatro flautas, op.18

Cuarteto Kuhlau

10.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hoboken 7b, Nº1

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano a cuatro manos

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

11.00

La gran aldea (Irlanda)

Charles Villiers Stanford

Variaciones concertantes para piano y orquesta sobre un tema ingles, op.71

Margaret Fingerhut, piano

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº2

Míceál O’ Rourke, piano

John Dowland

Can she excuse my wrongs; Come again; Sleep wayward thoughts

Rogers Covey-Crump, tenor

Jacob LIndberg, laúd

12.00

Clásicos a la carta

Antonio Vivaldi

Concierto para múltiples instrumentos y orquesta en Do mayor, R.558

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de El gallo de oro

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia en Bratislava / Donald Johanos

Gabriel Fauré

Tema y variaciones para piano en do sostenido menor, op.73

Jean-Paul Sevilla, piano

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Gioachino Rossini

“Bel raggio lusinghier” de la ópera Semiramide

Gaetano Donizetti

“O luce di quest’anima” de la ópera Linda di Chamounix

Luisa Tetrazzini, soprano

Registros de 1914 y 1910

——————–

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Carl Philipp Emanuel Bach

Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en la menor

Ensamble Ars Rediviva

14.00

El compositor de la semana

Antonín Dvořák

Serenata para vientos, op.44

Miembros de la Orquesta de Cámara Orpheus

———————-

Arnold Bax

Sonata para piano Nº1

Eric Parkin, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en mi menor, op.3, Nº6

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Fernando Sor

Sinfonía N°1 en Do mayor

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Franz Schubert

Cuarteto en Do mayor, D.32

Cuarteto Melos

Saverio Mercandante (1795-1870)

Concierto para flauta y orquesta en Mi mayor

James Galway, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Luigi Boccherini

Dúo para dos violines en Mi bemol mayor, op.5 Nº2

Luis Michal y Martha Carfi, violines

Frédéric Chopin

Concierto Nº2 para piano y orquesta en fa menor, op.21

Maria Joao Pires, piano

Orquesta Nacional de la Opera de Montecarlo / Armin Jordan

19.00

Federico Moreno Torroba

Arias de las zarzuelas Luisa Fernanda y Maravillas

Placido Domingo, tenor

Orquesta Sinfónica de Madrid / Manuel Moreno-Buendía

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Felix Mendelssohn

Rondeau caprichoso en Mi mayor para piano, op.14

Murray Perahia, piano

Piotr llych Chaikowsky

Francesca da Rimini

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Francisco Tárrega

Tres Mazurcas: Adelita, Mazurca en sol y marieta

Wolfgang leedle, Guitarra

20.00

Ciclos (El Concerto grosso)

Johann Sebastian Bach

Concierto brandenburgués Nº4 en Sol mayor, BWV 1049

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Ernest Bloch

Concerto grosso N°1 para cuerdas y piano obbligato (1925)

Orquesta Eastman Rochester / Howard Hanson

William Alwyn

Concerto grosso N°3 para vientos, metales y cuerdas

Orquesta Beethoven de Bonn / Dennis Russel Davies

21:00

Música nocturna

Claude Debussy

Primer cuaderno de preludios para piano

Arturo Benedetti Michelangeli, piano

Karl Ditters von Dittersdorf

Concierto para arpa y orquesta en La mayor

Marisa Robles, arpa

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Alfonso Mudarra

Fantasía N°10, Isabel, Pavana N°3, Si me llaman, Claros y frescos ríos y Durmiendo iba el señor

Guillemette Laurens, soprano

Ensamble Unda Maris

Arnold Bax

El cuento que conocían los pinos, poema sinfónico

Orquesta Real Nacional de Escocia / David Lloyd-Jones

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín viola da gamba y continuo en la menor, op.1, Nº3

Trío del Museo de Boston

Carlos Chávez

Paisajes mexicanos, .Primera serie

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

23:00

Industria Nacional

José de Nito (1887-1945)

Cinco de los Diez bocetos líricos para piano

Stella Savoini, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, op.100

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gatbor Ótvös

Grabado en vivo en el Concertgebouw de Amsterdam el 22 de mayo de 1994