Programación Martes 3 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Miles Davis

Freddie Freeloader

Pat Martino

Blue bossa

Come Sunday

Madeleine Peyroux

The summer wind

California rain

Léo Delibes

Suite del ballet “Sylvia”

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Malcolm Arnold

Peterloo, obertura op.97

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Malcolm Arnold

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violínes y orquesta en re menor, BWV 1043

Yehudi Menuhin y Christian Ferras, violines

Orquesta del Festival de Bath / Yehudi Menuhin

Robert Schumann

Seis poemas sobre textos de Nikolaus Lenau, op.90

Wolfgang Holzmair, barítono

Daniel Levy, piano

Luigi Cherubini

Obertura de “La hospitalidad portuguesa”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90

Bernard Roberts, piano

Joaquín Rodrigo

Concierto en modo galante, para chelo y orquesta

Robert Cohen, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Enrique Batiz

Károl Lipiñski

Fantasía para violín y dúo de cuerdas sobre temas de la ópera “Cracovianos y Montañeses” de Jan Stefani, op.33

Konstanty Kulka, violín solista

Aurelia Livanowska, violín

Andrzej Wróbel, chelo

09.00

George Frideric Handel

Concerto grosso en la menor, op.6, Nº4

I Musici

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

Einar Englund (compositor finlandés, 1916 – 1999)

Concierto para clarinete y orquesta

Richard Stoltzman, clarinete

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Lukas Foss

10.00

Gerald Finzi

”Let us garlands bring”, ciclo de canciones sobre textos de William Shakespeare, op.18

Ian Bostridge, tenor

Antonio Pappano, piano

Ignaz Pleyel

Cuarteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.2, Nº4

Cuarteto Enso

Josef Suk

Cuatro piezas para piano, op.7

Margaret Fingerhut, piano

11.00

La gran aldea (Armenia)

Alexander Arutunián

Concierto para violín y orquesta, “Armenia 88”

ilya Grubert, violín

Orquesta de Cámara de Moscu / Constantine Orbelian

Aram Khachaturian

La batalla de Stalingrado

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

12.00

Clásicos a la carta

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35

Vladimir Ashkenazy, piano

Hector Berlioz

Primer parte de Haroldo en Italia, sinfonía en cuatro partes con viola y orquesta, op.16

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Heitor Villa-Lobos

Selección de los Doce estudios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

13.00

La música del Fauno

Xavier Montsalvatge (1912-2002)

Concierto breve para piano y orquesta

Leonel Morales, piano

Orquesta Sinfónica de Madrid / Antoni Ros Marbà

Gioachino Rossini

Escena de la Condesa Adèle, del primer acto de la ópera El conde Ory

Pretty Yende, soprano

Coro del Teatro Municipal de Piacenza

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Marco Armiliato

Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167, “Ondina”

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

14.00

Christoph Willibald Gluck

Alessandro

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Alberto Ginastera

Sonata para piano N°2, op.53

Alexander Panizza, piano

Franz Schubert

Rondo para violín y orquesta en La mayor, D.438

Jean-Jacques Kantorow, violín

Orquesta Filarmónica de Holanda / Emmanuel Krivine

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Johann Friedrich Peter (1746-1813)

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta Eastman-Rochester / Howard Hanson

Franz Danzi

Sonata para corno di bassetto y piano en Fa mayor, op.62

Keith Puddy, corno di bassetto

Malcolm Martineau, piano

Luigi Cherubini

In paradisum (1820)

Chorus Musicus Köln

Das Neue Orchester / Christoph Spering

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Cuadros de una Exposición (Alicia de Arteaga)

21:00

Música nocturna

George Frideric Handel

Música acuática

London Classical Players / Roger Norrington

Aaron Copland

Nocturno, para violín y piano

Gil Shaham, violin

André Previn, piano

Carl Maria von Weber

Andante y Rondó húngaro para fagot y orquesta, op.35

Christian Davidsson, fagot

Orquesta de Cámara de Sundvall / Niklas Willen

Gabriel Fauré

La bonne chanson, op.61, con textos de Paul Verlaine

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Anton von Webern

Seis piezas para orquesta, op.6

Orquesta Philharmonia / Robert Craft

Manuel Ponce

Mazurca y Vals, para guitarra

Andrés Segovia, guitarra

23:00

Industria Nacional

Joseph Rheinberger

Misa en La mayor, op.126

Coral Canon

Orquesta Buenos Aires Barroca / Maximiliano Mancuso,

Juan José Castro

Preludios para piano

Dora de Marinis, piano

Julio Pardo

Gran tango para fagot y orquesta sinfónica

Andrea Merenzon, fagot

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Alberto Merenzon