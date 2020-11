Programación Martes 3 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Eddie Palmieri

Doctor Duck

Paul Desmond y Gerry Mulligan

All the things you are

Blight of the fumble bee

Tuck & Patti

The very thought of you

Deed I do

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

Franz Liszt

Seis cantos polacos de Chopin S.480

Claudio Arrau, piano

Leo Brouwer

Canción de cuna (arreglo sobre canción tradicional)

Silvia Costanzo, guitarra

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga para clave Nº20 en la menor,BWV 889

András Schiff, piano

Ludwig van Beethoven

Triple concierto para violín, chelo y orquesta en Do mayor, op.56

Anne-Sophie Mutter, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Mark Zeltser, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Agustín Barrios Mangoré

Choro da Saudade

Sven Lundestad, guitarra

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en la menor

Gidon Kremer, violín

Veronika Hagen, viola

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Jack Brymer, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Piezas de fantasía para piano, op.12

Murray Perahia, piano

07.00

Y la mañana va

Albert Roussel

“Los flautistas”, cuatro piezas para flauta y piano, op.27

Marc Beaucoudray, flauta

Yves Henry, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº4 en Re mayor

The Philharmonia / Francesco D’Avalos

Joseph Haydn

Cuarteto Nº20 en Re mayor, op.17, Nº6

Cuarteto Tátrai

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Joshua Bell, violín

Jean-Yves Thibaudet, piano

Cuarteto Takacs

Mili Balakirev

Rusia, poema sinfónico

The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

Charles Alkan

Marcha y Barcarola para piano

Bernard Ringeissen, piano

09.00

Módulo Educativo

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón