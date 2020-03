Programación Martes 3 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Boris)

00.30

Trasnoche Jazz

Doug Webb

Friends again

High groove, low feedback

Phronesis

Matrix for D.A.

Raul Midón

Ride on a rainbow

Sunshine, I can fly

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Sigmund Romberg

“Un beso”, de la opereta La luna nueva. Arreglo para orquesta

Orquesta Hollywood Bowl Pop / Carmen Dragon

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Re mayor, op.7, Nº1

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano del ballet “Cenicienta”, op.97

Boris Berman, piano

Samuel Barber

Die Natali, preludio para orquesta, op.37

Orquesta Real Nacional de Escocia / Marin Alsop



08.00



Joseph Stalder

Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Wurttenberg / Jörg Faerber

Franciszek Lessel

Trío para violín, chelo y piano en Mi mayor, op.5

Tadeusz Gadzina, violín

Marian Wasiolka, chelo

Pawel Perlinski, piano

Anton Bruckner

Obertura en sol menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Riccardo Chaily

09.00



Arnold Bax

En las colinas de las hadas, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de la BBC del Norte / Vernon Handley

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alexandre Tharaud, piano

Dietrich Buxtehude

“Cuan adorable y bondadoso es el salvador”, Cantata sacra, catálogo 108

Matthew White, contratenor

Katherine Hill, soprano

Paul Grindlay, bajo

Ensamble Aradia / Kevin Mallon

10.00

Peter Benoit (compositor belga, 1834-1901)

Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a, Relato sinfónico

Gavy van Riet, flauta

Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese

Franz Liszt

Polonesa melancólica para piano en do menor, Searle 223, Nº1

Leslie Howard, piano

Edgard Grieg

Danzas noruegas, op.35. Arreglo para orquesta de Hans Sitt

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

11.00

La gran aldea (República Checa)

Joseph Ignace Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Trío Beaux Arts

Arnold Schönberg

Canciones de cabaret

Jill Gomes, soprano

John Constable, piano

12.00

Clásicos a la carta

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Georg Joseph Vogler

Obertura para “Hamlet” (1778)

London Mozart Players / Matthias Bammert

Louis Massoneau (1766-1848)

Cuarteto para oboe y cuerdas Nº1 en Re mayor

Ensamble Piú

Luigi Gatti (1740-1817)

Concierto para dos violines y orquesta en Re mayor (cadenza del compositor)

Paolo Ghidoni y Rita Mascagna, violines

Orquesta Dei Ducati / Fausto Pedretti

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Industria Nacional

Blas Tardío y Guzmán

Entre obeliscos nevados, rorro a 6

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Jorge Mockert (1958-2008)

Fretteando, tres momentos argentinos para un ángel, para marimba y percusión

Ángel Frette, marimba

Marcos Cabezaz, Christián Frette y Arturo Vergara, percusión

Ernest Bloch

Schelomo. Rapsodia hebraica para chelo y orquesta

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

23.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)