Programación Martes 3 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Cat Anderson

Cat’s in the alley

Birth of the blues

June bug

Dado Moroni

Ain’t misbehavin’

Out of the night

Kristin Callahan

Honeysuckle rose

Smile

East of the Sun

Edvard Grieg

Suite de los tiempos de Holberg, op.40. Versión para piano.

Jan Henrik Kaiser, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Georges Bizet

Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

Charles-Valentin Alkan

El festín de Esopo, op.39, Nº12

Marc-André Hamelin, piano

Edvard Grieg

Antigua romanza noruega con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

08.00



Joseph Haydn

Recitativo, aria y dúo final del Acto I de la ópera “Armida”

Cecilia Bártoli, mezzosoprano

Christoph Prégardien, tenor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº11 en fa menor

Cuarteto Borodin



09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en la mayor, K.622

Martin Fröst, clarinete y dirección

Orquesta de Filarmónica de cámara Alemana de Bremen

Camille Saint Saëns

Fantasía para flauta y arpa en La mayor, op.124

Jean Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa

George Frideric Handel

Concerto grosso en si menor, op.6, Nº12

I Musici

10.00

Carl Reinecke

Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

William Sterndale Bennett

Capricho para piano en Mi mayor

Malcolm Binns, piano

Humiwo Hayasaka (compositor japonés, 1914-1955)

Obertura en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Alan Hovhaness

Concierto para chelo y orquesta, op.17

Janos Starker, chelo

Orquesta Sinfónica de Seattle / Dennis Russell Davies

William Bolcom

Sonata para violín y piano Nº1

Solomia Soroka, violín

Arthur Greene, piano

12.00

Clásicos a la carta

Jean Sibelius

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.39

Orquesta Sinfónica de Sidney / José Serebrier

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, “El trino del Diablo”

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

Carl Orff

“O Fortuna” de Carmina Burana

Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Mehta

13.00

La música del fauno

Alexander Glazunov

Concierto para piano y orquesta en fa menor, op.92

Stephen Coombs, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Geoffrey Trabichoff

Charles Koechlin (1867-1950)

Primavera, quinteto para flauta, violín, viola, chelo y arpa, op.156

Philippe Racine, flauta

Robert Zimansky, violín

Monika Clemann, viola

Curdin Coray, chelo

Xenia Schindler, arpa

Bendetto Marcello

Se morto mi brami

Roberta Invernizzi, soprano

Sonia Prina, contralto

Ensamble Claudiana / Luca Pianca

14.00

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, para cuarteto y doble orquesta de cuerdas.

Orquesta de Cámara Orpheus

Franz Danzi (1763-1826)

Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41

Hagen Wagenheim, oboe

Hans Schönberger, clarinete

Olaf Klamand, corno

Josef Peters, fagot

Wolfgang Sawallisch, piano

George Gershwin

Rapsodia para piano y orquesta Nº2

Michael Tilson Thomas, piano

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Michael Tilson Thomas

15.00

Música documental (El Clasicismo)

John Parry (c.1710-1782)

Sonata para arpa N°2

Judy Loman, arpa

Joseph Haydn

A Tirsi, La abandonada y No rías, muchacha, canciones

Arleen Auger, soprano

Walter Olbertz, piano

Karol Pietrowski

Sinfonía en Re mayor (c.1790)

Orquesta de Cámara Filarmónica de Poznam / Robert (satanóvski) Satanowski

Louis Massoneau (1766-1848)

Cuarteto para oboe y cuerdas en Si bemol mayor

Ensamble Più

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Tríos de Schubert)

Franz Schubert

Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897 (1827)

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

Ferenc Rados, piano

Franz Schubert

Trío N°1 en Si bemol mayor, D.898 (1827)

Dmitry Sitkovetzky, violín

David Geringas, chelo

Gerhard Oppitz, piano

21:00

Música nocturna

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº2. Sinfonía Londres (1920)

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Kees Bakels

Giuseppe Cambini

Quinteto para vientos N°1 en Si mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Johannes Brahms

Tres intermedios para piano, op.117

Radu Lupu, piano

Carolus Hacquart

Suite para viola da gamba y continuo en mi menor, op.3, Nª8

Guido Balestracci, viola da gamba

Nicola Dal Maso, violone

Rafael Bonavita, archilaúd

Massimiliano Raschietti, clave

Alban Berg

Canciones de Altenberg, op.5

Margaret Price, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

23.00

Industria Nacional

Werner Wagner (1927-2002)

Dos miniaturas para corno inglés y piano

León Mames, corno inglés

Dora Castro, piano

Luis María Serra (1942)

Marina – de un tiempo de verano, obra electroacústica

Robert Schumann

Romanzas, op.91

Coro Femenino de la Municipalidad de Morón / Edgardo Lettieri

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra