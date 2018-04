Programación Martes 3 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Booker Ervin

Bächafillen

Ode to Charlie Parker

Django Reinhardt

New York City

Love’s mood

Brasil

Tierney Sutton

On Broadway

The eagle and me

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Sueño en el Volga, obertura op.16

Orquesta Sinfónica Académica de la URSS / Yevgeny Svetlanov

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.7, Nº6

Alfred Brendel, piano

Ralph Vaughan Williams

Variaciones para orquesta de vientos

Ensamble Eastman / Donald Hunsberger

08.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor

Cuarteto Purcell

Sergei Prokofiev

Suite Escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Franz Léhar

Selección de la opereta “El país de las sonrisas”

Anneliese Rothenberger, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Midori, violín

Nobuko imai, viola

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Alemana / Cristoph Eschenbach

Anton Reicha

Tres romances para dos flautas, op.21

Toke Christiansen y Ole Pedersen, flautas

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

10.00

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor

Ernesto Bitetti, guitarra

Los Solistas de Zagreb

Edward Elgar

Introducción y allegro para orquesta, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

Franz Liszt

5 estudios de ejecución trascendental, S.139

Evgeny Kissin, piano

11.00

La gran aldea (Polonia)

Paweł Łukaszewski (1968)

Dos motetes para Semana Santa

Coro de la Academia de Teología de Varsovia / Kazimierz Szymonik

Marcin Leopolita (c. 1540 – 1589)

Missa Paschalis

Conjunto vocal Il Canto

Ignacy Jan Paderewski

Sonata para violín y piano en la menor, op.13

Konstanty Andrzej Kulka, violín

Waldemar Malicki, piano

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº3 en Sol mayor, K.216

Ray Chen, violín

Orquesta Académica del Festival de Schleswig Holstein / Christoph Eschenbach

Franz Liszt

Selección de los Estudios de ejecución trascendental, S.139

Daniil Trifonov, piano

Agustín Barrios Mangoré

La Catedral

Pepe Romero, guitarra

13.00

La música del Fauno

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Bernhard Joachim Hagen (1720-1787)

Sonata para laúd, violín y chelo en Fa mayor

John Schneiderman, laúd de trece órdenes

Elizabeth Blumenstok, violin

William Skeen, chelo

Franz Anton Hoffmeister

Concierto para viola y orquesta en Re mayor

Gérard Caussé, viola

Los Solistas de Moscú-Montpellier

Joseph Haydn

Ariadna en Naxos, cantata

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (El Concerto grosso)

Julián Orbón (1925-1991)

Concerto grosso para cuarteto de cuerdas y orquesta

Cuarteto Latinoamericano

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Eduardo Mata

Sergei Zhukov

Concerto grosso (1997)

The Bekova Sisters

Orquesta de la Residencia La Haya / George Pelhivanian

21:00

Música nocturna

Luigi Boccherini

Quinteto para dos violines, dos violas y chelo en Do mayor, op.62, Nº1 (1802)

Ensamble 415

Clara Wieck

Tres canciones sobre textos de Rückert, op.12, N°1-3

Edda Moser, piano

Erik Werba, piano

Celso Garrido-Lecca

Retablos sinfónicos (1980)

Orquesta Sinfónica de Forth Worth / Miguel Harth-Bedoya

John Thomas

“La separación”, Nº3 de Cuatro romances, Movimiento staccato y Otoño

Sayo Lipman, arpa

Christian Gottfried Telonius

Concierto para tromba marina, timbal y cuerdas Nº13 en Re mayor

Thilo Hirsch, tromba marina

Ensamble Arcimbaldo

Ferenc Farkas

Antiguas danzas húngaras

Ensamble de Vientos Frösunda

Georges Enescu

Rapsodia rumana em La mayor, op.11, Nº2

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Christian Cannabich

Dúo N°4 en mi menor para flauta y viola

Brigitte Buxtorf, flauta

Christine Sörensen, viola

23:00

Industria Nacional

Claudio Monteverdi

“La lettera amorosa”, del Séptimo libro de madrigales

Ignatio Donati

O Gloriosa Domina

Adriana Fernández, soprano

Ensamble Saqueboutiers

Martín Matalón (1958)

Monedas de hierro, para diez instrumentos y medios electrónicos (1993)

Ensamble Court Circuit / Pierre-André Valade

Carlos Guastavino

Sonata para clarinete y piano

Marina López, clarinete

Eduardo Waisbein, piano

Johannes Brahms

Obertura Festival académico, op.80 (arreglo para banda sinfónica)

Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires / Gabriel Fontana

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el. 20 de marzo del año 2004