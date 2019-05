Programación Martes 28 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Gerard Badiní

It don’t mean a thing

Stomp, look and listen

Erroll Garner

Loot to boot

Frankie and Johnny fantasy

Play piano play

Ester Andujar

Just one of those things

After you who?

———-

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº3 en Do mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Gustav Albert Lortzing

Obertura de El Armero

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary’s Chamber Players / Neville Marriner

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en do menor, op.8

Trío Grieg

Alessandro Rolla

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

08.00



Anton Reicha

Variaciones para dos flautas en Re mayor, op.20

Toke Christiansen y Henrik Svitzer, flautas

Arthur Bliss

Música para cuerdas

Northern Sinfonia / Richard Hickox

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano



09.00



Franz Schubert

Entreacto y Ballet, de “Rosamunda”

Orquesta de St.John Smith Square / John Lubbock

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Midori, violín

Robert McDonald, piano

Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “Paganini”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz



10.00

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Nicolas Altstaedt, chelo y dirección

Orquesta de Cámara del Concertgebouw

Grabación en vivo realizada en Amsterdam, el 29 de mayo de 2016

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Engelbert Humberdinck

Cuarteto para cuerdas en Do mayor

Cuarteto Diógenes

11.00

La gran aldea (Venezuela)

Inocente Carreño

Margariteña, variaciones sinfónicas

Orquesta Juvenil de Venezuela Simón Bolivar / Gustavo Dudamel

Reynaldo Hahn

Sarabanda, temas y variaciones para clarinete y piano

Shigeru Ikushima, clarinete

Kazuoki Fujii, piano

Antonio Lauro

Concierto para guitarra y orquesta

Carlos Pérez, guitarra

Orquesta de la Universidad de Santiago de Chile / Alejandra Urrutia

Aldemaro Romero

Fuga con pajarillo

Orquesta Juvenil de Venezuela Simón Bolivar / Gustavo Dudamel

12.00

Clásicos a la carta

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº1, Nº2 y Nº3

Murray Perahia, piano

Gustav Mahler

Selección de La canción de la tierra

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta Filarmónica de Viena / Jonathan Nott

Piotr Illich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49

Coro de Cosacos del Don “Serge Jaroff”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

La música del fauno

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Trío Beaux Arts

Heitor Villa-Lobos

Sinfonía Nº11

Orquesta Sinfónica de la radio de Stuttgart / Carl St. Clair

Franz Liszt

“Las fuentes de la Villa d’Este”, de Años de peregrinación

Zoltán Kocsis, piano

14.00

Gerald Finzi (1901 – 1956)

Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Bryden Thomson

Gioachino Rossini

Escena 5 del segundo acto de Semiramide

Juan Diego Flórez, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi de Milán / Calo Rizzi

Georg Muffat

Concerto grosso Nº1 en Re mayor, de la colección Armonico Tributo

Ensemble 415 / Chiara Banchini

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Joseph Haydn

Cuarteto en Re mayor, op.50, Nº6, “La rana” (1787)

Cuarteto Tátrai

Alessandro Rolla (1751-1841)

Concierto para corno di bassetto yorquesta en Fa mayor

Paul Meyer, corno di basetto

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Wenzel Thomas Matiegka (1770-1830)

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Lieder de Schumann)

Robert Schumann

Liederkreis, op.39, sobre poemas de Joseph von Eichendorff

Dorothea Röschmann, soprano

Mitsuko Uchida, piano

———

Bela Bartók

Cuarteto Nº4

Cuarteto Endellion

21:00

Música nocturna

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

John Dowland

¿Crees entonces que tus engaños?, Mis pensamientos tienen alas yVen sueño profundo, canciones

Rogers Covey-Crump, tenor

Jacob Lindberg, laúd

Francis Poulenc

Sonata para corno, trompeta y trombón

Hervé Joulain, corno

Guy Tovron, trompeta

Jacques Mauger, trompeta

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº1 en do sostenido menor

Michele Campanella, piano

Jimmy López

Fiesta!

Orquesta Sinfónica de Chicago / Miguel Harth Bedoya

Grabado en vivo el 24 de octubre de 2008

Phlipp Erlebach

Sonata Quarta

Stylus Phantasticus

Juan Crisóstomo Arriaga (compositor español, 1806-1826)

Herminia, cantata

Violet Serena Noorduyn, soprano

Il Fondamento / Paul Dombrecht

23:00

Industria Nacional

Maurice Ravel

Concierto en Sol para piano y orquesta

Manuel Rego, piano

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Jean-Claude Casadesus

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 14 de septiembre de 1992

Graciela Paraskevaídis (1940-2017)

Huauqui, obra electroacústica realizada en el estudio Elac de Montevideo

Mauro Giuliani

Rossiniana Nº1, op.119

Pablo González Jazey, guitarra

Lía Uriarte Rebaudi (1925-2011)

Andante en Si bemol para clarinete y chelo

Fabiana Israel, clarinete

Pablo García, chelo