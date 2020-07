Programación Martes 28 de Julio

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Frédéric Chopin

Fantasía sobre melodías polacas para piano y orquesta, en La mayor, op.13

Claudio Arrau, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Eliahu Inbal

Alexander Scriabin

Cinco preludios para piano, op.15

Wanda Brauner, piano

Benjamin Britten

Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor, BWV 1059

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº5 en Fa mayor

Cuarteto Melos

Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 “Undine”

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

Arnold Schönberg

Sinfonía de cámara, op.9

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Zubin Mehta

Edward Elgar

Introducción y allegro para cuerdas, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Richard Strauss

Cinco piezas para piano, op.3

Glenn Gould, piano

Bohuslav Martinu

Sexteto de cuerdas

Academy Chamber Ensamble

Gabriel Fauré

Prisión, op.83, Nº1

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

Thomas Lupo

Dos fantasías a 4, Nº4 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Evgeny Kissin, piano

London Symphony Orchestra / Valery Gergiev

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre “Ich bin der Schneider Kakadu” (Yo soy el sastre Kakadu) de Wenzel Müller, op.21ª

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

07.00

Y la mañana va

Matyas Seiber

Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano Nº2, op.35

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Ralph Vaughan Williams

En el país de los pantanos, impresión sinfónica

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.61

Chantal Juillet, violín

Orquesta Sinfónica de Montréal / Charles Dutoit

Alexander Scriabin

Nueve mazurcas para piano, op.25

Cyprien Katsaris, piano

Tradicional sefaradí

Si tu vieras

Ensamble Accentus

09.00

Módulo Educativo

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón

23.30

Después del Concierto