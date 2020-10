Programación Martes 27 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Frank Morgan

Starting over

Black Narcissus

John Abercrombie

Mother of Pearl

Jack Marsina & Flo’s Jazz Casino

You laugh the rain away

Night and day

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela Lopez)

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Arthur Honegger

Pastoral de verano

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Isaac Albéniz

Mallorca (transcripción Andrés Segovia)

Ernesto Bitetti, guitarra

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’ amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Michel Richard Delalande

Tercer capricho

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Frederick Delius

The Walk to Paradise Garden, de la ópera A Village Romeo and Juliet

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Obertura Festiva

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

William Boyce

Sinfonía Nº8 en re menor

The English Concert / Trevor Pinnock

Josef Suk

“Sobre mi madre”, cinco piezas para piano, op.28

Antonín Kubalek, piano

Alexander Scriabin

Poema sinfónico en re menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hoboken 7b, Nº1

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y bajo continuo en mi menor, BWV 1034

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, clave

Jordi Savall, viola da gamba

Eric Satie

Piezas en forma de pera, para piano a cuatro manos

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano

Thomas Tallis

Lamentaciones del profeta Jeremías, primera serie)

Camerata Oxford / Jeremy Summerly

09.00

Módulo Educativo

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón