Programación Martes 27 de Noviembre

Ricardo Cavalli y Guillermo Romero

Beatrice

Easy living

McCoy Tyner Trío

Mr.Gentle and Mr.Cool (Duke Ellington)

Louise Rogers

Alice in wonderland

Alright, okay, you win

Ernest John Moeran

Cuarteto en la menor

Cuarteto de cuerdas de Melbourne

Giuseppe Verdi

Obertura de La Batalla de Legnano

Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov

Johann Strauss, hijo

“Aceleraciones”, vals op.234

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Darius Milhaud

Sonatina para oboe y piano

Heinz Holliger, oboe

Oleg Maisenberg, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº12 en Do mayor, op.9, Nº1

Cuarteto Tátrai

Arthur Bliss

Dos estudios para orquesta, op.16

Orquesta Filarmónica del Norte de Inglaterra / David Lloyd-Jones

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Glenn Gould, piano

Georg Friedrich Handel

Concerto Grosso en mi menor, op.6, Nº3

Orquesta Filarmónica del Norte Alemán / Hans Zanotelli

Ferde Grofé

Suite Mississippi

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / William Stromberg

Johann Sebastian Bach

Fantasía cromática y fuga en re menor BWV 903

Maria Tipo, piano

Gioachino Rossini

Introducción, tema y variaciones para clarinete y cuerdas

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Francis Poulenc

Siete improvisaciones para piano

Pascal Rogé, piano



Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº1 en re menor, op.13

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin

Arnold Bax

Sonata para clarinete y piano

Robert Plane, clarinete

Benjamin Frith, piano

Ned Rorem

Sinfonía Nº3

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / José Serebrier

Johann Baptist Cramer (1771 – 1858)

Sonata para piano en Fa mayor, op.27, Nº1

Ian Hobson, piano

Frédéric Chopin

Introducción y Polonesa brillante para chelo y piano, Op.3

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Jean-Philippe Rameau

Aria de la locura, de Platée

Sabine Devieilhe, soprano

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Bohuslav Martinů

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Música documental (El Clasicismo)

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano en Do mayor, op.102, N°1 (1815)

Paul Tortelier, chelo

Eric Heidsieck, piano

Franz Clement (1780-1842)

Concierto para violín y orquestra N°2 en la menor

Mirijam Contzen, violín

Orquesta de la Radio del Oeste de Alemania / Reinhard Goebel

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

Ciclos (La obra de Heinrich Ignaz von Biber)

Heinrich Ignaz von Biber

Sonata N°6 en do menor de las ocho Sonatas para violín y continuo

John Holloway, violín barroco

Aloysia Assenbaum, órgano

Heinrich Ignaz von Biber

Laetatus sum, motete

Max von Egmond y Jacques Villisech, bajos

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Heinrich Ignaz von Biber

Sonata N°11 en do menor para violín, dos violas y bajo continuo de la colección Fidicinum sacro-profanum (1682)

Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor

Heinrich Ignaz von Biber

Sonata N°2 en Fa mayor para dos violines, dos violas y bajo continuo de la colección Fidicinum sacro-profanum

Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Batalla a 10

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Maurice Ravel

Pavana para una infanta difunta (arreglo para arpa de Yolanda Kondonassis)

Yolanda Kondonassis, arpa

Frank Martin

Gólgota, oratorio en dos partes para cinco solistas, coro y orquesta

Olle Persson, barítono

Sofie Asplund, soprano

Maria Streijffert, contralto

Johan Christensson, tenor

Daniel Hällström, bajo

Jonas Lundblad, órgano

Cantores de San Pedro

Orquesta / Alexander Einarsson

Grabado en vivo en la Iglesia de San Pedro, Malmö, Suecia, en marzo de este año

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano y violín en Do mayor, K.303

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Anónimo

Las gaitas de Lancashire

Tobias Hume

Nuevamente bien

Jordi Savall, viola da gamba

Juan José Castro

Cuarteto

Cuarteto de Buenos Aires

Grabado en vivo en el MALBA el 22 de julio del año 2003

Juan Ángel Ciurleo (1942)

Variaciones para piano

Dora Castro, piano

Jorge Horst (1963)

Laudare

Coro Cámara XXI

Ensamble Tropi

Grabado en vivo en el Centro de Experimentación del Teatro Colón el 8 de abril de 2017