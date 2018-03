Programación Martes 27 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Lester Young y el trío de Oscar Peterson

Ad Lib Blues

I’m confessin’

I can’t give you anything but love

Raphael Wressnig

Beat me ‘till I’m blue

Chunky things

Johnny Pizzarelli

You make me feel so young

Yes sir, that’s my baby

Heinrich Wilhelm Ernst

Concierto para violín y orquesta en fa sostenido menor, op.23

Ilya Grubert, violín

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Gioacchino Rossini

Obertura de La urraca ladrona

Orquesta Sinfónica de Budapest / Adam Fischer

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Mitsuko Uchida, piano

Ferruccio Busoni

Vals de danzas, op.53

Orquesta Sinfónica de la Radio y TV de Holanda / Werner Andreas Albert

Joaquín Turina

Sonata para violín y piano Nº1, op.51

Felix Ayo, violín

Bruno Canino, piano

08.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Mi mayor, op.2, Nº2

Cuarteto Tatrai

Nikolai Rimsky Korsakov

Concierto para piano en do sostenido menor, op.30

Malcolm Binns, piano

English Northern Philharmonia / David Lloyd Jones

George Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

09.00

Franz Liszt

Lo que se oye en la montaña, poema sinfónico Nº1

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Dmitri Shostakovich

Cuatro romances para bajo y orquesta de cámara, op.46, sobre poemas de Pushkin

Dimitri Kharitonov, bajo

Orquesta Sinfónica de Birmingham / Mark Elder

10.00

Edouard Lalo

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Emmanuelle Bertrand, chelo

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Stéphane Denève



Jean Sibelius

“Las flores”, cinco piezas para piano, op.85

Havard Gimse, piano

Luigi Cherubini

Trece contradanzas

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

William Alwyn

Sinfonieta para orquesta de cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd-Jones

Thomas Shaw

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor

Elizabeth Wallfisch, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

William Yeates Hurlstone

Suite para clarinete y piano

Thea King, clarinete

Clifford Benson, piano

12.00

Clásicos a la carta

Johann Strauss (hijo)

Selección del primer acto de El murciélago

Paul Armin Edelmann, barítono

Aga Mikolaj, soprano

Chen Reiss, soprano

Rainer Trost, tenor

Sebastian Holecek, barítono

Jurgen Sacher, tenor

Coro y Orquesta de la Radio de Colonia / Friedrich Haider

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, K.478

Gyula Kiss, piano

Trío Tátrai

Carl Maria von Weber

Coro de los cazadores de la ópera El cazador furtivo

Coro y Orquesta de la Ópera del Estado de Budapest / Josif Conta

13.00

La música del fauno

Béla Bartók

Dos imágenes para orquesta

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Jan Ladislav Dussek (1760-1812)

Sonata para piano en Mi bemol mayor, “La despedida”

Ian Hobson, piano

Johann Joseph Fux (1660-1741)

“Rondó a siete” de la colección Concentus musico-instrumentalis

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

14.00

Mili Balakirev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.póstumo

Malcolm Binns, piano

The English Northern Philharmonia / David Lloyd-Jones

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

“Già su desta la tempesta”, de la ópera Dido abandonada

Anna Prohaska, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Darius Milhaud

La creación del mundo

Ensamble Schönberg / Reinbert de Leeuw

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Felice Giardini (1716-1796)

Sonata en La mayor para dos violines op 3 no. 1

Luis Michal y Martha Carfi, violín

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta en Re mayor (arreglo del compositor de su Concierto para violín y orquesta, op.61)

Daniel Barenboim, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (El Concerto grosso)

Giuseppe Sammartini

Concerto grosso en La menor, op.5, N°4

Les Muffatti / Peter van Heyghen

Igor Markevitch

Concerto grosso (1930)

Orquesta Sinfónica de Arnhem / Christopher Lyndon- (guí) Gee

Yves Prin

Dioscuros. Concerto grosso para flauta, violín, clarinete y orquesta de cámara (1977)

Pierre-Yves Artaud, flauta

Philippe Graffin, violín

Pascal Post, clarinete

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Bruno Ferrandis

Napoléon Coste

La fuente de Lyson Fantasía para guitarra, op.47

Shin-Ichi Fukuda, guitarra

21:00

Música nocturna

Ludwig van Beethoven

Cristo en el Monte de los Olivos, op.85, oratorio (1803)

Monica Pick-Hieronimi, soprano

James Anderson, tenor

Victor von Halem, bajo

Coro y Orquesta Naconal de Lyon / Serge Baudo

Eduard Tubin

Cuatro canciones folklóricas de mi paísBalada sobre un tema de Mart Saar

Vardo Rumessen, piano

Gabriel Fauré

Impromptu para arpa, op.89

Isabelle Moretti, arpa

Capel Bond

Concierto Nº6 en Si bemol mayor, de los Seis conciertos a siete partes (1766)

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Heitor Villa-Lobos

Bachiana brasileira N°5 para soprano y ocho chelos

Ana Moffo, soprano

Miembros de la American Symphony Orchestra / Leopold Stokowski

Richard Wagner

Preludio al acto primero de la ópera Los maestros cantores

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

23:00

Industria Nacional

Celestino Piaggio (1886-1931)

Obertura en do menor

Orquesta Estable del Teatro Colón / Pedro Ignacio Calderón

Jorge Arandia Navarro

Sonata para piano N°1

Sylvia Lester, piano

Daniel Castro

Suite para clarinete y orquesta

Mariano Rey, clarinete

Orquesta / Enrique Arturo Diemecke

Alex Nante (1992)

Evocaciones

Bruno Lo Bianco, vibráfono