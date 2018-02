Programación Martes 27 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

Charlie Palmieri

Jeepers creepers

Perfidia

Ponce

Marcus Miller

Jekyll & Hyde

Janet Planet

The shadow of your smile

To be yet again

Every time we say goodbye

————-

Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano del ballet “Cenicienta”, op.97

Boris Berman, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Christoph Willibald Gluck

“Danza de los espíritus bienaventurados” de la ópera Orfeo y Eurídice

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Edvard Grieg

Cuadros sonoros poéticos, op.3

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1, Ryom 324

Pina Carmirelli, violín

I Musici

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

08.00



Claude Debussy

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Leo Weiner (Compositor húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

09.00

Joseph Haydn

Sonata para piano en Sol mayor, Hob.16, Nº40

Alfred Brendel, piano

Oscar Fetrás

Reminiscencias de la ópera “Aída” de Verdi (arreglo para orquesta de salón de Walter Görgel)

Orquesta de Salón de Colonia

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

10.00

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano: “Luz en la noche”, “La felicidad del bosque”, “Arrebato“ y “Canción de la cosecha”

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº3 en Do mayor, op.5, Nº3

Ensamble Convivium

11.00

La gran aldea

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del Fauno

Franz Berwald (1796-1864)

Trío Nº2 en fa menor

Ilonya Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Morton Gould

Apple Waltzes (en homenaje a George Balanchine)

American Symphony Orchestra / Morton Gould

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Maurizio Pollini, piano

14.00

Joaquín Rodrigo

Concierto andaluz para cuatro guitarras y orquesta

Los Romeros, cuarteto de guitarras

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Giacomo Carissimi

Lamento de María Estuardo

Patrizia Ciofi, soprano

Le Concert d’Astrée / Emmanuelle Haïm

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

15.00

Música documental (El clasicismo)

Luigi Boccherini

Nocturno en Sol mayor, G.470 (1787)

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Joseph Haydn

Te Deum en Do mayor, Hob.XXIIIc:2 (1800)

Collegium Musicum 90 / Richard Hickox

Louis Spohr

Doble cuarteto Nº1 en re menor, op.65

Ensamble Forde

————-

Igor Stravinsky

Polca de circo para un elefante joven

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Franz Xaver Richter

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Barthold Kuijken, flauta

Ensamble Tafelmusik / Jeanne Lamon

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

Francis Poulenc

Suite de Los animales modelos

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baden Baden / Marcello Viotti

19:00

George Frideric Handel

Tra le fiamme, cantata HWV170

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Silvestre Revueltas

Homenaje a Garcia Lorca

Orquesta Sinfonica Nacional de Mexico / Luis Herrera de la Fuente

Jean Sibelius

Sonatina para violín y piano en Mi mayor, op.80

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cuerdas en Re mayor

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

20.00

Ciclos (El concerto grosso)

Domenico Scarlatti-Charles Avison

Concerto grosso Nº1 en ;La mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Ludwig van Beethoven

Triple concierto para violín, chelo y piano en Do mayor, op.56

Giuliano Carmignola, violín

Sol Gabetta, chelo

Dajan Laziċ, piano

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

21:00

Música nocturna

Antonín Dvořák

Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.97 (1893)

Ensamble Raphael

Thomas Adès

Danzas de la ópera Powder her face

Orquesta Sinfónica de Londres / Antonio Pappano

Grabado en vivo en el Barbican Hall de Londres el 6 de enero del año 2012

Dietrich Buxtehude

Sonata trío para dos violines y continuo en la menor, BuxWV 272

John Holloway y Ursula Weiss, violines

Jaap van del Linden, viola da gamba

Lars Ulrik Mortensen, clave

Heitor Villa-Lobos

Chôros Nº 8 para gran orquesta y dos pianos

Orquesta Sinfónica de Paraiba / Eleazar de Carvalho

Carl Maria von Weber

Sonata para piano y flauta Nº6 en Do mayor

Stephen Presto, flautaJeenifer

Ward Clarke, piano

Reinhold Glière

Las sirenas, op.33, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Stephen Guzenhauser

George Frideric Handel

Arias de las óperas Ariodante y Acis, Galatea y Polifemo

Ildelbrando D’Arcangelo, bajo

Modo Antiquo / Franco Maria Sardelli

23:00

Industria Nacional

Alicia Terzián (1934)

Tres retratos

Marta Blanco, mezzosoprano

Claudio Espector, piano

Floro Ugarte (1884-1975)

Sinfonía en La

Orquesta Sinfónica de Radio Nacional / Franz Paul Decker

Grabación en vivo de agosto de 1963

Eduardo Rovira (1925-1980)

Monotemático, Serial dodecafónico y Gente

Eduardo Rovira y su Septeto

Isidro Buenaventura Maiztegui (1905-1996)

Sonata para arpa

Marcela Méndez, arpa