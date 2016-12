Programación Martes 27 de Diciembre

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

———–

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

01.00

Tiempos Modernos

Edward Elgar

Quinteto para piano y cuerdas en la menor, op.84

Graciela Reca, piano

Haydee Seibert Francia y Gustavo Mule, violines

Elizabeth Ridolfi, viola

Myriam Santucci, chelo

Auditorio Jorge Luis Borges, Biblioteca Nacional 14 de diciembre de 2016

Bruno Maderna (compositor italiano nacido en 1920 y fallecido en 1973)

Serenata Nº2

Ensemble Intercontemporain / Pablo Heras-Casado (director español)

Concertgebow de Amsterdam, 11 de enero de 2014

02.00

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Frederick Delius

Canciones del atardecer, para voces, coro y orquesta

Sally Burgess, mezzosoprano

Bryn Terfel, barítono

Miembros del Coro Sinfónico de Bournemouth

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés

Mandel Quartet

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Aldo Orvieto, piano

Davide Teodoro, clarinete

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Bohuslav Martinu

Concierto para chelo y orquesta Nº1, H.196

Angelica May, chelo

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neuman

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, D.898

Hansheinz Schneeberger, violín

Thomas Demenga, chelo

Jörg Ewald Dähler, piano

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Arnold Bax

Sonata para piano Nº3 en sol sostenido menor

Eric Parkin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, “Júpiter”

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto Nº17

Cuarteto de Brasilia

Domenico Scarlatti

Sonatas para clave Nº502, Nº 460 y Nº 461 del catálogo Kirkpatrick

Trevor Pinnock, clave

Maurice Ravel

Concierto en sol mayor

Arturo Bendetti Michelangeli, piano

Orquesta Philharmonia de Londres / Ettore Gracis

07.00

Y la mañana va

11.00

La gran aldea (Australia)

Carl Vine

Canzona para orquesta

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Ola Rudner

Ross Edwards

Sinfonía Da pacem Domine

Orquesta Sinfónica de Sidney / David Porcelijn

Percy Aldridge Grainger

Piezas instrumentales basadas en temas populares

Ensamble de cámara de la Academy of St Martin in the Fields

12.00

Clásicos a la carta

Anton Rubinstein

Sonata para chelo y piano Nº1 en Re mayor, op.18

Steven Isserlis, chelo

Stephen Hough, piano

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Nikolai Lugansky, piano

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín/ Kent Nagano

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Maurice Ravel

Sonata para violín y chelo

Oscar Shumsky, violín

Bernard Greenhouse, chelo

Registro de 1951

—–

Anton Arensky

Suite para orquesta Nº2, op.23, “Silhouettes”

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitry Yablonsky

Leopold Mozart

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

South-West German Chamber Orchestra / Paul Angerer

14.00

El compositor de la semana

Jean Sibelius

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.43

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

——————–

Niccolò Jommelli (1714 – 1774)

“Sprezza il furor del vento”, de la ópera Attilio Regolo

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev

15.00

Música documental (el clasicismo)

Xavier Lefèvre (1763-1829)

Himno a la Agricultura

Coro del Festival de Leeds

Orquesta del Festival de Leeds / John Wallace

Filippo Gragnani (1768-1820)

Trío para tres guitarras en Re mayor, op.12

Trio Concentus

Johann Kalliwoda (1801-1866)

Variaciones y rondó para fagot y orquesta en Si bemol mayor, op.57

Albercht Holder, fagot

Orquesta Filarmónica de Sttutgart / Nicolás Pasquet

João Domingos Bomtempo (1775-1842)

Fantasía para piano y quinteto cuerdas

Gabriela Canavilhas, piano

Cuarteto Capela

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Estudios para piano)

Claude Debusy

Doce estudios para piano (1915)

Mitsuko Uchida, piano

——-

Antonín Dvořák

Danza eslava op.72, Nº6

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

21.00

Música Nocturna

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta nº4 en Sol mayor, op.58 (1806)

Claudio Arrau, piano

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Mario Castelnuovo Tedesco

Caprichos de Goya, op.195, Nº10 a 13

Zoran Dukic, guitarra

Arias de La dama blanca de Boieldieu, La bella Elena de Offenbach y

Romeo y Julieta de Gounod

Juan Diegto Flórez, tenor

Orquesta del Teatro Comunal de Boloña / Roberto Abbado

Matthew Locke

Suite en sol menor

Newberry Consort / Mary Springfels

George Antheil

Ballet mecánico

Orquesta de Cámara Virtuosos de Filadelfia / Daniel Spalding

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas en re menor, op.45, Nº6 (1797)

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Alegri

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas en Mi bemol mayor, op.45, Nº5 (1797)

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Alegri

23:00

Industria Nacional

Cecilia Gros (1963)

Sonata para chelo y voz, con texto del emperador chino Suang Tsong (2001)

Maniano Fernández Bustinza, barítono

Pablo Parera, piano

Grabado en el Auditorio de Radio Nacional el 14 de noviembre del año 2001

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y cuerdas

Claudio Barile, flauta

Orquesta de la Academia Bach / Mario Videla

Mauro Giuliani

Rossiniana Nº1, op.119

Pablo González Jazey, guitarra

Pascual De Rogatis

Danzas de la ópera “Huemac”

Orquesta Juvenil Libertador San Martín / Pablo Boggiano

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 4 de septiembre del año 2004