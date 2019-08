Programación Martes 27 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Scott LaFaro

Come rain or come shine

I could have dance all night

Eladio Reinón

La segunda referencia

The Puppini Sisters

Diamonds are a girl’s best friend

Moi je joue

I got rhythm

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº7

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Sigmund Romberg

“Un beso”, de la opereta La luna nueva. Arreglo para orquesta

Orquesta Hollywood Bowl Pop / Carmen Dragon

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Re mayor, op.7, Nº1

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano del ballet “Cenicienta”, op.97

Boris Berman, piano

Samuel Barber

Die Natali, preludio para orquesta, op.37

Orquesta Real Nacional de Escocia / Marin Alsop

08.00



Joseph Stalder

Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Wurttenberg / Jörg Faerber

Franciszek Lessel

Trío para violín, chelo y piano en Mi mayor, op.5

Tadeusz Gadzina, violín

Marian Wasiolka, chelo

Pawel Perlinski, piano

Anton Bruckner

Obertura en sol menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Riccardo Chaily

09.00



Arnold Bax

En las colinas de las hadas, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de la BBC del Norte / Vernon Handley

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alexandre Tharaud, piano

Dietrich Buxtehude

“Cuan adorable y bondadoso es el salvador”, Cantata sacra, catálogo 108

Matthew White, contratenor

Katherine Hill, soprano

Paul Grindlay, bajo

Ensamble Aradia / Kevin Mallon



10.00

Peter Benoit (compositor belga, 1834-1901)

Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a, Relato sinfónico

Gavy van Riet, flauta

Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese

Franz Liszt

Polonesa melancólica para piano en do menor, Searle 223, Nº1

Leslie Howard, piano

Edgard Grieg

Danzas noruegas, op.35. Arreglo para orquesta de Hans Sitt

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

11.00

La gran aldea (México)

Rodolfo Halffter

La madrugada del panadero

Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano

Mario Kuri-Aldana

Trío mexicano

Trío Tempori

Manuel María Ponce

Sonata para guitarra Nº3, dedicada a Andrés Segovia

Anders Clemens Oien, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIb:1

Jacquelin du Pré, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim

Giuseppe Verdi

Selección de arias y dúos de la ópera La traviata

Anna Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Orquesta Filarmónica de Viena / Carlo Rizzi

Luis de Milán

Fantasía para vihuela Nº26

Christopher Wilson, vihuela

13.00

La música del fauno

Ralph Vaughan Williams

Concerto grosso

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonio Salieri

“Quando più irato freme”, de la ópera L’Europa riconosciuta

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer

Isaac Albeniz

Suite española, op.47

Ricardo Requejo, piano

14.00

Carl Friedrich Abel

Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.6, Nº2

Karl Kaiser, flauta

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Cuarteto Ludwig

Michael Levinas, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Federico II “El grande”

Concierto para flauta y cuerdas en Do mayor

Patrick Gallois, flauta

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Peter Schreier

Stephen Storace (1762-1796)

Sexteto para piano, flauta, dos violines, viola y chelo en Sol mayor

Concillium Musicum de Viena

Christian Cannabich

Sinfonía Nº48 en Sol mayor

Nicolaus Esterhazy Sinfonia / Uwe Grodd

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Cuadros de una Exposición (Alicia de Arteaga)

21:00

Música nocturna

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Paavo Berglund

Juan del Encina

Fata la parte y Pedro i bien te quiero

Francisco de la Torre

Danza alta

Juan del Encina

¿Qu’es de ti, desconsolado?

Alonso

La tricotea

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Maurice Ravel

Juegos de agua

Martha Argerich, piano

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Giacomo Puccini

Crisantemos

Cuarteto Martland

Sergei Prokofiev

Suite de la ópera El amor por tres naranjas, op.33a

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº1

Aurèle Nicolet

Bruno Canino, piano

Johann Pachelbel

Canon y Giga en Re mayor para dos violines y continuo

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

23:00

Industria Nacional

Antonio Maria Russo

Pequeños blancos amores, cantata para dos sopranos solistas, coro de niños y orquesta, con texto de Elsa Bornemann

María Fernanda Chávez Doldán y Judith Rippstein, sopranos

Coro de Niños del Instituto Coral de la Provincia de Santa Fe

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Antonio Russo

Grabado en vivo el 22 de octubre de 1999

Eduardo Falú

Suite argentina

Néstor Benito, guitarra

Astor Piazzolla

Adiós Nonino y Otoño porteño

Quinteto de Astor Piazzolla