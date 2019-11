Programación Martes 26 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Maynard Ferguson

Take the “A” train

Frame for the blues

Min Kvartet

Louis

Sazz Leonore

Too darn hot

We got that something

Wait if you want me

Bernhard Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor, op.11

Thea King, clarinete

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jacques Ibert

Obertura de fiesta

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

ildebrando Pizzetti

Madrigal, Canción de cuna y Humoresque, para violín y piano

Fabio Biondi, violín

Luigi Di ilio, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Fa mayor, K.138

Ensamble de cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Johannes Brahms

Dos rapsodias para piano, op.79

Glenn Gould, piano

08.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº9 en sol menor, Deutsch 173

Cuarteto Melos

Jean Sibelius

Cuatro piezas líricas, op.74

Havard Gimse, piano

George Chadwick (compositor estadounidense, 1854 – 1931)

“Tam O’Shanter”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Estatal de la República Checa / José Serebrier

09.00

Mario Castelnuovo Tedesco

Eglogas para flauta, clarinete y guitarra, op.206

Gabriela Galván, flauta

Liliana Segal, clarinete

Esteban Colucci, guitarra

Henry Purcell

Selección de la música incidental de la mascarada “Timón de Atenas”

Nancy Argenta, soprano

Christopher Foster, bajo barítono

Paul Agnew, tenor

Brian Bannatyne-Scott, bajo

Ann Monoyios, soprano

Coro del The English Concert

The English Concert/ Trevor Pinnock

Sandor Veress

Cuatro danzas de Transilvania, para orquesta de cuerdas

Camerata Bern

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano en fa menor, op.20

Hae-Won Chan, piano

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Giuseppe Maria Cambini

Sinfonía Nº2 en mi menor, para gran orquesta

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo

11.00

La gran aldea (Holanda)

Julius Röntgen

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor

Liza Ferschtman, violín

Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / David Porcelijn

Johan Wagenaar

Vida de verano, op.21

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Antony Hermus

Willem Pijper

La Maumariée

Julia Bronkhorst, soprano

Maarten Hillenius, piano

12.00

Clásicos a la carta

Sergei Rachmaninov

Seis momentos musicales para piano, op.16

Idil Biret, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para dos mandolinas y orquesta en Sol mayor, R.532

Dorina Frati y Ugo Orlandi, mandolinas

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Richard Wagner

“Muerte de amor” de Tristán e Isolda, WWV 90

Jessye Norman, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

13.00

La música del fauno

Carlo Graziani (compositor italiano de la segunda mitad del siglo XVIII)

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor

Edgar Moreau, chelo

Orquesta Il Pomo d’Oro / Riccardo Minasi

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº 4

Albert Guinovart, piano

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en do menor, op.8

Trío Grieg

14.00

Georg Philipp Telemann

Obertura en Si bemol mayor, TWV55

Orquesta Barroca de Friburgo / Gottfried von der Goltz

Frédéric Chopin

Dos canciones: “Brujería” y “Canción de taberna”

Mariusz Kwiecień, barítono

Nelson Goerner, piano

Aaron Copland

Oda sinfónica

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Anton Wranitzky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.11

Veriko Tchumburidze, violín

Orquesta de Cámara de Munich / Howard Griffiths

João Domingos Bomtempo (1775-1842)

Quinteto para piano y cuerdas en MMI bemol mayor, op.16r

Gabriela Canavilhas, piano

Cuarteto Capela

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Cuadros de una Exposición (Alicia de Arteaga)

21:00

Música nocturna

Béla Bartók

Música para cuerdas, percusión y celesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Leonard Bernstein

Grabado en vivo en el Teatro Erkel de Budapest el 15 de noviembre de 1983

William Byrd

Ave verum Corpus, motete

Voices of Ascension / Dennis Keene

Ludwig van Beethoven

Rondó para piano y orquesta en Si mayor, WO6

Sviatoslav Richter, piano

Orquesta Sinfónica de Viena / Kurt Sanderling

Lowell Liebermann

Sonata para flauta y arpa, op.56

Dúo Ruiz-Cheylat

Alexander Glazunov

De la Edad Media, op.79

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Bruno Maderna

Tres líricas griegas

Rosemary Hardy, soprano

Ensamble Schönberg / Reinbert de Leeuw

William Herschel

Sinfonía Nº17 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Arthur Honegger

Danza de la cabra, para flauta y piano

Peter-Lukas Graf, flauta

23.00

Industria Nacional

Juan Ángel Ciurleo (1942)

Variaciones para piano

Dora Castro, piano

Eduardo Alonso-Crespo

Concierto para arpa y orquesta (2018)

Marcela Méndez, arpa

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Eduardo Alonso Crespo

Grabado en vivo en Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, Paraná,

Claudio Calmens (1962)

Atomización de tangos

Obra realizada por computadora