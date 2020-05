Programación Martes 26 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Carlos Guastavino

Presencia Nº7 para violín y piano

Roberto Sawicki, violín

Adrián Kreda, piano

Antonio Salieri

Cuartetos para clarinete y tres cornos de basetto sobre temas de la ópera Palmira

Clarinetistas suizos

Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Andre Previn

Aaron Copland

Cuatro blues para piano

James Tocco, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Gabriel Fauré

El jardín cerrado, op.106

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en do menor, BWV 997 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg

Rued Langgaard (compositor danés, 189-3-1952)

Sinfonía Nº9, “De la ciudad de la reina Dagmar”

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Michel Richard Delalande

Super flumina Babilonis

Les Arts Florissants / William Christie

Antonin Dvorák

Sexteto de cuerdas en La mayor, op.48

Academy Chamber Ensamble

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Carl Maria von Weber

Concertino para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.26

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22

Howard Shelley, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en La mayor, op.6, Nº11

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Jean Sibelius

Escenas históricas, op.66

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Y la mañana va

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La italiana en Argel

Academy of St. Martin int the Fields / Neville Marriner

Richard Strauss

Burleske para piano y orquesta en re menor

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlin / ilan Volkov

Marcel Grandjany

Fantasía para arpa

Yolanda Kondonassis, arpa

Richard Wagner

“Murmullos de la selva” del acto II de Sigfrido

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Dominique Merlet, piano

Edward Elgar

Cuatro danzas para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

Joaquín Turina

Danzas gitanas para piano, libros 1 y 2

Mirian Conti, piano

Luigi Cherubini

Ofertorium, del Requiem en do menor

Coro “Musicus Köln”

Nueva Orquesta Barroca Alemana / Christoph Spering

Ignaz Pleyel

Cuarteto en sol menor, op.2, Nº3

Cuarteto Enso

Józef Elsner

Gran sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.2

Andrzej Gebski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Do mayor, op.6, Nº10

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Ludwig van Beethoven

Concierto para pìano y orquesta Nº1 en do mayor, op.15

Boris Berezovsky, piano

Orquesta de Cámara de Suecia / Thomas Dausgaard

Agustín Barrios Mangoré

Tres piezas para guitarra: Madrigal, Minuet y Mazurka apasionada

John Williams, guitarra

Franz Schubert

Danzas alemanas, D.820. Orquestación de Antón Webern

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Bolulez

Bernhard Romberg

Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1

Anner Bysma, chelo

Stanley Hoogland, fortepiano

11.00

La gran aldea (Portugal)

José Vianna da Motta

Sinfonía “A Patria”, op.13

Orquesta Estatal de Hungría / Matyas Antal

Manuel Cardoso

Tres motetes para coro

The Tallis Scholars / Peter Phillips

12.00

Clásicos a la carta

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.10

Malcolm Binns, piano

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez

Pepe Romero, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Pachelbel

Canon en Re mayor

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Complemento musical

Antonio Salieri

Misa en Re mayor para coro y orquesta, “Del emperador”

Coro de Niños de St. Florian

Orquesta Sinfónica de Leonding / Uwe Christian Harrer

Alexei Lvov

Concierto para violín y orquesta en la menor

Sergei Stadler, violín

Orquesta Filarmónica de Leningrado / Vladislav Chernushenko

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en do menor, H.579, Wq 161, Nº1, “Sanguínea y melancólica”

Cuarteto Purcell

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Complemento musical

23.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)