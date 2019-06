Programación Martes 25 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Joe Lovano

Invitation

Dave Grusin

Fascinating rhythm

Is wonderful

Blue Martini Jazz

It’s only love

Save your love for me

Henri Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Obertura de la ópera Mascarada

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín, cuerdas y continuo Nº8 en Sol mayor

Iona Brown, violín y dirección

Academy of St.Martin in the Fields

Józef Elsner

Sonata para violín y piano en Re mayor, op.10, Nº2

Andrzej Gebski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

Modest Mussorgsky

Una noche en el Monte Calvo

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Georg Friedrich Handel

Concerto Grosso en Fa mayor, op.3, Nº2

Orquesta Filarmónica del Norte Alemán / Hans Zanotelli

08.00



Camille Saint Saëns

Cuarteto con piano en Mi mayor, op.póstumo

Musica Camerata de Montreal

John Marsh (compositor inglés, 1752-1828)

Sinfonía Nº6 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Girolamo Frescobaldi

Partita para clave sobre el aria de la Romanesca

Scott Ross, clave

09.00

Aram Kachaturian

Rapsodia de concierto para violín y orquesta

Mihaela Martin, violín

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar

Giuseppe Verdi

“Era piú calmo?…”, del Acto IV de la ópera Otello

Renée Fleming, soprano.

Larissa Diadkova, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Josef Suk

Cuatro canciones de cuna, op.33

Margaret Fingerhut, piano

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498, “Kegelstatt”

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

John Field

Nocturno Nº16 en Fa mayor

Mícéal O’Rourke, piano

11.00

La gran aldea (Brasil)

Karl Goldmark

Obertura En la primavera, op. 36

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórody

Laszló Lajtha

Cuarteto para cuerdas Nº7, op.49

Cuarteto de cuerdas Auer

Erno von Dohnanyi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

István Lantos, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

12.00

Clásicos a la carta

Giulio Caccini

Ave María

Inese Galante, soprano

Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Aleksandrs Vilumanis

Alexander Borodin

Cuarteto Nº1 en La mayor

Cuarteto Borodin

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La Cenicienta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

13.00

La música del Fauno

Jan Dismas Zelenka

Obertura a siete en Fa mayor, para dos violines, dos oboes, viola, fagot y bajo continuo

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Heitor Villa-Lobos

Concierto para piano y orquesta Nº2

Cristina Ortiz, piano

Orquesta Filarmónica Real / Miguel Gómez-Martínez

Joaquín Turina

Fandanguillo

Ernesto Bitetti, guitarra

14.00

Bedřich Smetana

Trío con piano en sol menor, op.15

Trío Joachim

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Albert Roussel

Tres piezas para piano, op.49

Eric Parkin, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nª1 en Si bemol mayor, K.207 (1773)

Fabio Biondi, violín

Europa Galante / Fabio Biondi

Henri Jérôme Bertini (1798-1837)

Gran Sexteto para piano, dos violines, viola, violonchelo y contrabajo en Mi mayor, op. 90

Sexteto Classico

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Lieder de Schumann)

Robert Schumann

Lieder und Gesänge. Segundo volúmen, op.51

Stella Doufexis, mezzosoprano

Oliver Widmer, barítono

Graham Johnson, piano

Robert Schumann

Baltazar, op.57, balada con texto de Heinrich Heine

Ian Bostridge, tenor

Julius Drake, piano

Robert Schumann

“Confesión” y “El contrabandista”, de Spanisches Liederspiel, op, 74, N°7 y 10 (1849)

Adrian Thompson, tenor

Stephan Loges, barítono

Graham Johnson, piano

Robert Schumann

“De la tierra de la abundancia” y “Campanillas de nieve”, op.79, N°5 y 26

Anne Sofie von Otter, mezzosoporano

Bengt Forsberg, piano

Robert Schumann

“La campana errabunda” y “La canción de Lineo el vigía”, op.79, N°17 y 27

Hermann Prey, barítono

Karl Engel, piano

Robert Schumann

“El arenero” y “Mignon”, op.79, N°13 y 26, de El álbum de canciones para la juventud

Bernarda Fink, mezzosoprano

Roger Vignoles, piano

Silvestre Revueltas

Ventanas

Orquesta Filarmónica de los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

21:00

Música nocturna

Marin Marais

Suite para viola da gamba y continuo en mi menor, del Segundo libro de piezas para viola

Jordi Savall, viola da gamba bajo

Rolf Lislevand, guitarra

Xavier Díaz Latorre, tiorba

Pierre Hantai, viola da gamba bajo

Victor de Sabata

La noche de Platón. Cuadro sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Aldo Ceccato

Enrique Granados

Tercer cuaderno de Danzas españolas

Alicia de Larrocha, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta N°2 en Mi bemol mayor, op.74

Eduard Brunner, clarinete

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Oleg Caetani

Alfonso Ferrabosco

Pavana de cuatro notas

Anthony Holborne

Heigh Ho Holiday, gallarda

Gallarda

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Karol Szymanowski

Canciones de una princesa de cuento de hadas, op.31

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

23:00

Industria Nacional

Marta Lambertini

Episodios en el aire

Graciela Oddone, soprano

Silvia Dabul, piano

Nikos Skalkotttas

Cinco danzas griegas

Camerata Bellisomi / Marta Ruiz

Grabado en vivo en el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, el 23 de agosto del año 2008

Carmelo Saitta (1944)

Juan sube y baja

Elizabeth Magazian, flauta

Luis Slabý, clarinete

Carlos Triolo, vibráfono

Marcos Cabezas, marimba

Srul Irving Glick

Sonata para saxo soprano y piano

María Noel Luzardo, saxo alto

Fernando Pérez, piano

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 25 de noviembre de 2011

Juan Francisco Giacobbe (1911-1990)

Gagliarda hispánica

Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador San Martín / Mario Benzecry

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 9 de octubre del año 2004