Programación Martes 25 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Bill Mays

There’s a small hotel

The shadow of your smile

Electro Deluxe

Paramount

Majestic

Esther Phillips

It’s all right with me

Let there be love

The party’s over

00.30

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor, S.125

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

01.00

Tiempos Modernos

Bela Bartok

Concierto para violín y orquesta N°2 Sz 112

Karen Gomyo, violín

Orquesta Minnesota / Hugh Wolff

E.E.U.U. 24 de febrero de 2017

Maurice Ravel

La tumba de Couperin

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nezet-Seguin

Verizon Hall de Filadelfia, EEUU, 16 de noviembre de 2016

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

John Danyel

Tiempo, cruel tiempo

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Benjamin Britten

Suite sobre melodías folklóricas inglesas, “A Time There Was…”, op.90

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa/ Nikolaus Harnoncourt

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, “La Folia” (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Carlos López Buchardo

Canción de ausencia

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Silvestre Revueltas

Dos pequeñas piezas serias, para quinteto de vientos

Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Maurice André, trompeta

Ad Mater, oboe

Jaap Schröder y Jacques Holtman, violines

Anner Bylsma, chelo

Gustav Leonhardt, clave

07.00

Y la mañana va

Hector Berlioz

Marcha húngara de La Condenación del Fausto

Orquesta Estatal Húngara / Adam Fischer

Franz Liszt

Divertimento sobre temas de la ópera “Niobe”, de Giovanni Pacini

Steven Mayer, piano

Carl Maria von Weber

Concertino para corno y orquesta en mi menor

Hermann Baumann, corno

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Joaquín Rodrigo

“Invocación y danza”, homenaje a Manuel de Falla

Miloš Karadaglić, guitarra

Domenico Cimarosa

Obertura de la ópera Artaserse

Orquesta de cámara de Toronto / Kevin Mallon

08.00

Alexander Scriabin

Ocho preludios para piano, op.11

Evgeny Zarafiants, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto Nº1 en re menor, op.65

Ensamble Forde

Hubert Parry

Variaciones sinfónicas

Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

09.00

Henryk Wieniawski

Recuerdo de Moscú, op.6

Bartuomiej Nilliou, violín

Andrzej Tatarski, piano

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

Francois Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Villa de Niza / Maximiano Valdez

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas, op.46

Orquesta Filarmónica de la Republica Checa / Václav Neumann

10.00

El artista de la semana

Cuarteto Vermeer

Dmitri Shostakovich

Quinteto con piano, op.57

Boris Berman, piano

Cuarteto Vermeer

Edouard Lalo

Serenata para diez instrumentos

Ensamble “I Cameristi”

Luigi Boccherini

Sonata para chelo y bajo continuo Nº2 en Do mayor, Gerard 6 (Arreglo para chelo y piano de Alfredo Piatti)

Fedor Amosov, chelo

Jen-Ru Sun, piano

11.00

La gran aldea (Uruguay)

Eduardo Fabini

Campo

Orquesta Filarmónica de Montevideo / Federico García Vigil

Luis Cluzeau Mortet

Suite de valses para piano Nº2

Polly Ferman, piano

José Serebrier

Poema elegíaco

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Luis Sambucetti

Burlesque y Reverie

Elías Gurevich, violín

Haydeé Schvartz, piano

Jaurés Lamarque Pons

“Reyes”, tercer movimiento de la Suite de ballet según Figari

Orquesta Filarmónica de Montevideo / Federico García Vigil

12.00

Clásicos a la carta

Olivier Messiaen

Dos últimos movimientos del Cuarteto para el fin de los tiempos

Luben Yordanoff, violín

Albert Tetard, chelo

Claude Desurmont, clarinete

Daniel Barenboim, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Giuseppe Verdi

“Ave Maria, piena di grazia” de la ópera Otello

Montserrat Caballe, soprano

Orquesta Filarmónica Real / Antonio Guadagno

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Maurice Ravel

Tzigane

Zino Francescatti, violín

Arthur Balsam, piano

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor

Andreas Staier, fortepiano

Concerto Köln

Arnold Bax

Quinteto con oboe

The Nash Ensemble

14.00

El compositor de la semana

Mili Balakirev

Sinfonía Nº1 en Do mayor

Orquesta Philharmonia / Yevgeny Svetlanov

Leonardo Leo (1694 – 1744)

“Prendi quel ferro, o barbaro!”, de la ópera Andromaca

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Michael Haydn

Serenata en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Ludwig van Beethoven

Gran Fuga en Si bemol mayor, op.133

Cuarteto Alban Berg

Igor Stravinsky

Tango

Polly Ferman, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Sextetos para cuerdas)

Arnold Schoenberg

Noche transfigurada, op.9 (versión original para sexteto de orquesta)

Miembros del Ensamble Intercontemoporáneo

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta N°2 para flauta y orquesta

Peter Lukas Graff

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

21.00

Música Nocturna

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488

Friedrich Gulda, piano

Orquesta Real de Concertgebouw de Amsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Manuel Ponce

Sonata para guitara Nº3

Anders Clemens Øien, guitarra

Jean-Philippe Rameau

Suite de la opera Platée

Orquesta Barroca de la Comunidad Europea / Roy Goodman

Max Reger

“Romanza en sol menor”, de las Diez piezas para órgano, op.69, Nº8

Bernard Haas, órgano

Luigi Boccherini

Nocturno en Sol mayor, G.470

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Leonard Bernstein

Divertimento para orquesta

Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

Franz Liszt

“Bendito sea el día” de los Tres Sonetos de Petrarca

Ben Heppner, tenor

Craig Rutenberg, piano

Heinrich Ignaz von Biber

Sonata Nº1 de la colección de Sonatas que sirven tanto para el altar como para la corte

The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

23:00

Industria Nacional

Remo Pignoni

Pa’ la Dorita y Como la ven

Remo Pignoni, piano

Segio Schmilovich (1959)

Canto 02

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Sinfónica Nacional / Andrés Spiller

Francisco Tárrega

Gran jota

Andrés Segovia

Estudio sin luz

Paco de Lucía

Guajiras de Lucía

Javier Bravo, guitarra

Agustín Bardi

Nunca tuvo novio

Osvaldo Pugliese

Recuerdo

Francisco De Caro

Flores negras

(Arreglos de Pascual Mamone)

Cuarteto Petrus

Washington Castro

Tres piezas para orquesta (1962)

Orquesta Sinfónica de Radio Nacional / Maurice Leroux